किसान के बेटे का कमाल! छोटे गांव से निकलकर बनाई भारत की स्पेस-टेक कंपनी, आज NASA भी कर रहा सलाम

साइंस
Jaya Pandey | May 18, 2026, 06:04 PM IST
1.कौन हैं डॉ. आनंद मेगालिंगम?
भारत के छोटे से गांव से निकलकर स्पेस-टेक की दुनिया तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन डॉ. आनंद मेगालिंगम ने इस असंभव से दिखने वाले काम को संभव कर दिखाया है. आज वे भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी 'स्पेस जोन इंडिया' के फाउंडर और सीईओ हैं. एक समय ऐसा था जब वे स्कूल जाने के लिए रोजाना 6 किलोमीटर पैदल चलते थे, लेकिन आज उनका नाम भारत के उभरते प्राइवेट स्पेस सेक्टर में सम्मान के साथ लिया जाता है.
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2.डॉ. आनंद मेगालिंगम का शुरुआती जीवन
डॉ. आनंद मेगालिंगम का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा. वे एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. उनके पिता ट्रैक्टर चलाते थे और उनकी कमाई परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी. गांव में सुविधाओं की कमी के बावजूद आनंद पढ़ाई में जुटे रहे. वे रोजाना 6 किमी का रास्ता पैदल ही नाप लेते थे. यह संघर्ष आगे चलकर उनके अनुशासन और धैर्य की ताकत बना.
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3.डॉ. आनंद मेगालिंगम की पढ़ाई-लिखाई
स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद डॉ. आनंद मेगालिंगम ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू की. इसे अच्छे करियर की सीढ़ी के तौर पर देखा जाता था. लेकिन आगे उन्हें महसूस हुआ कि उनकी असली दिलचस्पी स्पेस और एविशन टेक्नोलॉजी में है. उन्होंने अपना रास्ता बदला और एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी. वह टॉपर बनकर उभरे और 9.8 CGPA के साथ गोल्ड मेडल जीता. उन्हें युवा एयरोस्पेस इनोवेटर्स की लिस्ट में भी जगह मिली.
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4.ऐसे हुई स्पेस जोन इंडिया की शुरुआत
भारत को स्पेस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से उन्होंने स्पेस जोन इंडिया की शुरुआत की. सीमित संसाधनों और बड़े सपनों के साथ शुरू हुई यह कंपनी धीरे-धीरे भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में चर्चा का विषय बन गई. कंपनी का फोकस रियूजेबल रॉकेट सिस्टम, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस इनोवेशन पर रहा. कंपनी को सबसे ज्यादा पहचान RHUMI-H मिशन के बाद मिली. उन्होंने भारत का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट बनाया जिसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया.
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5.डॉ. आनंद की जिंदगी का बड़ा मोड़
RHUMI-1 मिशन ने लोगों का ध्यान खींचा और स्पेस जोन इंडिया को भारत के उभरते प्राइवेट एयरोस्पेस स्टार्टअप्स में जगह दिलाई. डॉ. आनंद की कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनके अमेरिका के वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया. कई साल बाद जिस अमेरिका ने उन्हें रिजेक्ट किया था, उसी ने एडवांस्ड एयरोस्पेस और इनोवेशन से जुड़े इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए उन्हें न्योता दिया. इसमें डॉ. आनंद को नासा साइंटिस्ट, एयरोस्पेस एक्सपर्ट, मिलिट्री अधिकारी और स्पेस फोर्स कमांडर के साथ एयरोस्पेस सिस्टम को समझने का मौका मिला.
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6.किस फील्ड में काम कर रही स्पेस जोन इंडिया?
फिलहाल उनकी कंपनी स्पेस जोन इंडिया रियूजेबल लॉन्च सिस्टम, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी और डिफेंस-ओरिएंटेड स्पेस इनोवेशन जैसी फील्ड में काम कर रही है. भविष्य में कंपनी RHUMI Twin Mission के जरिए दो रॉकेट लॉन्च करने की योजना बना रहा है. डॉ. आनंद मेगालिंगम की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का उदाहरण भी है कि सीमित संसाधनों के बावजूद जुनून, मेहनत और दिशा बदलने का साहस किसी को भी बड़े मंच तक पहुंचा सकता है. एक किसान परिवार के बेटे से लेकर इंटरनेशनल एयरोस्पेस प्रोग्राम तक का उनका सफर भारत के बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर की बदलती तस्वीर को भी दिखाता है.
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