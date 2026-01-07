FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली- तुर्कमान गेट पर अफवाह फैलाई गई थी, मस्जिद टूटने की गलत अफवाह फैलाई गई थी, शख्स ने कहा- मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे, सभी लोग मस्जिद के पास आओ, शख्स बोला- दुकानें बंद करके सभी लोग पहुंचे, शख्स बोला- दुकानें बंद करके सभी लोग पहुंचो

Photos

साइंस

हड्डियों के साथ पसली टूटती तो है पर क्या आप जानते हैं कि ये शरीर में कहां होती है?

आपने पसली को लेकर हड्डी-पसली टूटने वाला मुहावरा जरूर सुना होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हमारे शरीर के किस हिस्से में पसली होती है? यहां जानें पसलियों से जुड़ी काम की बातें...

जया पाण्डेय | Jan 07, 2026, 10:55 AM IST

1.शरीर में कहां होती हैं पसलियां?

शरीर में कहां होती हैं पसलियां?
1

अक्सर आपने हड्डी-पसली टूटना जैसे मुहावरे सुने होंगे. हड्डियां तो हमारे पूरे शरीर में होती हैं लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि पसलियां शरीर में कहां होती हैं और उनका असली काम क्या है? पसलियां शरीर की एक बेहद जरूरी हड्डी संरचना का हिस्सा होती हैं.

2.क्या होता है पसलियों का काम?

क्या होता है पसलियों का काम?
2

दरअसल पसलियां घुमावदार हड्डियां होती हैं जो हमारी छाती में पाई जाती हैं. ये मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाती हैं जिसे पसलियों का पिंजरा या रिब केज कहा जाता है. यह रिब केज पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के वक्षीय कशेरुकाओं से और आगे की ओर छाती की हड्डी यानी स्टर्नम से जुड़ा होता है.

3.पसलियों का अहम काम

पसलियों का अहम काम
3

पसलियों का सबसे अहम काम दिल, फेफड़े और बड़ी रक्त नलिकाओं जैसे नाजुक और जरूरी अंगों की सुरक्षा करना होता है. इसके अलावा पसलियां सांस लेने में भी मदद करती हैं क्योंकि इन्हीं के फैलने और सिकुड़ने से फेफड़ों में हवा आती-जाती है.

4.शरीर में कितनी होती हैं पसलियां?

शरीर में कितनी होती हैं पसलियां?
4

मानव शरीर में आमतौर पर 12 जोड़ी यानी कुल 24 पसलियां होती हैं. इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है. पहली श्रेणी है वास्तविक पसलियां, जो 1 से 7 तक होती हैं. दूसरी श्रेणी है झूठी या नकली पसलियां, जो 8 से 10 तक होती हैं. तीसरी श्रेणी है तैरती हुई पसलियां, जो 11 और 12 नंबर की होती हैं.

5.हर पसली का काम अलग-अलग

हर पसली का काम अलग-अलग
5

छाती में मौजूद पसलियों का पिंजरा(Rib Cage) वक्ष गुहा (thoracic cavity) की अस्थि संरचना बनाता है. पीछे की ओर सभी पसलियां रीढ़ की हड्डी की 12 वक्षीय कशेरुकाओं(Thoracic Vertebrae) से जुड़ी होती हैं जिससे शरीर को मजबूती और संतुलन मिलता है.

6.असली, झूठी और तैरती पसलियों का काम

असली, झूठी और तैरती पसलियों का काम
6

आगे की ओर वास्तविक पसलियां यानी 1 से 7 तक की पसलियां अपनी उपास्थि (Cartilage) के जरिए सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं. झूठी पसलियां यानी 8 से 10 नंबर की पसलियां सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़तीं, बल्कि इनकी उपास्थि (Cartilage) 7वीं पसली की उपास्थि से जुड़ जाती है. वहीं तैरती पसलियां यानी 11 और 12 नंबर की पसलियां स्टर्नम से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी होतीं और ये आगे की ओर पेट की मांसपेशियों में समाप्त हो जाती हैं.

7.शरीर का सुरक्षा कवच हैं पसलियां

शरीर का सुरक्षा कवच हैं पसलियां
7

पसलियों का काम सिर्फ शरीर को आकार देना ही नहीं बल्कि उन अंगों की रक्षा करना भी है जिन पर लगी छोटी सी चोट भी जानलेवा साबित हो सकती है. यही वजह है कि पसलियों को शरीर का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है.

