वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में मिला बदबूदार ग्रह, जानें क्यों सड़े हुए अंडे जैसी है इसकी गंध

6 . वैज्ञानिकों के लिए क्यों अहम है यह एक्सोप्लेनैट?

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रिसर्च से यह भी संकेत मिलता है कि L 98-59 d अपने शुरुआती दौर में काफी बड़ा रहा होगा. साइंटिस्ट इसका आकार नेप्च्यून के बराबर मान रहे हैं. समय के साथ यह ठंडा होता गया और इसका वायुमंडल नष्ट होता गया जिससे इसका वर्तमान आकार और संरचना बनी. रिसर्च टीम के सदस्य Raymond Pierrehumbert के मुताबिक सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम केवल दूरबीन और कंप्यूटर मॉडल की मदद से ऐसे ग्रहों के अंदरूनी हिस्सों और उनके इतिहास को समझ पा रहे हैं, जहां इंसान कभी पहुंच भी नहीं सकता. यह खोज न सिर्फ एक नए तरह के ग्रह को समझने में मदद करती है बल्कि यह भी दिखाती है कि हमारे सौर मंडल से बाहर कितनी अलग और अनोखी दुनिया मौजूद हो सकती है.

(Image: AI Generated)

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