अरब सागर के पास है तमिलनाडु, फिर भी केरल ही क्यों बनता है भारत का Gateway of Monsoon? जानें पूरा साइंस

8 . इस साल क्यों सामान्य से कम होगी बारिश?

8

इस साल के मानसून को मौसम विज्ञानियों ने सामान्य से कम की कैटिगरी में रखा है और अल नीनो को इसका कारण बताया है. यह एक जलवायु पैटर्न है जिसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है. यह भारत से हजारों किलोमीटर दूर बनता है, लेकिन इसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है. भारत में अल नीनो का मतलब अक्सर कमजोर मानसून, कम बारिश, लंबे सूखे, ज्यादा गर्मी और खेती पर दबाव से जोड़ा जाता है. लेकिन हर बार अल नीनो का असर एक जैसा नहीं होता. इतिहास बताता है कि भारत के कई सूखे वाले साल मजबूत अल नीनो की घटनाओं से जुड़े रहे हैं.

(Image Credit: Canva)



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.