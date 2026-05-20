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अरब सागर के पास है तमिलनाडु, फिर भी केरल ही क्यों बनता है भारत का Gateway of Monsoon? जानें पूरा साइंस

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अरब सागर के पास है तमिलनाडु, फिर भी केरल ही क्यों बनता है भारत का Gateway of Monsoon? जानें पूरा साइंस

भारत के तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई राज्य समुद्र के पास स्थित हैं लेकिन फिर भी मानसून सबसे पहले केरल में ही दस्तक क्यों देता है? समझें आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है...

Jaya Pandey | May 20, 2026, 11:46 AM IST

1.26 मई के आसपास भारत में दस्तक देगा मानसून

26 मई के आसपास भारत में दस्तक देगा मानसून
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भारत के मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में 26 मई के आसपास पहुंच सकता है. आमतौर पर मानसून हर साल 1 जून को दस्तक देता है लेकिन इस बार यह तय समय से एक हफ्ते पहले ही भारत में एंट्री कर सकता है. हालांकि आईएमडी के इस अनुमान में 4 दिन का अंतर हो सकता है.  मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में आगे बढ़ चुका है. इसे भारत में बारिश की औपचारिक शुरुआत माना जाता है.
(Image: AI Generated)

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2.मानसून की केरल से ही भारत में क्यों होती है एंट्री?

मानसून की केरल से ही भारत में क्यों होती है एंट्री?
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हर साल भीषण गर्मी के बीच एक सवाल बार-बार पूछा जाता है कि मानसून हमेशा केरल से ही भारत में एंट्री क्यों करता है. केरल और तमिलनाडु दोनों ही अरब सागर के नजदीक के राज्य हैं तो इस मामले में तमिलनाडु आखिर क्यों पीछे रह जाता है. दरअसल इसका जवाब भारत की भौगोलिक स्थिति, समुद्री हवाओं, पृथ्वी के घूर्णन और पर्वतीय संरचना में छिपा है.
(Image Credit: Canva)

3.समझिए दक्षिण-पश्चिम मानसून का साइंस

समझिए दक्षिण-पश्चिम मानसून का साइंस
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दक्षिण-पश्चिम मानसून एक विशाल मौसमी पवन प्रणाली है. गर्मियों में भारतीय जमीन, आसपास के समुद्र की तुलना में बहुत तेजी से गर्म हो जाती है. इससे उत्तर और मध्य भारत के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनता है. दूसरी ओर हिंद महासागर के ऊपर की ठंडी और नमी से भरी हवाएं इस खाली जगह को भरने के लिए भारत की ओर बढ़ने लगती हैं. ये हवाएं दक्षिणी हिंद महासागर से चलकर भूमध्य रेखा को पार करती हैं और पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाले कोरिओलिस इफेक्ट के कारण मुड़ जाती हैं. इसी वजह से ये हवाएं दक्षिण-पश्चिम दिशा से भारत की ओर आती हैं और सबसे पहले केरल के तट से टकराती हैं.
(Image Credit: Canva)

4.मानसून में देश के इन हिस्सों में होती है सबसे ज्यादा बारिश

मानसून में देश के इन हिस्सों में होती है सबसे ज्यादा बारिश
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केरल की भौगोलिक स्थिति भी मानसून को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है. केरल के साथ-साथ फैली पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला एक विशाल दीवार की तरह काम करती है. जब अरब सागर से आने वाली नमी से भरी हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं, तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है. ऊपर जाने पर हवा तेजी से ठंडी होती है, जलवाष्प बादलों में बदलती है और भारी बारिश शुरू हो जाती है. इसी प्रक्रिया को पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है. यही वजह है कि केरल, कर्नाटक के तटीय इलाके और कोंकण क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.तमिलनाडु-गुजरात में क्यों पहले नहीं पहुंचता मानसून?

तमिलनाडु-गुजरात में क्यों पहले नहीं पहुंचता मानसून?
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कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि तमिलनाडु या गुजरात जैसे तटीय राज्यों में मानसून पहले क्यों नहीं पहुंचता? इसका कारण हवा की दिशा और भौगोलिक स्थिति है. तमिलनाडु दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान पश्चिमी घाट की वर्षा छाया यानी रेन शैडो क्षेत्र में आता है. पश्चिमी घाट से टकराने से पहले ही मानसूनी हवाएं अपनी काफी नमी खो देती हैं इसलिए तमिलनाडु में अधिकतर बारिश अक्टूबर से दिसंबर के बीच आने वाले उत्तर-पूर्वी मानसून में होती है. वहीं, गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर काफी ऊपर है. मानसून को वहां पहुंचने से पहले अरब सागर के ऊपर मजबूत होना पड़ता है और पश्चिमी तट के साथ आगे बढ़ना पड़ता है.
(Image Credit: Canva)

6.भारत में पहुंचकर दो भागों में बंट जाता है मानसून

भारत में पहुंचकर दो भागों में बंट जाता है मानसून
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भारत पहुंचने के बाद मानसून दो भागों में बंट जाता है. मानसून का पहला भाग अरब सागर के ऊपर से गुजरता है और केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ता है. मानसून का दूसरा भाग बंगाल की खाड़ी में एंट्री करता है और उत्तर-पूर्वी भारत की ओर मुड़ जाता है. इसके बाद यह बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक फैलती है. यही कारण है कि पूर्वोत्तर भारत में कई बार केरल से दूर होने के बावजूद जल्दी बारिश शुरू हो जाती है.
(Image Credit: Canva)

7.किन चीजों को ध्यान में रखकर मानसून आने की घोषणा करता है मौसम विभाग?

किन चीजों को ध्यान में रखकर मानसून आने की घोषणा करता है मौसम विभाग?
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आईएमडी सिर्फ एक दिन की बारिश देखकर मानसून आने की घोषणा नहीं करता. मौसम वैज्ञानिक लगातार कई संकेतों की निगरानी करते हैं. इनमें लगातार बारिश, हवाओं की दिशा और गति, बादलों का फैलाव, वायुमंडल में नमी और उपग्रह के आंकड़े शामिल होते हैं. जब ये सभी स्थितियां तय मानकों पर खरी उतरती हैं, तभी केरल में मानसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा की जाती है.
(Image Credit: Canva)

8.इस साल क्यों सामान्य से कम होगी बारिश?

इस साल क्यों सामान्य से कम होगी बारिश?
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इस साल के मानसून को मौसम विज्ञानियों ने सामान्य से कम की कैटिगरी में रखा है और अल नीनो को इसका कारण बताया है. यह एक जलवायु पैटर्न है जिसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है. यह भारत से हजारों किलोमीटर दूर बनता है, लेकिन इसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है. भारत में अल नीनो का मतलब अक्सर कमजोर मानसून, कम बारिश, लंबे सूखे, ज्यादा गर्मी और खेती पर दबाव से जोड़ा जाता है. लेकिन हर बार अल नीनो का असर एक जैसा नहीं होता. इतिहास बताता है कि भारत के कई सूखे वाले साल मजबूत अल नीनो की घटनाओं से जुड़े रहे हैं.
(Image Credit: Canva)

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