मजदूरों की रातों-रात चमकी किस्मत! नाली की खुदाई के दौरान मिला 1300 साल पुराना बेशकीमती सोने का खजाना

1 . मंदिर में बुद्ध मूर्ति के नीचे मिला खजाना

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थाईलैंड में ड्रेनेज यानी नाले की खुदाई के दौरान मजदूरों की किस्मत उस समय चमक गई, उन्हें वहां वाट थम्माचक सेमा राम नाम के मंदिर में लेटी बुद्ध की फेमस मूर्ति के नीचे सोने का खजाना मिलता है. थाईलैंड के Fine Arts Department की रिपोर्ट के मुताबिक, मूर्ति के लगभग चार फीट नीचे ने खुदाई के दौरान मजदूरों को एक घड़ा मिला है. (All Iamges: AI)

