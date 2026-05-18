किसान के बेटे का कमाल! छोटे गांव से निकलकर बनाई भारत की स्पेस-टेक कंपनी, आज NASA भी कर रहा सलाम

6 . किस फील्ड में काम कर रही स्पेस जोन इंडिया?

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फिलहाल उनकी कंपनी स्पेस जोन इंडिया रियूजेबल लॉन्च सिस्टम, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी और डिफेंस-ओरिएंटेड स्पेस इनोवेशन जैसी फील्ड में काम कर रही है. भविष्य में कंपनी RHUMI Twin Mission के जरिए दो रॉकेट लॉन्च करने की योजना बना रहा है. डॉ. आनंद मेगालिंगम की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का उदाहरण भी है कि सीमित संसाधनों के बावजूद जुनून, मेहनत और दिशा बदलने का साहस किसी को भी बड़े मंच तक पहुंचा सकता है. एक किसान परिवार के बेटे से लेकर इंटरनेशनल एयरोस्पेस प्रोग्राम तक का उनका सफर भारत के बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर की बदलती तस्वीर को भी दिखाता है.

(Image Credit: Social Media)



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