यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

कैमरन ग्रीन बने IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, 25.20 करोड़ में KKR पहुंचे लेकिन मिलेंगे बस 18, जानें क्यों

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

साइंस

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

आज हम आपको दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी के बारे में बताएंगे जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा महंगी है, यहां जानें इस पेड़ के बारे में हैरान कर देने वाली बातें...

जया पाण्डेय | Dec 16, 2025, 01:08 PM IST

1.दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी

दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी
1

पृथ्वी पर पेड़-पौधों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें से कुछ लकड़ियां अपनी गुणवत्ता और दुर्लभता के कारण बेहद महंगी होती हैं. आमतौर पर चंदन को सबसे महंगी लकड़ियों में गिना जाता है जिसकी कीमत लगभग 18 हजार से 25 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है. लेकिन दुनिया में एक ऐसी लकड़ी भी है जो चंदन से कई गुना ज्यादा महंगी मानी जाती है.

2.अफ्रीकन ब्लैकवुड की विशेषताएं

अफ्रीकन ब्लैकवुड की विशेषताएं
2

यह लकड़ी इतनी दुर्लभ और मूल्यवान है कि इसे दुनिया की सबसे महंगी लकड़ियों में से एक माना जाता है. इस लकड़ी का नाम अफ्रीकन ब्लैकवुड है और इसका साइंटिफिक नाम Dalbergia melanoxylon है. यह मुख्य रूप से अफ्रीका के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है. यह लकड़ी बेहद कठोर, टिकाऊ और मजबूत होती है जिसकी वजह से इसकी मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी रहती है.

3.रंग और बनावट के साथ वाद्य यंत्र निर्माण

रंग और बनावट के साथ वाद्य यंत्र निर्माण
3

अफ्रीकन ब्लैकवुड का रंग गहरे काले से लेकर बैंगनी आभा लिए होता है, जो इसे दूसरी लकड़ियों से अलग बनाता है. इसकी बनावट बहुत घनी और चिकनी होती है. यही कारण है कि इसे उच्च गुणवत्ता वाले वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त लकड़ी माना जाता है. यह लकड़ी एक छोटे लेकिन बहु-तना वाले पेड़ से प्राप्त होती है जिसकी ऊंचाई आमतौर पर 20 से 40 फीट तक होती है.

4.पेड़ का आकार और वृद्धि

पेड़ का आकार और वृद्धि
4

अफ्रीकी ब्लैकवुड के पेड़ आकार में छोटे होते हैं और इनके तने का व्यास सामान्यतः एक फुट से अधिक नहीं होता. यह पेड़ बहुत धीमी गति से बढ़ता है और कटाई के लिए परिपक्व होने में लगभग 40 से 60 साल का समय लग सकता है. इसकी धीमी वृद्धि और सीमित उपलब्धता ही इसे अत्यधिक महंगी लकड़ियों में शामिल करती है.

5.अफ्रीकन ब्लैकवुड की दुर्लभता और लंबा समय

अफ्रीकन ब्लैकवुड की दुर्लभता और लंबा समय
5

अफ्रीकन ब्लैकवुड मुख्य रूप से अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में पाया जाता है. यह कई अफ्रीकी देशों में उगता है और खासतौर पर सूखे इलाकों में ही पनपता है. सीमित भौगोलिक क्षेत्र और नियंत्रित कटाई के कारण यह लकड़ी बहुत दुर्लभ हो गई है.

6.कितनी है अफ्रीकन ब्लैकवुड की कीमत?

कितनी है अफ्रीकन ब्लैकवुड की कीमत?
6

कीमत की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली अफ्रीकन ब्लैकवुड की कीमत लाखों रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है. कुछ मामलों में इसकी कीमत 7 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक बताई जाती है. हालांकि इसकी वास्तविक कीमत गुणवत्ता, ग्रेड और बाजार की मांग पर निर्भर करती है. इसकी ऊंची कीमत के कारण केन्या और तंजानिया जैसे देशों में इसकी अवैध कटाई और तस्करी की घटनाएं भी सामने आती रही हैं.

7.अफ्रीकन ब्लैकवुड की भारी मांग

अफ्रीकन ब्लैकवुड की भारी मांग
7

इतनी महंगी होने के बावजूद अफ्रीकन ब्लैकवुड की मांग में कोई कमी नहीं आती है. इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर के अलावा क्लैरिनेट, ओबो, बांसुरी और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के निर्माण में किया जाता है. अपनी मजबूती, सुंदरता और बेहतरीन ध्वनि गुणों के कारण यह लकड़ी आज भी दुनिया की सबसे कीमती लकड़ियों में गिनी जाती है.

