आलू के 'खानदान' का पर्दाफाश, साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाले मम्मी-पापा, जवाब हैरान कर देगा!

साइंस
जया पाण्डेय | Aug 07, 2025, 01:34 PM IST
1.कैसे हुआ आलू का जन्म?
वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि आलू का जन्म कैसे हुआ? पता चला है कि इसके जनक टमाटर हैं. 80 से 90 लाख साल पहले टमाटर और आलू जैसी दिखने वाली एक प्रजाति मौजूद थी. घरों में मिलने वाली इस आम सी सब्जी का खानदान काफी भ्रामक है.
2.कौन हैं आलू के माता-पिता?
यह पेटोटा नामक प्रजाति की वंशावली से संबंधित है जिसके बारे में माना जाता है कि इसका जन्म तब हुआ जब टमाटर के पूर्वजों की एट्यूबरोसम नामकी जंगली आलू की प्रजाति के साथ मेटिंग हुई थी. एट्यूबरोसम आज भी मध्य चिली में पाया जाता है. इसी से आज के आलू या कंद पैदा हुए.
3.जीनों के संयोजन से हुआ आलू का जन्म
जब एंडीज़ पर्वतमाला में उगने वाले जंगली टमाटर, जंगली आलू की प्रजाति के साथ मिले तो पेटोटा वंश में जीनों का एक नया संयोजन हुआ. इसी से उस आलू का जन्म हुआ जिसे हम आज खाते हैं. आधुनिक टमाटर और एट्यूबरोसम पौधों के पूर्वजों में कंद नहीं पाए गए हैं.
4.साइंटिस्ट भी रह गए हैरान
31 जुलाई को सेल पत्रिका में यह रिसर्च छपा जिसमें स्टडी करने वाले रिसर्चर भी हैरान रह गए कि कैसे दो अलग-अलग प्रजातियों के मिलने से कैसे कुछ बिलकुल नया पैदा हो सकता है. शेन्ज़ेन के कृषि जीनोमिक्स इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर सानवेन हुआंग ने इस स्टडी का नेतृत्व किया.
5.कैसे होता है नई प्रजातियों का जन्म?
उन्होंने कहा, 'हमारा रिसर्च बताता है कि कैसे प्रजातियों के बीच संकरण की घटना नए लक्षणों के विकास को गति दे सकती है और इसमें और प्रजातियां उभर सकती हैं. आलू की मां टमाटर है और उसका पिता एट्यूबरोसम है.'
6.आज के आलू से कैसे अलग है एट्यूबरोसम
आलू का पिता एट्यूबरोसम आज के आलू से काफी अलग है. हालांकि जमीन के ऊपर ये दोनों एक जैसे दिखते हैं. एट्यूबरोसम के तने पतले भूमिगत होते हैं और उनमें स्टार्चयुक्त आलू के कंद नहीं होते. आलू के जन्म का अध्ययन करते हुए शोधकर्ताओं ने टमाटर की ओर रुख किया. यह एक बिल्कुल अलग प्रजाति है और वास्तव में एक फल है.
7.नौ करोड़ साल पहले की यह घटना थी आलू के पैदा होने के लिए जिम्मेदार
एनालिसिस से पता चला कि नौ करोड़ साल पहले हुई एक घटना ने आलू के निर्माण को जन्म दिया. उन्होंने पेटोटा में मोज़ेक जैसे आनुवंशिक पैटर्न की पहचान की. इसका मतलब था कि टमाटर और एट्यूबरोसम दोनों से विरासत में मिले डीएनए का एक समान मिश्रण था.
8.ये रही अहम जानकारी
एट्यूबरोसम और टमाटर के बीच प्राचीन संकरण की घटना इसलिए संभव हुई क्योंकि 1.3 करोड़ से 1.4 करोड़ साल पहले उनके एक ही पूर्वज थे. इस अंतिम पूर्वज के लुप्त होने के बाद भी टमाटर और एट्यूबरोसम में कुछ आनुवंशिक लक्षण समान रहे जिसके कारण पांच करोड़ साल बाद भी वे एक-दूसरे से मिलते रहे. इससे जीनों में फेरबदल हुआ और नए वंश द्वारा कंदों का निर्माण हुआ.
