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समंदर की गहराइयों में मिला डायनासोर से भी प्राचीन रहस्यमय जीव, इसके खूबसूरत कवच के लालच में इंसान बने दुश्मन

वैज्ञानिकों को समंदर की गहराइयों में एक ऐसा अनोखा जीव मिला है, जिसका अस्तित्व डायनासोर से भी पहले का माना जाता है. लेकिन अब इस पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है. 

| Mar 24, 2026, 05:24 PM IST

1.वैज्ञानिकों को मिला समंदर की गहराइयों में रहस्यमय जीव

वैज्ञानिकों को मिला समंदर की गहराइयों में रहस्यमय जीव
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वैज्ञानिकों की टीम को समंदर की असीम गहराइयों में एक रहस्यमय जीव मिला है. दरअसल, उन्हें चैम्बर्ड नॉटिलस नाम के एक समुद्री जीव का वीडियो रिकॉर्ड किया है. बताया जा रहा है कि यह जीव डायनासोर के समय से भी पहले धरती पर मौजूद था और उनके खत्म होने के बाद भी आज तक जीवित है. 
 

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2.वैज्ञानिकों को एक बार में दिखे इतने जीव

वैज्ञानिकों को एक बार में दिखे इतने जीव
2

वैज्ञानिकों समंदर के गहरे और अंधेरे पानी में कई नॉटिलस बहुत आराम से तैरते हुए दिखाई दिए. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि वैज्ञानिक इस दौरान लाइव गिनती भी कर रहे थे और एक ही बार में लगभग 18 नॉटिलस एक साथ दिखाई दिए. यह खोज वैज्ञानिकों के लिए काफी खास मानी जा रही है.
 

3.धरती पर कब से है जीवित?

धरती पर कब से है जीवित?
3

वैज्ञानिकों ने चैम्बर्ड नॉटिलस को जिंदा जीवाश्म बताया है और इसके पीछे एक कारण छिपा हुआ है. माना जाता है कि इनका वंशज करीब 48 करोड़ साल पुराना है. इसका मतलब है कि जब धरती पर पहले डायनासोर ने अपना कदम रखा था, यह जीव उससे भी 2 करोड़ साल पहले से समंदर की दुनिया में राज कर रहा था.
 

4.बेहद अनोखी है इनकी बनावट

बेहद अनोखी है इनकी बनावट
4

इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका गोल-घुमावदार वाला कवच है. इसके कवच के भीतर कई छोटे-छोटे गैस से भरे हिस्से हैं, जिनकी मदद से यह समंदर गहराइयों में आसानी से तैर सकता हैं. वैज्ञानिकों मानना है कि इस जीव की यह खास बनावट करोड़ों सालों से लगभग वैसी ही बनी हुई है और समय के साथ बहुत कम बदलाव देखने को मिले हैं. 
 

TRENDING NOW

5.कहां मिला यह जीव?

कहां मिला यह जीव?
5

वैज्ञानिकों को यह जीव ऑस्ट्रेलिया के समंदर संरक्षित इलाकों में मिला है. हालांकि, अब यह जीव आधुनिक खतरों का सामना कर रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत धीमी गति से ग्रो करता है और इसका आकार बड़ा होने में लगभग  15 साल का समय लग जाता है.
 

6.इंसानी व्यापार का शिकार बना जीव

इंसानी व्यापार का शिकार बना जीव
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इसके अलावा, इनकी घुमावदार बनावट जो दिखने में बहुत सुंदर होती है. कई लोग इसे घर या अन्य जगहों पर सजावट के लिए इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. यही वजह है कि आज के जमाने में पूरी दुनिया में इनका बड़े स्तर पर शिकार और बिजनेस होने लगा है.
 

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