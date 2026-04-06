1, 2, 3, 30 नहीं... इस प्लेनेट के हैं पूरे 600 चांद!

साइंस
Jaya Pandey | Apr 06, 2026, 11:34 AM IST
1.शनि नहीं, चांद के मामले में ये ग्रह है नंबर 1
बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है इसलिए इसे ग्रहों का राजा भी कहा जाता है. हालांकि शनि को हमारे सौरमंडल का सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह माना जाता है लेकिन साल 2020 में हुए एक स्टडी कुछ और ही कहानी बयां करती है. वर्तमान में बृहस्पति के पास 90 से अधिक ज्ञात चंद्रमा के बारे में हमें जानकारी है लेकिन 2020 की स्टडी में इस ग्रह के पास 600 से ज्यादा चंद्रमा होने की बात कही गई है और इसके नए चंद्रमाओं की खोज लगातार जारी है.
(Image Credit: NASA)
2.साइंटिस्ट ने स्टडी में लगाया बृहस्पति के 600 चांद का पता
वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति के आसपास अभी भी सैकड़ों छोटे-छोटे चंद्रमा मौजूद हो सकते हैं, जिनकी पुष्टि होना बाकी है. 2020 में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में संकेत दिया था कि बृहस्पति के चारों ओर लगभग 600 तक छोटे पिंड हो सकते हैं, जो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा कर रहे हैं. हालांकि इनमें से ज्यादातर बहुत छोटे हैं और इन्हें आधिकारिक चंद्रमा का दर्जा देने के लिए और पुष्टि की जरूरत होती है.
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3.क्या छोटे आकार वाले इस पिंडों को चंद्रमा मानना सही?
इस रिसर्च में एडवर्ड एश्टन, मैथ्यू ब्यूडोइन और ब्रेट ग्लैडमैन जैसे वैज्ञानिक शामिल थे. इन्होंने हवाई के मौना केआ स्थित कनाडा-फ्रांस-हवाई टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति की तस्वीरों का अध्ययन किया. इस दौरान दर्जनों नए चंद्रमाओं के संकेत मिले जिनमें से कई बेहद छोटे आकार के थे, कुछ का आकार लगभग 800 मीटर तक ही था.
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4.अलग तरह से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे ये पिंड
बृहस्पति के कई चंद्रमा प्रतिगामी कक्षा(Retrograde orbit) में परिक्रमा करते हैं यानी वे ग्रह के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में घूमते हैं. यह विशेषता बताती है कि ये चंद्रमा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण में फंसे हुए बाहरी पिंड हो सकते हैं, ऐसे में इन्हें बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह कहनाठीक नहीं होगा.
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5.क्या होता है चंद्रमा?
चंद्रमा किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह होता है. हालांकि बहुत छोटे पिंडों को चंद्रमा माना जाए या नहीं, इस पर वैज्ञानिकों के बीच अभी भी स्पष्ट सहमति नहीं है. बृहस्पति के चंद्रमाओं में गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो आकार में बुध से भी बड़ा है. वहीं आयो अपने सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है और यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे विशाल महासागर होने की संभावना मानी जाती है.
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6.रहस्यमयी सेटेलाइट सिस्टम के लिए जाना जाता है बृहस्पति
बृहस्पति न केवल आकार में विशाल है, बल्कि अपने जटिल और रहस्यमय नेचुलर सेटेलाइट सिस्टम के कारण भी वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम बना हुआ है. आने वाले समय में नई तकनीकों के जरिए इसके और भी कई चंद्रमाओं की खोज होने की उम्मीद है.
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