क्या हर साल धरती से दूर होता जा रहा है चांद, NASA के वैज्ञानिकों ने की अजीब खोज

4 . 1 इंच दूर

वैज्ञानिकों की माने तो हर साल धरती से चांद के बीच दूरी 1 इंच तक बढ़ रही है. वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले चांद भी धरती की तरफ सक्रिय ज्वालामुखी हुआ करते थे लेकिन अब वह निष्क्रिय अवस्था में पड़े है.

