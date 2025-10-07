FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

साइंस

साइंस

क्या हर साल धरती से दूर होता जा रहा है चांद, NASA के वैज्ञानिकों ने की अजीब खोज

यूनिवर्स में कई सारे चांद मौजूद हैं इसलिए धरती के चांद को अलग करने के लिए इसे Luna कहा जाता है. लेकिन सोचिए की अगर आपको पता चले कि चांद हर साल धरती से दूर होता जा रहा है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी. 

सुमित तिवारी | Oct 07, 2025, 10:23 PM IST

1.कैसे बना चांद

कैसे बना चांद
1

वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह के आकार की कोई चीज धरती से टकराई थी. दोनों की टक्कर से जो मलवा निकला था उससे चंद्रमा का अविष्कार हुआ था. 
 

2.लगातार कर रहे खोज

लगातार कर रहे खोज
2

साइंटिस्ट लगातार खोज कर रहे हैं कि क्या भविष्य में चांद पर जीवन संभव हो सकता हैं. अगर इसके आकार की बात करें तो धरती के आकार से इसका आकार तीन गुना कम हैं. 

3.धरती और चांद के बीच दूरी

धरती और चांद के बीच दूरी
3

वहीं चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी 3 लाख 84 हजार और 400 किमी है. लेकिन धीरे-धीरे ये दूरी बढ़ रही है. चांद धीरे-धीरे पृथ्वी से दूर होता जा रहा हैं. 

4.1 इंच दूर

1 इंच दूर
4

वैज्ञानिकों की माने तो हर साल धरती से चांद के बीच दूरी 1 इंच तक बढ़ रही है. वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले चांद भी धरती की तरफ सक्रिय ज्वालामुखी हुआ करते थे लेकिन अब वह निष्क्रिय अवस्था में पड़े है. 
 

5.चांद पर वातावरण

चांद पर वातावरण
5

चांद पर वातावरण भी काफी पतला और कमजोर होता है. धरती की तरह ये सूरज के रेडिएशन वाली किरणों, गिरते उल्कापिंडों के प्रभाव से बचाने में असमर्थ हैं.

