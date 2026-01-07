हड्डियों के साथ पसली टूटती तो है पर क्या आप जानते हैं कि ये शरीर में कहां होती है?

6 . असली, झूठी और तैरती पसलियों का काम

आगे की ओर वास्तविक पसलियां यानी 1 से 7 तक की पसलियां अपनी उपास्थि (Cartilage) के जरिए सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं. झूठी पसलियां यानी 8 से 10 नंबर की पसलियां सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़तीं, बल्कि इनकी उपास्थि (Cartilage) 7वीं पसली की उपास्थि से जुड़ जाती है. वहीं तैरती पसलियां यानी 11 और 12 नंबर की पसलियां स्टर्नम से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी होतीं और ये आगे की ओर पेट की मांसपेशियों में समाप्त हो जाती हैं.