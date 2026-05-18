FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
हीटवेव में लोग कर रहे हैं कौन सी 5 बड़ी गलतियां! डॉक्टर बोले- ये छोटी लापरवाही भी पड़ सकती है भारी

हीटवेव में लोग कर रहे हैं कौन सी 5 बड़ी गलतियां! डॉक्टर बोले- ये छोटी लापरवाही भी पड़ सकती है भारी

दिल्ली में 3 दिन तक नहीं मिलेंगे ऑटो-कैब! जानें कब से और क्यों हड़ताल पर जा रहे ड्राइवर?

दिल्ली में 3 दिन तक नहीं मिलेंगे ऑटो-कैब! जानें कब से और क्यों हड़ताल पर जा रहे ड्राइवर?

Twisha Sharma Death Case: फरार पति-रसूखदार ससुराल वाले, गर्भपात की गोलियां और डराने वाली चैट्स, जानिए कहां तक पहुंची जांच

Twisha Sharma Death Case: फरार पति-रसूखदार ससुराल वाले, गर्भपात की गोलियां और डराने वाली चैट्स, जानिए कहां तक पहुंची जांच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Petrol Pump पर फ्री में मिलती हैं ये 5 सुविधाएं, पैसे मांगें तो तुरंत करें शिकायत

Petrol Pump पर फ्री में मिलती हैं ये 5 सुविधाएं, पैसे मांगें तो तुरंत करें शिकायत

देश के 18 शहरों में दौड़ेगी वाटर मेट्रो, क्या आपका शहर भी है लिस्ट में? जानिए कितना होगा किराया

देश के 18 शहरों में दौड़ेगी वाटर मेट्रो, क्या आपका शहर भी है लिस्ट में? जानिए कितना होगा किराया

भारत के किस राज्य में 5 नदियां एक साथ मिलती हैं? 'पंचनद का संगम' में डुबकी लगाने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है

भारत के किस राज्य में 5 नदियां एक साथ मिलती हैं? 'पंचनद का संगम' में डुबकी लगाने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है

HomePhotos

साइंस

किसान के बेटे का कमाल! छोटे गांव से निकलकर बनाई भारत की स्पेस-टेक कंपनी, आज NASA भी कर रहा सलाम

'स्पेस जोन इंडिया' के फाउंडर और सीईओ डॉ. आनंद मेगालिंगम की सफलता की कहानी, कभी पैदल 6 किलोमीटर चलकर जाते थे स्कूल, आज भारत की प्राइवेट स्पेस सेक्टर के दिग्गजों में से हैं एक...

Jaya Pandey | May 18, 2026, 06:04 PM IST

1.कौन हैं डॉ. आनंद मेगालिंगम?

कौन हैं डॉ. आनंद मेगालिंगम?
1

भारत के छोटे से गांव से निकलकर स्पेस-टेक की दुनिया तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन डॉ. आनंद मेगालिंगम ने इस असंभव से दिखने वाले काम को संभव कर दिखाया है. आज वे भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी 'स्पेस जोन इंडिया' के फाउंडर और सीईओ हैं. एक समय ऐसा था जब वे स्कूल जाने के लिए रोजाना 6 किलोमीटर पैदल चलते थे, लेकिन आज उनका नाम भारत के उभरते प्राइवेट स्पेस सेक्टर में सम्मान के साथ लिया जाता है. 
(Image Credit: Social Media)

Advertisement

2.डॉ. आनंद मेगालिंगम का शुरुआती जीवन

डॉ. आनंद मेगालिंगम का शुरुआती जीवन
2

डॉ. आनंद मेगालिंगम का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा. वे एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. उनके पिता ट्रैक्टर चलाते थे और उनकी कमाई परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी. गांव में सुविधाओं की कमी के बावजूद आनंद पढ़ाई में जुटे रहे. वे रोजाना 6 किमी का रास्ता पैदल ही नाप लेते थे. यह संघर्ष आगे चलकर उनके अनुशासन और धैर्य की ताकत बना.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.डॉ. आनंद मेगालिंगम की पढ़ाई-लिखाई

डॉ. आनंद मेगालिंगम की पढ़ाई-लिखाई
3

स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद डॉ. आनंद मेगालिंगम ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू की. इसे अच्छे करियर की सीढ़ी के तौर पर देखा जाता था. लेकिन आगे उन्हें महसूस हुआ कि उनकी असली दिलचस्पी स्पेस और एविशन टेक्नोलॉजी में है. उन्होंने अपना रास्ता बदला और एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी. वह टॉपर बनकर उभरे और  9.8 CGPA के साथ गोल्ड मेडल जीता. उन्हें युवा एयरोस्पेस इनोवेटर्स की लिस्ट में भी जगह मिली.
(Image Credit: Social Media)

4.ऐसे हुई स्पेस जोन इंडिया की शुरुआत

ऐसे हुई स्पेस जोन इंडिया की शुरुआत
4

भारत को स्पेस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से उन्होंने स्पेस जोन इंडिया की शुरुआत की. सीमित संसाधनों और बड़े सपनों के साथ शुरू हुई यह कंपनी धीरे-धीरे भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में चर्चा का विषय बन गई. कंपनी का फोकस रियूजेबल रॉकेट सिस्टम, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस इनोवेशन पर रहा. कंपनी को सबसे ज्यादा पहचान RHUMI-H मिशन के बाद मिली. उन्होंने भारत का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट बनाया जिसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया.
(Image Credit: Social Media) 

TRENDING NOW

5.डॉ. आनंद की जिंदगी का बड़ा मोड़

डॉ. आनंद की जिंदगी का बड़ा मोड़
5

RHUMI-1 मिशन ने लोगों का ध्यान खींचा और स्पेस जोन इंडिया को भारत के उभरते प्राइवेट एयरोस्पेस स्टार्टअप्स में जगह दिलाई. डॉ. आनंद की कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनके अमेरिका के वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया. कई साल बाद जिस अमेरिका ने उन्हें रिजेक्ट किया था, उसी ने एडवांस्ड एयरोस्पेस और इनोवेशन से जुड़े इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए उन्हें न्योता दिया. इसमें डॉ. आनंद को नासा साइंटिस्ट, एयरोस्पेस एक्सपर्ट, मिलिट्री अधिकारी और स्पेस फोर्स कमांडर के साथ एयरोस्पेस सिस्टम को समझने का मौका मिला. 
(Image Credit: Social Media)

6.किस फील्ड में काम कर रही स्पेस जोन इंडिया?

किस फील्ड में काम कर रही स्पेस जोन इंडिया?
6

फिलहाल उनकी कंपनी स्पेस जोन इंडिया रियूजेबल लॉन्च सिस्टम, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी और डिफेंस-ओरिएंटेड स्पेस इनोवेशन जैसी फील्ड में काम कर रही है. भविष्य में कंपनी RHUMI Twin Mission के जरिए दो रॉकेट लॉन्च करने की योजना बना रहा है. डॉ. आनंद मेगालिंगम की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का उदाहरण भी है कि सीमित संसाधनों के बावजूद जुनून, मेहनत और दिशा बदलने का साहस किसी को भी बड़े मंच तक पहुंचा सकता है. एक किसान परिवार के बेटे से लेकर इंटरनेशनल एयरोस्पेस प्रोग्राम तक का उनका सफर भारत के बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर की बदलती तस्वीर को भी दिखाता है.
(Image Credit: Social Media)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Petrol Pump पर फ्री में मिलती हैं ये 5 सुविधाएं, पैसे मांगें तो तुरंत करें शिकायत
Petrol Pump पर फ्री में मिलती हैं ये 5 सुविधाएं, पैसे मांगें तो तुरंत करें शिकायत
देश के 18 शहरों में दौड़ेगी वाटर मेट्रो, क्या आपका शहर भी है लिस्ट में? जानिए कितना होगा किराया
देश के 18 शहरों में दौड़ेगी वाटर मेट्रो, क्या आपका शहर भी है लिस्ट में? जानिए कितना होगा किराया
भारत के किस राज्य में 5 नदियां एक साथ मिलती हैं? 'पंचनद का संगम' में डुबकी लगाने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है
भारत के किस राज्य में 5 नदियां एक साथ मिलती हैं? 'पंचनद का संगम' में डुबकी लगाने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है
1975 में आई Dharmendra की वो कल्ट फिल्म, जिसकी 3Hr 24Min के लिए टिकट खिड़की पर चली थी 5 साल तक भीड़; बनी ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर
1975 में आई Dharmendra की वो कल्ट फिल्म, जिसकी 3Hr 24Min के लिए टिकट खिड़की पर चली थी 5 साल तक भीड़; बनी ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर
Numerology: दिमाग, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इस मूलांक के लोगों को मिलती है सक्सेस, शनिदेव रंक से बना देते हैं राजा
दिमाग, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इस मूलांक के लोगों को मिलती है सक्सेस, शनिदेव रंक से बना देते हैं राजा
MORE
Advertisement
धर्म
Adhik Maas 2026: अधिकमास की शुरुआत के साथ ही विवाह से लेकर गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर लगी रोक, जानें कब तक रहेगा मलमास
अधिकमास की शुरुआत के साथ ही विवाह से लेकर गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर लगी रोक, जानें कब तक रहेगा मलमास
Numerology: यूनिवर्स खोल रहा है इन मूलांक के लिए अपनी तिजोरियां, बर्थ डेट से जानें मई के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे  
यूनिवर्स खोल रहा है इन मूलांक के लिए अपनी तिजोरियां, बर्थ डेट से जानें मई के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे
Rahu Gochar: अगले 64 दिन राहु इन 3 राशियों देंगे अचानक बड़ा ईनाम, मिलेगा करियर-नौकरी और पैसे की नहीं होगी कमी 
अगले 64 दिन राहु इन 3 राशियों देंगे अचानक बड़ा ईनाम, नौकरी-बिजनेस सब करेगा बूम और पैसे की नहीं होगी कमी
दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में शामिल है भारत का ये Temple, परिसर ऐसा की कई गांव समा जाए, रामायण से जुड़ा है रहस्य
दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में शामिल है भारत का ये Temple, परिसर ऐसा की कई गांव समा जाए, रामायण से जुड़ा है रहस्य
Aaj Ka Rashifal: सिंह और तुला राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement