चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

6 . कितनी है अफ्रीकन ब्लैकवुड की कीमत?

कीमत की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली अफ्रीकन ब्लैकवुड की कीमत लाखों रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है. कुछ मामलों में इसकी कीमत 7 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक बताई जाती है. हालांकि इसकी वास्तविक कीमत गुणवत्ता, ग्रेड और बाजार की मांग पर निर्भर करती है. इसकी ऊंची कीमत के कारण केन्या और तंजानिया जैसे देशों में इसकी अवैध कटाई और तस्करी की घटनाएं भी सामने आती रही हैं.