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वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में मिला बदबूदार ग्रह, जानें क्यों सड़े हुए अंडे जैसी है इसकी गंध

वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में मिला बदबूदार ग्रह, जानें क्यों सड़े हुए अंडे जैसी है इसकी गंध

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साइंस

वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में मिला बदबूदार ग्रह, जानें क्यों सड़े हुए अंडे जैसी है इसकी गंध

वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो सड़े हुए अंडों जैसा बदबूदार है. जानें आखिर इस स्मेल की वजह क्या है और यह खोज साइंस की दुनिया में अहम क्यों माना जा रहा है...

Jaya Pandey | Mar 18, 2026, 12:10 PM IST

1.सड़े हुए अंडे जैसी बदबूदार है इस ग्रह की हवा

सड़े हुए अंडे जैसी बदबूदार है इस ग्रह की हवा
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साइंस की दुनिया बेहद अद्भुत है, जहां वैज्ञानिक हर दिन नई-नई खोजों में लगे रहते हैं. हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक अनोखे एक्सोप्लैनेट की स्टडी की है जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद है और इसकी खासियत यह है कि यहां की परिस्थितियां बेहद गर्म और असामान्य हैं. इसकी सतह पर पिघले हुए लावा जैसे हालात हैं और वायुमंडल में ऐसी गैसें मौजूद हैं जिनकी गंध सड़े हुए अंडों जैसी होती है.
(Image Credit: NASA)

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2.वैज्ञानिकों के लिए क्यों अहम है L 98-59 d एक्सोप्लैनेट?

वैज्ञानिकों के लिए क्यों अहम है L 98-59 d एक्सोप्लैनेट?
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इस एक्सोप्लैनेट का नाम L 98-59 d है, जो पृथ्वी से लगभग 35 प्रकाश वर्ष दूर एक छोटे लाल तारे की परिक्रमा करता है. वैज्ञानिकों के अनुसार इसका आकार पृथ्वी से करीब 1.6 गुना बड़ा है. हालांकि इसका घनत्व अपेक्षाकृत कम है जिससे संकेत मिलता है कि इसकी आंतरिक संरचना और वायुमंडल पृथ्वी से काफी अलग हैं. इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस पाई गई है जिसकी गंध सड़े हुए अंडों जैसी होती है. इसी वजह से यह ग्रह वैज्ञानिकों के लिए बेहद दिलचस्प बन गया है. इस शोध के नतीजे नेचर पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं.
(Image: AI Generated)

3.किस तरह का ग्रह है L 98-59 d?

किस तरह का ग्रह है L 98-59 d?
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आमतौर पर ऐसे ग्रहों को या तो गैस से भरी चट्टानी ग्रह या हाइसीन (Hycean) यानी जल से भरे महासागरीय ग्रहों की कैटिगरी में रखा जाता है, लेकिन L 98-59 d इन दोनों में पूरी तरह फिट नहीं बैठता. यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे सल्फर से भरे वायुमंडल वाले एक नए तरह के एक्सोप्लैनेट के रूप में देख रहे हैं. यह खोज इस बात का संकेत देती है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की विविधता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है.
(Image: AI Generated)

4.ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस स्टडी ने वैज्ञानिकों को भी चौंकाया

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस स्टडी ने वैज्ञानिकों को भी चौंकाया
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इस स्टडी को Harrison Nicholls की लीडरशिप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया. वैज्ञानिकों ने एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इस ग्रह के लगभग 5 अरब सालों के इतिहास को समझने की कोशिश की. इन मॉडलों से पता चलता है कि इस ग्रह के अंदर पिघले हुए सिलिकेट यानी लावा जैसी सामग्री का विशाल भंडार हो सकता है और इसकी सतह के नीचे एक बड़ा मैग्मा महासागर फैला हो सकता है.
(Image: AI Generated)

TRENDING NOW

5.इस ग्रह में कहां से हुई सल्फर की इतनी अधिकता?

इस ग्रह में कहां से हुई सल्फर की इतनी अधिकता?
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वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी मैग्मा महासागर ने अरबों सालों तक सल्फर जैसे तत्व को बचाकर रखा और धीरे-धीरे ये गैसें वायुमंडल में रिलीज होती रहीं. इस प्रक्रिया में सल्फर डाईऑक्साइड और दूसरी सल्फर से जुड़ी गैसें बनीं जिन्हें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में पकड़ा. साइंटिस्ट ने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि इस ग्रह का घना वायुमंडल उसे अपने तारे से आने वाली तेज रेडिएशन से बचाने में मदद करता है.
(Image: AI Generated)

6.वैज्ञानिकों के लिए क्यों अहम है यह एक्सोप्लेनैट?

वैज्ञानिकों के लिए क्यों अहम है यह एक्सोप्लेनैट?
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रिसर्च से यह भी संकेत मिलता है कि L 98-59 d अपने शुरुआती दौर में काफी बड़ा रहा होगा. साइंटिस्ट इसका आकार नेप्च्यून के बराबर मान रहे हैं. समय के साथ यह ठंडा होता गया और इसका वायुमंडल नष्ट होता गया जिससे इसका वर्तमान आकार और संरचना बनी. रिसर्च टीम के सदस्य Raymond Pierrehumbert के मुताबिक सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम केवल दूरबीन और कंप्यूटर मॉडल की मदद से ऐसे ग्रहों के अंदरूनी हिस्सों और उनके इतिहास को समझ पा रहे हैं, जहां इंसान कभी पहुंच भी नहीं सकता. यह खोज न सिर्फ एक नए तरह के ग्रह को समझने में मदद करती है बल्कि यह भी दिखाती है कि हमारे सौर मंडल से बाहर कितनी अलग और अनोखी दुनिया मौजूद हो सकती है.
(Image: AI Generated)

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