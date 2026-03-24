समंदर की गहराइयों में मिला डायनासोर से भी प्राचीन रहस्यमय जीव, इसके खूबसूरत कवच के लालच में इंसान बने दुश्मन

4 . बेहद अनोखी है इनकी बनावट

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इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका गोल-घुमावदार वाला कवच है. इसके कवच के भीतर कई छोटे-छोटे गैस से भरे हिस्से हैं, जिनकी मदद से यह समंदर गहराइयों में आसानी से तैर सकता हैं. वैज्ञानिकों मानना है कि इस जीव की यह खास बनावट करोड़ों सालों से लगभग वैसी ही बनी हुई है और समय के साथ बहुत कम बदलाव देखने को मिले हैं.

