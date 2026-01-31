FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND u19 vs PAK u19 Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानिए कैसी है बुलावायो की पिच

सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

PM सूर्य घर योजना का UP की जनता में दिखा उत्साह, अब तक करीब 11 लाख लोगों ने किया अप्लाई

IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का 'करो या मरो मुकाबला'? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Budget 2026: कब, कहां और कैसे देखें लाइव केंद्रीय बजट? एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

वो मछली जिसे महसूस नहीं होता दर्द, घायल होने के बाद आराम से समुद्र में तैरते देख साइंटिस्ट भी हैरान

साइंस

साइंस

वो मछली जिसे महसूस नहीं होता दर्द, घायल होने के बाद आराम से समुद्र में तैरते देख साइंटिस्ट भी हैरान

आज हम आपको उस मछली के बारे में बताएंगे जिसे चोट लगने के बाद भी समुद्र में सामान्य रूप से तैरते देखा जाता है, उसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान होते हैं. जानें इस मछली के बारे में खास बातें...

जया पाण्डेय | Jan 31, 2026, 03:54 PM IST

1.चोट लगने के बावजूद समुद्र में सामान्य रूप से तैरती रहती है यह मछली

1

समुद्री जीवन अचरज से भरा पड़ा है. आज हम आपको उस मछली के बारे में बताएंगे जिसे चोट लगने के बाद भी समुद्र में सामान्य रूप से तैरते देखा जाता है, उसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान होते हैं. यहां बात हो रही है ओशन सनफिश (Mola mola) की, जो दुनिया की सबसे भारी हड्डीदार मछलियों में गिनी जाती है. यह गर्म और समशीतोष्ण समुद्रों में पाई जाती है और अपने अनोखे शरीर के आकार और व्यवहार के कारण जानी जाती है.

(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)

2.क्या सनफिश को महसूस नहीं होता दर्द?

2

अक्सर देखा गया है कि सनफिश के शरीर पर बड़े घाव, परजीवी या शार्क के काटने के निशान होते हैं, फिर भी वह सतह के पास आराम से तैरती रहती है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या सनफिश को दर्द महसूस नहीं होता.

3.क्या कहता है रिसर्च?

3

वैज्ञानिकों के बीच इस विषय पर लंबे समय से बहस चल रही है. शोध बताते हैं कि मछलियों के शरीर में नोसिसेप्टर्स होते हैं. ये ऐसे तंत्रिका रिसेप्टर हैं जो चोट या नुकसान का संकेत पहचानते हैं. यानी मछलियां हानिकारक उत्तेजना को पहचान सकती हैं.

4.कैसे सामान्य जीवों से अलग होता है मछलियों का दिमाग?

4

लेकिन मछलियों का मस्तिष्क स्तनधारियों से अलग होता है. उनमें मनुष्यों जैसा विकसित नियोकोर्टेक्स नहीं होता, जो भावनात्मक पीड़ा की जटिल अनुभूति से जुड़ा माना जाता है. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मछलियां दर्द को इंसानों जैसी भावनात्मक पीड़ा के रूप में नहीं बल्कि एक शारीरिक संकेत की तरह अनुभव करती हैं.

5.दर्द में क्या करती हैं मछलियां?

5

हालांकि कई आधुनिक अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि कुछ मछलियां चोट लगने के बाद व्यवहार बदलती हैं, भोजन कम कर देती हैं और तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं. इससे संकेत मिलता है कि दर्द जैसी अनुभूति को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता.

6.सनफिश घायल होकर भी सामान्य क्यों दिखती है?

6

ओशन सनफिश बहुत तेज तैराक नहीं होती. यह अपने पिछले और गुदा पंखों की मदद से धीरे-धीरे चलती है. यह अक्सर समुद्र की सतह के पास धूप सेंकती हुई दिखाई देती है, जिसे बास्किंग कहा जाता है. माना जाता है कि यह व्यवहार शरीर का तापमान संतुलित करने और त्वचा के परजीवियों को हटाने में मदद करता है.

7.सनफिश की खासियत

7

सनफिश का शरीर मोटी त्वचा और विशेष संरचना वाला होता है. उस पर परजीवी अक्सर लगते हैं इसलिए छोटी मछलियां और समुद्री पक्षी उन्हें साफ भी करते हैं. उनके शरीर पर घाव होना असामान्य नहीं है, लेकिन वे मजबूत होती हैं और चोटों के साथ भी जीवित रह सकती हैं.

8.घबराने की बजाय ऊर्जा बचाती हैं मछलियां

8

उनका शांत व्यवहार यह जरूरी नहीं दर्शाता कि उन्हें दर्द नहीं होता. संभव है कि उनका व्यवहारिक प्रतिक्रिया पैटर्न अलग हो. वे घबराहट की बजाय ऊर्जा बचाने वाली प्रतिक्रिया देती हों, जो विकासवादी अनुकूलन का हिस्सा हो सकता है. 
 

9.मछलियों में दर्द पर वैज्ञानिक बहस

9

मछलियों में दर्द को लेकर विज्ञान में आज भी सहमति नहीं बनी है. कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मछलियां केवल प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया यानी रिफ्लैक्स एक्शन देती हैं जबकि दूसरे शोधकर्ता मानते हैं कि मछलियों में दर्द की एक बुनियादी अनुभूति हो सकती है, भले ही वह मनुष्यों जैसी जटिल न हो इसलिए यह कहना कि सनफिश को दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता अभी तक प्रमाणित तथ्य नहीं है. सही बात यह है कि उनकी दर्द प्रतिक्रिया और व्यवहार मनुष्यों से अलग हो सकता है.

