वो मछली जिसे महसूस नहीं होता दर्द, घायल होने के बाद आराम से समुद्र में तैरते देख साइंटिस्ट भी हैरान

1 . चोट लगने के बावजूद समुद्र में सामान्य रूप से तैरती रहती है यह मछली

समुद्री जीवन अचरज से भरा पड़ा है. आज हम आपको उस मछली के बारे में बताएंगे जिसे चोट लगने के बाद भी समुद्र में सामान्य रूप से तैरते देखा जाता है, उसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान होते हैं. यहां बात हो रही है ओशन सनफिश (Mola mola) की, जो दुनिया की सबसे भारी हड्डीदार मछलियों में गिनी जाती है. यह गर्म और समशीतोष्ण समुद्रों में पाई जाती है और अपने अनोखे शरीर के आकार और व्यवहार के कारण जानी जाती है.

(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)