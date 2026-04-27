आग का सागर, भयानक आवाज... सूर्य का अब तक का सबसे नजदीकी वीडियो आया सामने

साइंस
Jaya Pandey | Apr 27, 2026, 10:15 AM IST
1.सूर्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
सूर्य का अब तक का सबसे नजदीकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सूर्य से आती आवाजें और आग का एक अंतहीन सागर दिखाई दे रहा है. सूर्य में कुछ ऐसे गड्ढे भी नजर आ रहे हैं जो पृथ्वी से भी बड़े हैं. इस वीडियो ने लोगों को अचंभित कर दिया है.
2.सूर्य के सबसे करीब का वीडियो
सूर्य आग का एक विशाल गोला है. इसके नजदीक से फोटो या वीडियो लेना लगभग नामुमकिन है. हालांकि, सूर्य का अब तक का सबसे नजदीकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि दूरबीन से ली गई सूर्य के क्रोमोस्फीयर की हाई-रिजॉल्यूशन इमेज है. वीडियो में सूर्य की ऊपरी परत दिखाई दे रही है, जहां प्लाज्मा चुंबकीय लूप में फंसा हुआ है. सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वीडियो में दिखाई देने वाले ब्लैक होल असल में सूर्य के धब्बे हैं. ये धब्बे पृथ्वी के आकार से भी बड़े हो सकते हैं. ये धब्बे काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनका तापमान आसपास के क्षेत्र से लगभग 2000 डिग्री कम होता है.
(Image Credit: Canva)
3.एक भयानक आवाज सुनाई देती है
वीडियो में सुनाई देने वाली आवाजें वास्तव में सूर्य पर गैस और प्लाज्मा की गति से उत्पन्न तरंगें हैं. वैज्ञानिकों ने इसे रिकॉर्ड किया है, जो किसी राक्षस की सांस लेने जैसी लगती है. सूर्य की यह गति हमें याद दिलाती है कि हमारा सूर्य केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, बल्कि एक जीवित तारा है, जो निरंतर बदलता रहता है. यह वीडियो डैनियल के. इनौये सोलर टेलीस्कोप जैसे किसी एडवांस टेलिस्कोप से लिया गया है. इसमें सूर्य की सतह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है. पहले हम सूर्य को केवल एक पीली गेंद के रूप में देखते थे, लेकिन अब ये डिटेल्स हमें सूर्य की वास्तविक शक्ति दिखाते हैं.
(Image Credit: Canva)
4.सौर तूफान का खतरा
अब वीडियो में दिख रही सफेद रोशनी की बात करते हैं. यह एक सौर ज्वाला है. जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र टूटता है, तो अरबों टन प्लाज्मा अंतरिक्ष में फैल जाता है. इससे एक बेहद खतरनाक सौर तूफान आ सकता है. अगर यह प्लाज्मा पृथ्वी की ओर आता है, तो हमारे आकाश में खूबसूरत अरोरा दिखाई दे सकते हैं, लेकिन साथ ही उपग्रहों, बिजली ग्रिड और संचार प्रणालियों को भी नुकसान पहुंच सकता है.
(Image Credit: Canva)
5.सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
भारत में भी लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं. कई लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि सूरज किसी राक्षस की तरह सांस ले रहा है. कुछ लोग इसे डरावना बता रहे हैं जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह वीडियो हमें सूर्य की शक्ति और पृथ्वी पर इसके प्रभाव का एहसास कराता है. सूर्य की ये गतिविधियां 11 साल के सौर चक्र का हिस्सा हैं. वैज्ञानिक सूर्य की इस गति पर नजर रख रहे हैं ताकि पृथ्वी को किसी भी खतरे से बचाया जा सके.
यहां देखें वीडियो-