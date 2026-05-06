बहरीन के बंजर रेगिस्तान में 400 साल से खड़ा है यह पेड़, बिना पानी सांस लेते देख साइंटिस्ट भी हैरान!

6 . कहीं झाड़ी तो कहीं बन जाते हैं पेड़

6

इन पेड़ों की एक खास बात यह भी है कि ये अलग-अलग परिस्थितियों में अलग रूप ले सकते हैं. जहां मिट्टी उथली और पानी कम होता है, वहां ये छोटे झाड़ी जैसे दिखते हैं. जबकि जहां नमी अधिक होती है, वहां ये 10 से 15 मीटर तक ऊंचे पेड़ बन सकते हैं. इनकी शाखाएं अक्सर चौड़ी फैलती हैं, जिससे ये अपनी ऊंचाई से ज्यादा क्षेत्र को ढक लेते हैं. कई प्रजातियों में एक से अधिक तने भी होते हैं, जो इन्हें और मजबूत बनाते हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.