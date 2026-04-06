1, 2, 3, 30 नहीं... इस प्लेनेट के हैं पूरे 600 चांद!

1 . शनि नहीं, चांद के मामले में ये ग्रह है नंबर 1

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बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है इसलिए इसे ग्रहों का राजा भी कहा जाता है. हालांकि शनि को हमारे सौरमंडल का सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह माना जाता है लेकिन साल 2020 में हुए एक स्टडी कुछ और ही कहानी बयां करती है. वर्तमान में बृहस्पति के पास 90 से अधिक ज्ञात चंद्रमा के बारे में हमें जानकारी है लेकिन 2020 की स्टडी में इस ग्रह के पास 600 से ज्यादा चंद्रमा होने की बात कही गई है और इसके नए चंद्रमाओं की खोज लगातार जारी है.

(Image Credit: NASA)