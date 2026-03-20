समुद्र की दुनिया का गुलाबी अजूबा, जानें क्यों सबको हैरान कर रहा Inspector Clouseau

साइंस
Jaya Pandey | Mar 20, 2026, 02:58 PM IST
1.गुलाबी मंटा रे में बढ़ी वैज्ञानिकों की दिलचस्पी
ग्रेट बैरियर रीफ के विशाल और नीले समुद्र में एक बेहद दुर्लभ समुद्री जीव वैज्ञानिकों की दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है. यह एक अनोखी, चमकीले गुलाबी रंग की मंटा रे है, जिसे Inspector Clouseau के नाम से जाना जाता है. इस मछली को यह नाम पिंक पैंथर फिल्मों के मशहूर काल्पनिक जासूस इंस्पेक्टर क्लूसो ने नाम पर दिया गया है क्योंकि इसका रंग अनोखा और चौंकाने वाला गुलाबी है.
(Photo Credit: @oceaiii)
2.काफी रहस्यमयी है यह गुलाबी मंटा रे
अब तक यह दुनिया की इकलौती ज्ञात गुलाबी मंटा रे मानी जाती है जिसने समुद्री जीवों की दुनिया में एक नया रहस्य खड़ा कर दिया है. इस गुलाबी मंटा रे को पहली बार ऑस्ट्रेलिया के तट के पास गोताखोरों ने देखा था जिसके बाद यह तेजी से चर्चा में आ गई. आमतौर पर मंटा रे काले, सफेद या धूसर रंग की होती हैं लेकिन इसका पूरा शरीर चमकीले गुलाबी रंग का है. वैज्ञानिकों ने जांच के बाद यह स्पष्ट किया कि इसका रंग न तो इसके भोजन, न किसी संक्रमण और न ही पर्यावरणीय कारणों की वजह से ऐसा है.
(Photo Credit: @oceaiii)
3.क्या है इस मंटा रे के गुलाबी रंग की वजह?
वैज्ञानिकों के अनुसार इस अनोखे रंग के पीछे Erythrism नाम की एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति हो सकती है. इस स्थिति में शरीर में लाल रंगद्रव्य की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है जिससे जीव का रंग लाल या गुलाबी दिखाई देता है. यह स्थिति कुछ पक्षियों, सरीसृपों और कीड़ों में देखी गई है लेकिन समुद्री जीवों में यह बेहद दुर्लभ है और मंटा रे में तो लगभग न के बराबर ही पाई जाती है.
(Photo Credit: @oceaiii)
4.क्या प्रजनन कर सकता है गुलाबी मंटा रे?
इस मंटा रे की पहचान नर के रूप में की गई है क्योंकि इसमें क्लैस्पर नाम के प्रजनन अंग मौजूद हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका गुलाबी रंग केवल त्वचा तक सीमित है और यह इसके सामान्य जीवन, शिकार करने की क्षमता या प्रजनन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता इसलिए यह बाकी मंटा रे की तरह ही सामान्य जीवन जी सकता है.
(Photo Credit: @oceaiii)
5.साइंटिस्ट कहां कर रहे हैं इंस्पेक्टर क्लूसो की निगरानी?
यह दुर्लभ मंटा रे मुख्य रूप से लेडी इलियट द्वीप के आसपास देखी जाती है जो ग्रेट बैरियर रीफ का ही हिस्सा है और मंटा रे का एक जाना-माना हॉटस्पॉट माना जाता है. वैज्ञानिक लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं जिससे इसके व्यवहार, जीवनचक्र और इस अनोखे रंग के पीछे के रहस्य को और बेहतर तरीके से समझा जा सके. यह खोज यह भी दिखाती है कि समुद्र की गहराइयों में अभी भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानना इंसानों को बाकी है.
(Photo Credit: @oceaiii)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.