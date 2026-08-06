12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा

5 . भारत के लोग कैसे देख पाएंगे ये सूर्य ग्रहण?

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अगर भारत की बात करें तो यहां 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा. इसकी सबसे बड़ी वजह समय और पृथ्वी की स्थिति है. भारतीय समयानुसार यह ग्रहण 12 अगस्त की रात से 13 अगस्त की तड़के के बीच होगा. उस समय भारत में सूर्य क्षितिज के नीचे होगा इसलिए देश के किसी भी हिस्से से इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकेगा. लेकिन अगर आपको इस खगोलीय घटना को देखने में दिलचस्पी है तो नासा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप ये नजारा देख सकेंगे.