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भेष बदलने की मास्टर है ये चिड़िया, पेड़ की टहनी बनकर देती है दुश्मनों को मात

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भेष बदलने की मास्टर है ये चिड़िया, पेड़ की टहनी बनकर देती है दुश्मनों को मात

आज हम आपको प्रकृति की उस रहस्यमयी चिड़िया से मिलवाने जा रहे हैं जो छलावरण की उस्ताद मानी जाती है. यह अपने आसपास के वातावरण में इस तरह घुलमिल जाती है कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है...

Jaya Pandey | Jun 04, 2026, 03:23 PM IST

1.छलावरण का उस्ताद है यह पक्षी

छलावरण का उस्ताद है यह पक्षी
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प्रकृति में ऐसे कई जीव हैं जो अपने आसपास के वातावरण में इस तरह घुलमिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है. इन्हीं में से एक है पोटो पक्षी, जिसे छलावरण (कैमोफ्लाज) का उस्ताद माना जाता है. पहली नजर में यह पक्षी किसी सूखी टहनी, पेड़ के ठूंठ या छाल के टुकड़े जैसा दिखाई देता है. इसकी अनोखी बनावट और व्यवहार ने सालों से वैज्ञानिकों, पक्षी विशेषज्ञों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित किया है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है यह पक्षी

मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है यह पक्षी
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पोटो पक्षी नाइक्टिबिडे (Nyctibiidae) परिवार से संबंधित हैं और इनका वैज्ञानिक वंश नाइक्टिबियस (Nyctibius) है. इनकी कुल सात प्रजातियों के बारे में अबतक पता लगाया जा चुका है. ये पक्षी मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में निवास करती हैं. पोटो पक्षी का नाम उसे उसकी आवाज की वजह से दिया गया जो पो-टो जैसा सुनाई देता है. ये पक्षी रात्रिचर होते हैं और दिन का वक्त पेड़ों पर एक जगह बैठकर गुजार देते हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.पेड़ की शाखा जैसा दिखाई देता है इस पक्षी का शरीर

पेड़ की शाखा जैसा दिखाई देता है इस पक्षी का शरीर
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पोटो पक्षियों की सबसे बड़ी खासियत छलावरण है. इनके पंख धूसर, भूरे, काले और सफेद रंगों से भरे होते हैं. देखने में ये ऐसे लगते हैं कि मानो पेड़ की छाल या कोई सूखी टहनी हो. दिन में जब ये सीधे होकर आंखें बंद कर लेते हैं तो इन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है. खतरा महसूस होने पर वे अपनी गर्दन सीधी कर लेते हैं और एक जगह पर बुत जैसा बन जाते हैं. इससे उनका शरीर टूटी हुई शाखा जैसा नजर आता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.कम रोशनी में शिकार करने में माहिर होता है यह पक्षी

कम रोशनी में शिकार करने में माहिर होता है यह पक्षी
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सूरज ढलते ही पोटो एक्टिव हो जाते हैं. उनकी बड़ी-बड़ी आंखें कम रोशनी में भी बेहद अच्छी तरह देख सकती हैं. इससे वे रात में उड़ने वाले कीड़ों का शिकार कर पाते हैं. इनका मुंह थोड़ा चौड़ा होता है, जो हवा में उड़ते पतंगों और कीड़ों को पकड़ने में मदद करता है. ये किसी ऊंची शाखा पर बैठकर शिकार का इंतजार करते हैं और फिर अचानक से उड़ान भरकर उसे पकड़ लेते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.अकेले रहना पसंद करते हैं ये पक्षी

अकेले रहना पसंद करते हैं ये पक्षी
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पोटो अकेले रहने वाला पक्षी है और सिर्फ प्रजनन काल में ही जोड़े के रूप में दिखाई देता है. ये घोंसले नहीं बनाते बल्कि किसी पेड़ की शाखा, ठूंठ या दरार में एक ही अंडा देते हैं. अंडा सफेद रंग का होता है जिस पर भूरे और धूसर रंग के धब्बे बने होते हैं. नर और मादा दोनों मिलकर लगभग 30 से 35 दिनों तक अंडे को सेते हैं और बच्चे की देखभाल करते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
 

6.इनकी रहस्यमयी आवाज सुन डर जाते हैं लोग

इनकी रहस्यमयी आवाज सुन डर जाते हैं लोग
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इस पक्षी की आवाज पोटो जंगल की रातों को रहस्यमयी बना देती हैं. अलग-अलग प्रजातियों की आवाजें अलग होती हैं. कॉमन पोटो की आवाज लंबी और उदास सीटी जैसी होती है, जबकि ग्रेट पोटो की तेज और गूंजती हुई पुकार रात के सन्नाटे में काफी दूर तक सुनाई देती है. कई लोगों को इसकी आवाज पहली बार सुनने पर रहस्यमयी या डरावनी भी लग सकती है. पोटो को दुनिया के भेष बदलने में माहिर पक्षियों में गिना जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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