अक्षय कुमार हर साल 650-700 स्टंट वर्कर्स का कराते हैं इंश्योरेंस! कहा- 'ये हैं असली हीरो, इनकी वजह से मैं बना..'
जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग
Bihar Election: बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए किया बड़ा ऐलान, टैबलेट-स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेगी वित्तीय मदद
PM मोदी आज 5 बजे करेंगे देश को संबोधित, कर सकते हैं कुछ बड़ा ऐलान
कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान
अब सफर में प्यास बुझाना होगा सस्ता, Indian Railways ने घटाए रेल नीर के दाम
Devi Shailputri: नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की करें आराधना, भोग, बीज मंत्र-आरती के साथ जानें पूजा की संपूर्ण विधि
'द कपिल शर्मा शो' में Akshay Kumar ने ली चुटकी, कहा- 'इतनी आमदनी है कि कनाडा वाले कैफे पर गोलियां चलीं..'
Kalash Sthapana Vidhi-Muhurat: नवरात्रि पर इस विधि-विधान से करें कलश स्थापना, ये रहे घटस्थापना के 3 शुभ मुहूर्त
'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां
साइंस
जया पाण्डेय | Sep 21, 2025, 11:42 AM IST
1.जहर उगलने की कला में महारत है यह सांप
दक्षिण अफ्रीका की समृद्ध जैव विविधता के बीच एक ऐसा सांप पाया जाता है जिसने जहर उगलने की कला में महारत हासिल कर ली है. इस सांप को Rinkhal के नाम से जाना जाता है. एलापिड (विषैले सांप) परिवार से आने वाले वाला यह सांप सुरक्षित रहने की रणनीति और छल के लिए जाना जाता है.
2.मौत का नाटक करने में होता है माहिर
Rinkhal दूर तक अपना जहर फेंक सकता है और मौत का नाटक करने की क्षमता से लोगों का ध्यान खींचता है. यह सांप जब भी खतरा महसूस करता है तो थूकता है और कोबरा की तरह अपना फन फैला लेता है जिससे लोग उसे कोबरा समझ लेते हैं.
3.आंख में जहर जाने पर कैसा होता है असर?
इस सांप के ज़हर थूकने का उद्देश्य शिकारी की आंखों को निशाना बनाना होता है. जब इसका जहर शिकारी की आंख पर सीधे लगता है तो ज़हर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन का शक्तिशाली मिश्रण तेज़ दर्द, सूजन और थोड़े समय के लिए अंधापन का कारण बनता है.
4.जब जहर थूकना काम नहीं आता तो रचता है ऐसा नाटक
इस समय का इस्तेमाल यह सांप भागने के लिए इस्तेमाल करता है. इसका ज़हर उगलना शिकारी को डराने की एक दिलचस्प रणनीति है लेकिन ये सांप मौत का नाटक करने में भी माहिर होते हैं. यह रणनीति तभी अपनाई जाती है जब सांप को लगता है कि वह घिर गया है या उसका जहरीला स्प्रे शिकारी पर काम नहीं कर रहा है.
5.एक्टिंग का बाप है ये सांप
लेकिन इस धोखेबाज़ी की रणनीति में इस सांप की दिलचस्प बात इसके नाटक करने की क्षमता है. जब इसे लगता है कि इसकी कोई चाल काम नहीं आ रही है तो यह मरने का नाटक करता है. पहले तो यह ज़ोर-ज़ोर से हिलता-डुलता है, फिर अचानक लंगड़ाने लगता है और पलटकर अपना निचला पीला शरीर दिखाता और जीभ बाहर निकालता है.
6.कई मिनट तक चलता है मौत का नाटक
इस सांप का मरने का नाटक कई मिनट तक चलता है और इसे उकसाने पर भी यह बेजान सा प्रतीत होता है. जैसे ही इसे एहसास होता है कि ख़तरा टल गया है यग सांप तेज़ी से अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाता है.
7.भूरे से काले रंग का होता है यह सांप
मध्यम आकार का यह सांप आमतौर पर तीन से साढ़े तीन फुट लंबा होता है. इसका रंग धूसर या भूरे से लेकर गहरे काले रंग तक होता है और इसके गले पर क्रीम रंग के छल्ले या पट्टियां होती हैं. ये पट्टियां एक विशिष्ट विशेषता के रूप में अहम होती हैं जो सांप के फन फैलाने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं.