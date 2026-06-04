भेष बदलने की मास्टर है ये चिड़िया, पेड़ की टहनी बनकर देती है दुश्मनों को मात

6 . इनकी रहस्यमयी आवाज सुन डर जाते हैं लोग

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इस पक्षी की आवाज पोटो जंगल की रातों को रहस्यमयी बना देती हैं. अलग-अलग प्रजातियों की आवाजें अलग होती हैं. कॉमन पोटो की आवाज लंबी और उदास सीटी जैसी होती है, जबकि ग्रेट पोटो की तेज और गूंजती हुई पुकार रात के सन्नाटे में काफी दूर तक सुनाई देती है. कई लोगों को इसकी आवाज पहली बार सुनने पर रहस्यमयी या डरावनी भी लग सकती है. पोटो को दुनिया के भेष बदलने में माहिर पक्षियों में गिना जाता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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