आग का सागर, भयानक आवाज... सूर्य का अब तक का सबसे नजदीकी वीडियो आया सामने

2 . सूर्य के सबसे करीब का वीडियो

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सूर्य आग का एक विशाल गोला है. इसके नजदीक से फोटो या वीडियो लेना लगभग नामुमकिन है. हालांकि, सूर्य का अब तक का सबसे नजदीकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि दूरबीन से ली गई सूर्य के क्रोमोस्फीयर की हाई-रिजॉल्यूशन इमेज है. वीडियो में सूर्य की ऊपरी परत दिखाई दे रही है, जहां प्लाज्मा चुंबकीय लूप में फंसा हुआ है. सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वीडियो में दिखाई देने वाले ब्लैक होल असल में सूर्य के धब्बे हैं. ये धब्बे पृथ्वी के आकार से भी बड़े हो सकते हैं. ये धब्बे काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनका तापमान आसपास के क्षेत्र से लगभग 2000 डिग्री कम होता है.

(Image Credit: Canva)