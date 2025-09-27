आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज

4 . बाहरी खतरों से बचाव करता है नॉन-इमोशनल आंसू

नॉन-इमोशनल आंसू किसी खास बाहरी उत्तेजना या कारण से आते हैं. उदाहरण के लिए, प्याज काटना, आंखों में धूल या मिट्टी जाना, या तेज हवा का लगना. यह प्रतिक्रिया हमारी आंखों को नुकसान से बचाने के लिए शरीर का एक त्वरित सुरक्षा तंत्र है, जो बाहरी हानिकारक तत्वों को धोकर दूर कर देता है.