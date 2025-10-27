साइंटिस्ट्स ने बना लिया ऐसा सीरम कि 20 दिन में गंजे सिर पर उग आएंगे बाल, ऐसे करेगा काम

IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी
साइंस
जया पाण्डेय | Oct 27, 2025, 04:28 PM IST
1.साइंटिस्ट ने बनाया गंजी खोपड़ी में बाल उगाने वाला अनोखा सीरम
साइंस अक्सर कमाल करती है और हाल ही में की कई एक स्टडी वाकई लोगों को चौंका सकती है. नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसा सीरम बनाया है जिसके इस्तेमाल से चूहों के बालों में इजाफा हुआ है. इस सीरम ने सिर की त्वचा में वसा कोशिकाओं को उत्तेजित करके बालों के रोमों को फिर से जिंदा कर दिया है.
2.फैटी एसिड से बना हुआ है यह खास सीरम
साइंटिस्ट के अनुसार इस सीरम में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले फैटी एसिड होते हैं जो त्वचा में जलन पैदा नहीं करते और जल्द ही यह बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाला प्रोडक्ट भी हो सकता है. इस स्टडी को प्रकाशित करवाने वाले प्रोफेसर सुंग-जान लिन ने बताया कि उन्होंने इस प्रोडक्ट का अपने जांघों पर इस्तेमाल किया और पाया कि इससे उनके बालों में वृद्धि हुई.
3.हाइपरट्रिचोसिस प्रक्रिया से बना है यह सीरम
इस सीरम की दिलचस्प बात यह है कि यह हाइपरट्रिचोसिस नाम की प्रक्रिया पर आधारित है. प्रोफ़ेसर लिन और उनके सहयोगियों को पता था कि त्वचा की सतह पर जलन या चोट लगने से बालों का अत्यधिक विकास होता है और उन्होंने सीरम के निर्माण में इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया. हालांकि कई साल के विकास के कारण मनुष्यों ने शरीर पर घने बालों का आवरण खो दिया है लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी भी हममें ये रिजनरेटिव कैपिसिटी मौजूद है.
4.चूहों पर एक्सपेरिमेंट रहा सफल
साइंटिस्ट की टीम ने नर और मादा बिना बालों वाले चूहों की पीठ पर सोडियम डोडेसिल सल्फेट (एसडीएस) नाम का एक उत्तेजक पदार्थ लगाकर उनमें एक्ज़िमा पैदा किया. लगभग 10-11 दिन बाद त्वचा के रोमछिद्रों से एक मिलीमीटर चौड़े नए बाल उगने लगे. हालांकि जहां इस उत्तेजक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया था, वहां बालों की दोबारा वृद्धि नहीं देखी गई.
5.साइंटिस्ट ने पेटेंट कराया सीरम
प्रोफेसर लिन ने बताया कि ओलिक एसिड और पामिटोलेइक एसिड प्राकृतिक रूप से मिलने वाले फैटी एसिड हैं. ये न केवल हमारे वसा ऊतकों में बल्कि कई वनस्पति तेलों में भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए इनका सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है. टीम ने सीरम का पेटेंट करा लिया है और इसका उद्देश्य इसे बाजार में लाने से पहले इंसान की खोपड़ी पर इसकी अलग-अलग खुराकों का परीक्षण करना है.
