NASA ने दिखाई ब्रह्मांड की 5 सबसे दिलकश आकाशगंगाएं, नजारा देख आंखों पर नहीं होगा यकीन!

साइंस
जया पाण्डेय | Aug 25, 2025, 04:44 PM IST
1.ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत आकाशगंगाएं
नासा की दूरबीनों और खासकर हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पिछले कुछ साल में आकाशगंगाओं की कुछ अद्भुत तस्वीरें खींची हैं. आज हम ऐसी ही कुछ गैलेक्सी की तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं जिसका नजारा आपका मन मोह लेगा.
2.सोम्ब्रेरो गैलेक्सी
इस आकाशगंगा का केंद्र सफेद बल्बनुमा है, जिसके चारों ओर धूल की एक मोटी पट्टी है. इस आकाशगंगा को मेसियर 104 (M104) के नाम से भी जाना जाता है, इसे सोम्ब्रेरो कहा जाता है क्योंकि यह चौड़े किनारे और ऊंची मैक्सिकन टोपी जैसा दिखता है.
3.एंड्रोमेडा आकाशगंगा
एंड्रोमेडा आकाशगंगा की सबसे नजदीकी गैलेक्सी है. यह पृथ्वी से 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है. आकाशगंगा की तरह यह भी एक धारीदार सर्पिल गैलेक्सी है, जिसे इसके केंद्र में तारों द्वारा निर्मित छड़ जैसी संरचना के कारण यह नाम दिया गया है.
4.व्हर्लपूल आकाशगंगा
एम51 के नाम से भी जानी जाने वाली व्हर्लपूल आकाशगंगा एक विशाल सर्पिल सीढ़ी की तरह है जो दो सिरों पर दो अलग-अलग भुजाओं के साथ अंतरिक्ष में फैली हुई है. यह एक भुजा के सबसे बाहरी सिरे पर स्थित छोटी, पीली आकाशगंगा एनजीसी 5195 के निकट स्थित है.
5.द माइस
एनजीसी 4676 के नाम से भी जानी जाने वाली 30 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर कोमा बेरेनिसेस तारामंडल में स्थित दो आकाशगंगाएं बिल्ली और चूहे की तरह एक खगोलीय नृत्य कर रही हैं. तारों की लंबी पूंछ और प्रत्येक आकाशगंगा से निकलने वाली गैस के कारण इन्हें माइस उपनाम दिया गया है.
6.पिनव्हील गैलेक्सी
हमारी मिल्की वे से लगभग दोगुना बड़ा यह गैलेक्सी पृथ्वी से 170,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है. तारों, धूल और गैस की इस विशाल सर्पिल डिस्क में कम से कम एक ट्रिलियन तारे हैं.
7.एंटीना गैलेक्सीज
काल्डवेल 60 और 61 के नाम से भी जानी जाने वाली ये आकाशगंगाएं परस्पर क्रिया करती हुई आकाशगंगाओं का एक जोड़ा हैं. ये आकाशगंगाएं कभी मिल्की वे की तरह सामान्य हुआ करती थीं. पिछले कुछ सौ करोड़ साल से ये दोनों आपस में लड़ती रही हैं. इस हिंसक टकराव ने तारों को उनकी मेजबान आकाशगंगाओं से अलग कर दिया है और दोनों गैलेक्सियों के बीच एक धाराप्रवाह चाप बना दिया है.
8.सेंटॉरस ए
अंधेरी, प्रभावशाली और धूल भरी रेखाओं का यह समूह स्पष्ट रूप से दो सामान्य आकाशगंगाओं के बीच टकराव का परिणाम है. आकाशगंगा के केंद्र के पास बचा हुआ ब्रह्मांडीय मलबा एक केंद्रीय महाविशाल ब्लैक होल द्वारा लगातार निगला जा रहा है.
9.द रोज
अपनी गुलाब जैसी संरचना के लिए जानी जाने वाली आर्प 273 आकाशगंगाओं का एक जोड़ा है, जो एक-दूसरे से बड़ी हैं. दोनों आकाशगंगाओं में से बड़ी आकाशगंगा का विकृत आकार दोनों में से छोटी आकाशगंगा के साथ ज्वारीय अंतर्क्रिया के संकेत दर्शाता है. ऐसा माना जाता है कि छोटी आकाशगंगा वास्तव में बड़ी आकाशगंगा से होकर गुजरी है.
