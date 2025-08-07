आलू के 'खानदान' का पर्दाफाश, साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाले मम्मी-पापा, जवाब हैरान कर देगा!

8 . ये रही अहम जानकारी

8

एट्यूबरोसम और टमाटर के बीच प्राचीन संकरण की घटना इसलिए संभव हुई क्योंकि 1.3 करोड़ से 1.4 करोड़ साल पहले उनके एक ही पूर्वज थे. इस अंतिम पूर्वज के लुप्त होने के बाद भी टमाटर और एट्यूबरोसम में कुछ आनुवंशिक लक्षण समान रहे जिसके कारण पांच करोड़ साल बाद भी वे एक-दूसरे से मिलते रहे. इससे जीनों में फेरबदल हुआ और नए वंश द्वारा कंदों का निर्माण हुआ.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.