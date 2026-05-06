वैज्ञानिकों को सोने की खान में मिला 'शैतानी जीव', बिना आंखों और ऑक्सीजन के धरती की गहराई में कैसे है जिंदा?

6 . साइंटिस्ट इस रिसर्च को कैसे देख रहे हैं?

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इस रिसर्च से साइंटिस्ट यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन की सीमा कहां तक हो सकती है. पहले माना जाता था कि सतह के नीचे केवल माइक्रोब्स ही जिंदा रह सकते हैं लेकिन इस कीड़े ने साबित कर दिया कि बहुकोशिकीय जीव भी वहां मौजूद हो सकते हैं. इससे यह संभावना भी बढ़ जाती है कि इसी तरह के कठिन वातावरण में दूसरे ग्रहों या चंद्रमाओं पर भी जीवन हो सकता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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