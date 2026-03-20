समुद्र की दुनिया का गुलाबी अजूबा, जानें क्यों सबको हैरान कर रहा Inspector Clouseau

2 . काफी रहस्यमयी है यह गुलाबी मंटा रे

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अब तक यह दुनिया की इकलौती ज्ञात गुलाबी मंटा रे मानी जाती है जिसने समुद्री जीवों की दुनिया में एक नया रहस्य खड़ा कर दिया है. इस गुलाबी मंटा रे को पहली बार ऑस्ट्रेलिया के तट के पास गोताखोरों ने देखा था जिसके बाद यह तेजी से चर्चा में आ गई. आमतौर पर मंटा रे काले, सफेद या धूसर रंग की होती हैं लेकिन इसका पूरा शरीर चमकीले गुलाबी रंग का है. वैज्ञानिकों ने जांच के बाद यह स्पष्ट किया कि इसका रंग न तो इसके भोजन, न किसी संक्रमण और न ही पर्यावरणीय कारणों की वजह से ऐसा है.

(Photo Credit: @oceaiii)