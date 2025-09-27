FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े

गरबा इवेंट में एल्विश यादव और Anjali Arora को बुलाने पर विवाद, कहा- नहीं होने देंगे अश्लीलता

IND vs PAK Final Pitch Report: दुबई में रनों की होगी बरसात या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें फाइनल में किसे मिलेगा पिच का साथ

Navratri Day 6 Puja Vidhi: नवरात्रि के छठे दिन ऐसे करें मां कात्यायनी की पूजा, जानें विधि-भोग से लेकर मंत्र और आरती

Bareilly News: बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इलाके में इंटरनेट सेवा बंद

आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज

Google के 27वें बर्थडे पर जानिए इसके नाम से जुड़ा अनसुना किस्सा, बेहद दिलचस्प है कहानी

Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल

NASA ने एलियंस को लेकर किया बड़ा खुलासा, बातचीत सुनकर इंसानी कोड्स को कर रहे हैं डिकोड

PM मोदी ने लॉन्च किया BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क, आसानी से होगा 5G में अपग्रेड

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
गरबा इवेंट में एल्विश यादव और Anjali Arora को बुलाने पर विवाद, कहा- नहीं होने देंगे अश्लीलता

गरबा इवेंट में एल्विश यादव और Anjali Arora को बुलाने पर विवाद, कहा- नहीं होने देंगे अश्लीलता

IND vs PAK Final Pitch Report: दुबई में रनों की होगी बरसात या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें फाइनल में किसे मिलेगा पिच का साथ

IND vs PAK Final Pitch Report: दुबई में रनों की होगी बरसात या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें फाइनल में किसे मिलेगा पिच का साथ

Navratri Day 6 Puja Vidhi: नवरात्रि के छठे दिन ऐसे करें मां कात्यायनी की पूजा, जानें विधि-भोग से लेकर मंत्र और आरती

नवरात्रि के छठे दिन ऐसे करें मां कात्यायनी की पूजा, जानें विधि-भोग से लेकर मंत्र और आरती

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े

IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े

आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज

आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज

Google के 27वें बर्थडे पर जानिए इसके नाम से जुड़ा अनसुना किस्सा, बेहद दिलचस्प है कहानी

Google के 27वें बर्थडे पर जानिए इसके नाम से जुड़ा अनसुना किस्सा, बेहद दिलचस्प है कहानी

HomePhotos

साइंस

आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज

जब हम अत्यधिक खुश होते हैं या किसी गहरी तकलीफ में होते हैं, तो अक्सर हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. यह बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है. खुशी या दर्द, दोनों ही भावनाओं में छलकता है. आंसू इमोशन को व्यक्त करने, आंखों की सुरक्षा व हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शरीर का एक अहम तंत्र है.

Pragya Bharti | Sep 27, 2025, 02:32 PM IST

1.आंसू क्यों आते हैं?

आंसू क्यों आते हैं?
1

आंसू हमारी आंख की सतह पर तरल पदार्थ का एक पतला परत होते हैं. ये लैक्रिमल ग्रंथियों से स्रावित होते हैं. खुशी या दर्द, दोनों ही भावनाओं में हमारे दिमाग और आंखों का संपर्क इस प्रक्रिया को प्रेरित करता है. यह हमारी अंदरूनी भावनाओं और बाहरी दुनिया के बीच एक प्राकृतिक पुल का काम करता है.

Advertisement

2.वैज्ञानिकों ने बांटे हैं- आंसू के तीन प्रकार

वैज्ञानिकों ने बांटे हैं- आंसू के तीन प्रकार
2

वैज्ञानिकों ने आंसू को उनके उद्देश्य और उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रमुख प्रकारों में बांटा है- बेसल आंसू, नॉन-इमोशनल और क्राइंग / इमोशनल आंसू. ये तीनों आंसू अलग-अलग कारणों से उत्पन्न होती हैं और हमारी आंखों तथा शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं.

3.बेसल आंसू है आंखों का सुरक्षा कवच

बेसल आंसू है आंखों का सुरक्षा कवच
3

बेसल आंसू नॉन-इमोशनल होते हैं और लगातार उत्पन्न होते रहते हैं. ये हमारी आंखों को सूखने से बचाते हैं और उन्हें चिकना रखते हैं. इन आंसुओं में लगभग 98% पानी होता है. ये हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं और उन्हें नरम, साफ तथा संक्रमण मुक्त बनाए रखते हैं.

4.बाहरी खतरों से बचाव करता है नॉन-इमोशनल आंसू

बाहरी खतरों से बचाव करता है नॉन-इमोशनल आंसू
4

नॉन-इमोशनल आंसू किसी खास बाहरी उत्तेजना या कारण से आते हैं. उदाहरण के लिए, प्याज काटना, आंखों में धूल या मिट्टी जाना, या तेज हवा का लगना. यह प्रतिक्रिया हमारी आंखों को नुकसान से बचाने के लिए शरीर का एक त्वरित सुरक्षा तंत्र है, जो बाहरी हानिकारक तत्वों को धोकर दूर कर देता है.

TRENDING NOW

5.तीव्र भावनाओं को प्रकट करता है क्राइंग आंसू

तीव्र भावनाओं को प्रकट करता है क्राइंग आंसू
5

क्राइंग आंसू पूरी तरह से भावनात्मक होते हैं. ये दुख, अत्यधिक खुशी, शारीरिक दर्द या किसी गहन अनुभव की तीव्र भावना के कारण निकलते हैं. ये हमारे अंदर की भावनाओं का बाहरी रूप हैं और हमारी मानसिक स्थिति को व्यक्त करने में मदद करते हैं, जिससे अक्सर हमें हल्का महसूस होता है.

6.आंसू आने का वैज्ञानिक तंत्र

आंसू आने का वैज्ञानिक तंत्र
6

हमारे दिमाग का लिंबिक सिस्टम, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस के माध्यम से नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा होता है. जब भावनाएं चरम पर होती हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर संकेत भेजते हैं. इसी संकेत के कारण लैक्रिमल ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती हैं और क्राइंग आंसू बहने लगते हैं, जो भावना के प्रकटीकरण का संकेत हैं.

7.रोना क्यों है जरूरी?

रोना क्यों है जरूरी?
7

रोना सिर्फ भावनाओं को व्यक्त नहीं करता, बल्कि इसमें मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने की भी शक्ति होती है. वैज्ञानिक मानते हैं कि भावनात्मक आंसू स्ट्रेस हॉर्मोन और तनाव को कम करने में मदद करते हैं. आंसू बहाने के बाद अक्सर राहत मिलती है, जिससे मानसिक स्थिति बेहतर और स्थिर बनी रहती है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित की जगह कौन करेगा ओपनिंग? ये खिलाड़ी है सबसे बड़ा दावेदार; दमदार हैं आंकड़े
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित की जगह कौन करेगा ओपनिंग? ये खिलाड़ी है सबसे बड़ा दावेदार; दमदार हैं आंकड़े
UP: कासगंज में मिट्टी खोदने गईं महिलाओं पर टूटा कहर, ढेले के नीचे दबने से 4 की मौत, 20 अभी भी मलबे के नीचे
UP: कासगंज में मिट्टी खोदने गईं महिलाओं पर टूटा कहर, ढेले के नीचे दबने से 4 की मौत, 20 अभी भी मलबे के नीचे
Akhilesh Yadav ने फिर किया दावा, 'जाने वाली है CM Yogi Adityanath की कुर्सी'
Akhilesh Yadav ने फिर किया दावा, 'जाने वाली है CM Yogi Adityanath की कुर्सी'
IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: सेंचुरियन में गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाज बोलेंगे हल्ला? जानें कैसा होगा पिच का हाल
सेंचुरियन में गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाज बोलेंगे हल्ला? जानें कैसा होगा पिच का हाल
Diabetes Remedy: एंटी डायबिटीक होती हैं ये पत्तियां, डायबिटीज के मरीज खा लें तो ब्लड शुगर कभी नहीं बढ़ेगा
डायबिटीज में ये 4 पत्तियां सुबह गर्म पानी के साथ चबा लें, ब्लड शुगर जैसे ये 6 बीमारियां रहेंगी कंट्रोल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
Google के 27वें बर्थडे पर जानिए इसके नाम से जुड़ा अनसुना किस्सा, बेहद दिलचस्प है कहानी
Google के 27वें बर्थडे पर जानिए इसके नाम से जुड़ा अनसुना किस्सा, बेहद दिलचस्प है कहानी
Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल
Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल
कितने दिन पहले कर सकते हैं पूरे ट्रेन कोच की बुकिंग? जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका
कितने दिन पहले कर सकते हैं पूरे ट्रेन कोच की बुकिंग? जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE