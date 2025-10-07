क्या हर साल धरती से दूर होता जा रहा है चांद, NASA के वैज्ञानिकों ने की अजीब खोज

भोजपुरी सितारों की राह पर मैथिली, कहीं सियासी टूल बनकर न रह जाएं!
साइंस
सुमित तिवारी | Oct 07, 2025, 10:23 PM IST
1.कैसे बना चांद
वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह के आकार की कोई चीज धरती से टकराई थी. दोनों की टक्कर से जो मलवा निकला था उससे चंद्रमा का अविष्कार हुआ था.
2.लगातार कर रहे खोज
साइंटिस्ट लगातार खोज कर रहे हैं कि क्या भविष्य में चांद पर जीवन संभव हो सकता हैं. अगर इसके आकार की बात करें तो धरती के आकार से इसका आकार तीन गुना कम हैं.
3.धरती और चांद के बीच दूरी
वहीं चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी 3 लाख 84 हजार और 400 किमी है. लेकिन धीरे-धीरे ये दूरी बढ़ रही है. चांद धीरे-धीरे पृथ्वी से दूर होता जा रहा हैं.
4.1 इंच दूर
वैज्ञानिकों की माने तो हर साल धरती से चांद के बीच दूरी 1 इंच तक बढ़ रही है. वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले चांद भी धरती की तरफ सक्रिय ज्वालामुखी हुआ करते थे लेकिन अब वह निष्क्रिय अवस्था में पड़े है.
5.चांद पर वातावरण
चांद पर वातावरण भी काफी पतला और कमजोर होता है. धरती की तरह ये सूरज के रेडिएशन वाली किरणों, गिरते उल्कापिंडों के प्रभाव से बचाने में असमर्थ हैं.