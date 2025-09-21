जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग

4 . जब जहर थूकना काम नहीं आता तो रचता है ऐसा नाटक

इस समय का इस्तेमाल यह सांप भागने के लिए इस्तेमाल करता है. इसका ज़हर उगलना शिकारी को डराने की एक दिलचस्प रणनीति है लेकिन ये सांप मौत का नाटक करने में भी माहिर होते हैं. यह रणनीति तभी अपनाई जाती है जब सांप को लगता है कि वह घिर गया है या उसका जहरीला स्प्रे शिकारी पर काम नहीं कर रहा है.