मजदूरों की रातों-रात चमकी किस्मत! नाली की खुदाई के दौरान मिला 1300 साल पुराना बेशकीमती सोने का खजाना

साइंस
Anil | Mar 30, 2026, 05:41 PM IST
1.मंदिर में बुद्ध मूर्ति के नीचे मिला खजाना
थाईलैंड में ड्रेनेज यानी नाले की खुदाई के दौरान मजदूरों की किस्मत उस समय चमक गई, उन्हें वहां वाट थम्माचक सेमा राम नाम के मंदिर में लेटी बुद्ध की फेमस मूर्ति के नीचे सोने का खजाना मिलता है. थाईलैंड के Fine Arts Department की रिपोर्ट के मुताबिक, मूर्ति के लगभग चार फीट नीचे ने खुदाई के दौरान मजदूरों को एक घड़ा मिला है. (All Iamges: AI)
2.मिट्टी के घड़े में मिले प्राचीन गहने
रिपोर्ट बताया गया है कि, मिट्टी का घड़ा सोने, चांदी और कांसे के 33 पुराने जमाने के गहने से भरा हुआ था. इन वस्तुओं में सोने की अंगूठियां, चांदी की बालियां और कांसे के झुमकों के जोड़े मिले हैं. बताया जा रहा है ये तकरीबन 1,300 साल पुराने है और ये गहने वैसी शैली की है, जो जो पूरे देश में मिलते रहे हैं.
3.बुद्ध प्रतिमा के पास मिलीं नक्काशीदार प्लेट्स
खजाने का घड़ा मिलने के बाद उस जगह खुदाई को बढ़ा दिया गया है. खुदाई के दौरान देश की सबसे पुरानी बुद्ध प्रतिमा के पास तीन और खास चीजें मिली हैं. इनमें मेटल से बनी कुछ सुंदर नक्काशीदार प्लेट्स भी शामिल थीं. साथ ही इसी में एक सोने की छोटी सी आयताकार प्लेट भी मिली है.
4.सोने की प्लेट पर बुद्ध की फोटो
इस सोने की आयताकार प्लेट पर भगवान बुद्ध फोटो बनी है. इस फोटो में उनके घुंघराले बाल, सिर के पीछे वाले हिस्से में रोशनी वाला घेरा और कंधे पर रखा कपड़ा साफ नजर आ रहा है. इसमें एक छोटा सा छेद भी है, जिससे पता चलता है कि उस दौर में लोग इसे धागे में पिरोकर गले में पहना करते होंगे.
5.एक मेटल शीट पर बुद्ध और हिंदू देवता की फोटो
खुदाई वाली जगह पर एक और मेटल की शीट मिली है, सीसा और टिन की है. इसमें भी बुद्ध की फोटो है,जिसमें वह खड़े है और उनके साथ दो सेवक भी मौजूद है. इसके लेफ्ट वाला हिस्सा डेमैज है, जबकि राइट वाले हिस्से में मौजूद सेवक को हिन्दू देवता का थाई रूप बताया जा रहा है.
6.मेटल की परतों में मिला प्राचीन चढ़ावा
वहीं तीसरी चीज मिट्टी के अंदर दबी मेटल की परतें हैं, जिनके बीच में सीमेंट जैसा कुछ लगा हुआ है. इसकी हालत बेहद खराब है इसलिए परतों की गिनती साफ नहीं हो पाई. इससे जु़डे़ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह उस जमाने में भगवान एक खास चढ़ावा रहा होगा.