ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल

5 . सिर्फ नर प्लैटिपस ही होता है जहरीला, मादा नहीं

नर प्लैटिपस का जहर आमतौर पर इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होता लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि यह सुरक्षित है. जिन लोगों को प्लैटिपस ने डंक मारा है, वे दर्द को असहनीय बताते हैं. यह दर्द कई बार टूटी हड्डी, गंभीर चोट या सर्जरी से भी ज्यादा तेज महसूस होता है. कुछ मामलों में दर्द हफ्तों या महीनों तक बना रहता है. डंक वाले हिस्से में तेज सूजन, पूरे अंग में फैलता दर्द और लंबे समय तक संवेदनशीलता बनी रहना आम लक्षण हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मॉर्फिन जैसी शक्तिशाली दर्द निवारक दवाएं भी इसपर अक्सर असर नहीं करतीं. कई मामलों में सामान्य पेनकिलर बिल्कुल बेअसर साबित होते हैं.