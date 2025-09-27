आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज

IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
साइंस
Pragya Bharti | Sep 27, 2025, 02:32 PM IST
1.आंसू क्यों आते हैं?
आंसू हमारी आंख की सतह पर तरल पदार्थ का एक पतला परत होते हैं. ये लैक्रिमल ग्रंथियों से स्रावित होते हैं. खुशी या दर्द, दोनों ही भावनाओं में हमारे दिमाग और आंखों का संपर्क इस प्रक्रिया को प्रेरित करता है. यह हमारी अंदरूनी भावनाओं और बाहरी दुनिया के बीच एक प्राकृतिक पुल का काम करता है.
2.वैज्ञानिकों ने बांटे हैं- आंसू के तीन प्रकार
वैज्ञानिकों ने आंसू को उनके उद्देश्य और उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रमुख प्रकारों में बांटा है- बेसल आंसू, नॉन-इमोशनल और क्राइंग / इमोशनल आंसू. ये तीनों आंसू अलग-अलग कारणों से उत्पन्न होती हैं और हमारी आंखों तथा शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं.
3.बेसल आंसू है आंखों का सुरक्षा कवच
बेसल आंसू नॉन-इमोशनल होते हैं और लगातार उत्पन्न होते रहते हैं. ये हमारी आंखों को सूखने से बचाते हैं और उन्हें चिकना रखते हैं. इन आंसुओं में लगभग 98% पानी होता है. ये हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं और उन्हें नरम, साफ तथा संक्रमण मुक्त बनाए रखते हैं.
4.बाहरी खतरों से बचाव करता है नॉन-इमोशनल आंसू
नॉन-इमोशनल आंसू किसी खास बाहरी उत्तेजना या कारण से आते हैं. उदाहरण के लिए, प्याज काटना, आंखों में धूल या मिट्टी जाना, या तेज हवा का लगना. यह प्रतिक्रिया हमारी आंखों को नुकसान से बचाने के लिए शरीर का एक त्वरित सुरक्षा तंत्र है, जो बाहरी हानिकारक तत्वों को धोकर दूर कर देता है.
5.तीव्र भावनाओं को प्रकट करता है क्राइंग आंसू
क्राइंग आंसू पूरी तरह से भावनात्मक होते हैं. ये दुख, अत्यधिक खुशी, शारीरिक दर्द या किसी गहन अनुभव की तीव्र भावना के कारण निकलते हैं. ये हमारे अंदर की भावनाओं का बाहरी रूप हैं और हमारी मानसिक स्थिति को व्यक्त करने में मदद करते हैं, जिससे अक्सर हमें हल्का महसूस होता है.
6.आंसू आने का वैज्ञानिक तंत्र
हमारे दिमाग का लिंबिक सिस्टम, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस के माध्यम से नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा होता है. जब भावनाएं चरम पर होती हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर संकेत भेजते हैं. इसी संकेत के कारण लैक्रिमल ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती हैं और क्राइंग आंसू बहने लगते हैं, जो भावना के प्रकटीकरण का संकेत हैं.
7.रोना क्यों है जरूरी?
रोना सिर्फ भावनाओं को व्यक्त नहीं करता, बल्कि इसमें मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने की भी शक्ति होती है. वैज्ञानिक मानते हैं कि भावनात्मक आंसू स्ट्रेस हॉर्मोन और तनाव को कम करने में मदद करते हैं. आंसू बहाने के बाद अक्सर राहत मिलती है, जिससे मानसिक स्थिति बेहतर और स्थिर बनी रहती है.
