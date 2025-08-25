NASA ने दिखाई ब्रह्मांड की 5 सबसे दिलकश आकाशगंगाएं, नजारा देख आंखों पर नहीं होगा यकीन!

7 . एंटीना गैलेक्सीज

काल्डवेल 60 और 61 के नाम से भी जानी जाने वाली ये आकाशगंगाएं परस्पर क्रिया करती हुई आकाशगंगाओं का एक जोड़ा हैं. ये आकाशगंगाएं कभी मिल्की वे की तरह सामान्य हुआ करती थीं. पिछले कुछ सौ करोड़ साल से ये दोनों आपस में लड़ती रही हैं. इस हिंसक टकराव ने तारों को उनकी मेजबान आकाशगंगाओं से अलग कर दिया है और दोनों गैलेक्सियों के बीच एक धाराप्रवाह चाप बना दिया है.