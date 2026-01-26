FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

साइंस

ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल

आज हम आपको उस जीव से मिलवाने जा रहे हैं जो स्तनधारी होने के बावजूद जहरीला होता है. इसका डंक इतना दर्दनाक होता है कि पेनकिलर का इसपर असर भी नहीं होता, जानें इस अनोखे जीव के बारे में विस्तार से...

जया पाण्डेय | Jan 26, 2026, 04:56 PM IST

1.धरती के सबसे अनोखे जीवों में से एक है प्लैटिपस

धरती के सबसे अनोखे जीवों में से एक है प्लैटिपस
1

प्लैटिपस धरती के सबसे अनोखे जीवों में से एक है. यह अंडे देता है, बिना थनों के दूध पैदा करता है, पानी के अंदर विद्युत संकेतों (electrical signals) का पता लगाता है, पराबैंगनी रोशनी (UV light) में चमकता है और इतना जहरीला होता है कि एक कुत्ते को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता है. पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की नदियों और मीठे पानी की धाराओं में पाया जाने वाला यह जीव लगभग हर दूसरे स्तनधारी से बिल्कुल अलग है.

(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)

2.धरती का विषैला स्तनधारी है प्लैटिपस

धरती का विषैला स्तनधारी है प्लैटिपस
2

प्लैटिपस दुनिया के उन गिने-चुने स्तनधारियों में से है जो विषैले (venomous) होते हैं. खास बात यह है कि सिर्फ नर प्लैटिपस जहरीले होते हैं. उनके पिछले पैरों के पीछे नुकीले, केराटिन से बने कांटे (spurs) होते हैं, जो विष ग्रंथियों से जुड़े रहते हैं. प्रजनन के मौसम में ये ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और इनमें शक्तिशाली जहर भर जाता है. यही कांटे जहर शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं.

3.प्लैटिपस का जहर कितना खतरनाक है?

प्लैटिपस का जहर कितना खतरनाक है?
3

वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार इसके जहर में कम से कम 19 अलग-अलग तरह के पेप्टाइड्स का मिश्रण होता है. इनमें से कई ऐसे हैं जो किसी और जानवर में नहीं पाए जाते. कुछ तत्वों की संरचना इतनी अलग है कि उनके नाम और काम को पूरी तरह समझना अभी भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है. इसमें D-amino acids जैसे दुर्लभ तत्व भी पाए जाते हैं, जो स्तनधारियों में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि यह जहर बेहद जटिल है और इसे कॉपी करना या बेअसर करना आसान नहीं है.

4.क्यों नहीं है प्लैटिपस का एंटीवेनम?

क्यों नहीं है प्लैटिपस का एंटीवेनम?
4

प्लैटिपस के जहर की संरचना इतनी अलग और जटिल है कि अब तक इसका कोई एंटीवेनम विकसित नहीं हो पाया है. इसके पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड संरचनाएं सामान्य विषैले जीवों से पूरी तरह अलग हैं जिससे इस पर दवा बनाना बेहद कठिन हो जाता है.

5.सिर्फ नर प्लैटिपस ही होता है जहरीला, मादा नहीं

सिर्फ नर प्लैटिपस ही होता है जहरीला, मादा नहीं
5

नर प्लैटिपस का जहर आमतौर पर इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होता लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि यह सुरक्षित है. जिन लोगों को प्लैटिपस ने डंक मारा है, वे दर्द को असहनीय बताते हैं. यह दर्द कई बार टूटी हड्डी, गंभीर चोट या सर्जरी से भी ज्यादा तेज महसूस होता है. कुछ मामलों में दर्द हफ्तों या महीनों तक बना रहता है. डंक वाले हिस्से में तेज सूजन, पूरे अंग में फैलता दर्द और लंबे समय तक संवेदनशीलता बनी रहना आम लक्षण हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मॉर्फिन जैसी शक्तिशाली दर्द निवारक दवाएं भी इसपर अक्सर असर नहीं करतीं. कई मामलों में सामान्य पेनकिलर बिल्कुल बेअसर साबित होते हैं.

6.जहर का इस्तेमाल क्यों करते हैं प्लैटिपस?

जहर का इस्तेमाल क्यों करते हैं प्लैटिपस?
6

दिलचस्प बात यह है कि प्लैटिपस अपने जहर का इस्तेमाल शिकार के लिए नहीं करता. यह इसे लड़ाई के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है. प्रजनन के मौसम में नर प्लैटिपस बहुत आक्रामक हो जाते हैं. वे अपने क्षेत्र और मादा पर अधिकार को लेकर आपस में लड़ते हैं और प्रतिद्वंद्वियों को दूर भगाने के लिए अपने विषैले कांटों का इस्तेमाल करते हैं. उसका जहर शिकार के लिए नहीं बल्कि प्रभुत्व और प्रतिस्पर्धा के लिए बना है.

7.मादा प्लैटिपस क्यों जहरीली नहीं होती?

मादा प्लैटिपस क्यों जहरीली नहीं होती?
7

मादा प्लैटिपस भी जन्म के समय कांटों के साथ पैदा होती हैं लेकिन ये कांटे कुछ समय बाद झड़ जाते हैं और उनमें विष ग्रंथियां विकसित नहीं होतीं. इस वजह से मादा प्लैटिपस जहरीली नहीं होती. यह भी उन अनोखी विशेषताओं में से एक है जो इस प्रजाति को बाकी स्तनधारियों से अलग बनाती है.

8.इंसानों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है प्लैटिपस का जहर?

इंसानों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है प्लैटिपस का जहर?
8

इस जानवर का जहर बेहद कष्टदायक है लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके कुछ तत्व भविष्य में दर्द नियंत्रण, न्यूरोलॉजिकल रिसर्च और नई दवाओं के विकास में उपयोगी साबित हो सकते हैं. कई रिसर्च टीमें इसके पेप्टाइड्स का अध्ययन कर रही हैं ताकि इससे नई मेडिकल थेरेपी विकसित की जा सके.

