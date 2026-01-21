धरती का सबसे सुनसान कोना जहां गिरते हैं अंतरिक्ष यान, ये है NASA का सुरक्षित ड्रॉप जोन

5 . आधुनिक तकनीक से कैसे खोजा गया प्वाइंट नीमो?

समुद्र के बीच सबसे दूर स्थित बिंदु को खोजना आसान नहीं था. उपग्रह डेटा और आधुनिक कंप्यूटिंग तकनीक के आने से पहले इसकी सटीक गणना संभव नहीं थी. साल 1992 में क्रोएशियाई-कनाडाई सर्वे इंजीनियर हर्वोज लुकाटेला ने ‘हिप्पार्कस’ नामक एक जियोस्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किया. इस सॉफ्टवेयर ने डिजिटल तटरेखाओं और पृथ्वी की गोलाकार ज्यामिति का इस्तेमाल करते हुए यह गणना की कि कौन-सा बिंदु किसी भी तटरेखा से सबसे अधिक दूरी पर है. इसी प्रक्रिया के जरिए प्वाइंट नीमो की पहचान हुई. इसका नाम मशहूर फ्रेंच लेखक जूल्स वर्ने के काल्पनिक पात्र कैप्टन नीमो के नाम पर रखा गया. इस नाम का किसी वास्तविक मानव उपस्थिति से कोई संबंध नहीं है.