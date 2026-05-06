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साइंस

NASA की साइंटिस्ट ने बताया मरने के बाद कैसा महसूस होता है? 'स्वर्ग का दरवाजा' नहीं, हर बार दिखती है ऐसी चीज

अब नासा की एक साइंटिस्ट इंग्रीड होनकाला ने दावा किया है कि उनकी मौत एक बार नहीं बल्कि तीन बार हुई है और उन्होंने हर बार बिलकुल एक ही चीज देखी है. उनकी Near Death Experience जानकर शांति महसूस करेंगे...

Jaya Pandey | May 06, 2026, 11:32 AM IST

1. मौत के बाद क्या होता है?

मौत के बाद क्या होता है?
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आज भी 'मौत के बाद क्या होता है?', इस सवाल पर विज्ञान और आध्यात्म अपने-अपने तरीके से जवाब खोजने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, अभी तक कोई पुख्ता निष्कर्ष सामने नहीं आया है. अब नासा की एक साइंटिस्ट ने दावा किया है कि उनकी मौत एक बार नहीं बल्कि तीन बार हुई है और उन्होंने हर बार बिलकुल एक ही चीज देखी है. 
(Image Credit: Ingrid Honkala PhD Facebook)

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2.नासा साइंटिस्ट को 3 बार हुआ Near Death Experience

नासा साइंटिस्ट को 3 बार हुआ Near Death Experience
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नासा के साथ काम कर चुकीं 55 साल की समुद्र विज्ञानी इंग्रीड होनकाला ने बताया कि उन्हें 2 साल, 25 साल और 52 साल की उम्र में नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए थे. तीनों ही बार यह घटना अलग-अलग तरीके से घटी थी लेकिन इसका रिजल्ट एक जैसा था. उनके मुताबिक, वह पूरी तरह की शांति के एक अजीब अनुभव महसूस कर रही थीं. इसमें कोई डर नहीं था और न ही समय का बोध था. हालांकि, उन्हें अपनी फिजिकल बॉडी से अलग होने का एहसास हुआ.
(Image Credit: Ingrid Honkala PhD Facebook)

3.नासा साइंटिस्ट को कैसा महसूस हुआ?

नासा साइंटिस्ट को कैसा महसूस हुआ?
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इंग्रीड होनकाला ने बताया कि उन्हें लगा जैसे वह शुद्ध चेतना बन गई हैं. यह ऐसी स्थिति थी, जहां चारों तरफ शांति, रोशनी और स्पष्टता थी. उनका कहना है कि यह कोई सपना या भ्रम नहीं था, बल्कि हर बार एक जैसा और लगातार होने वाला अनुभव था. यह भौतिक दुनिया में महसूस की गई किसी भी चीज से कहीं अधिक वास्तविक था.
(Image Credit: Ingrid Honkala PhD Facebook)

4.नासा साइंटिस्ट ने किए चौंकाने वाले दावे

नासा साइंटिस्ट ने किए चौंकाने वाले दावे
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इंग्रीड होनकाला 2 साल की उम्र में पानी में डूबने से बची थीं. वह कोलंबिया के बोगोटा में अपने घर पर पानी के टैंक में गिर गई थीं. शुरू में उन्हें डर और घबराहट हुई, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया और उन्हें गहरी शांति महसूस होने लगी. उन्हें ऐसा लगा जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को पानी में देख रही हों. वह दूर से अपनी मां को देख पा रही थीं और बिना बोले ही उनसे जुड़ाव महसूस कर रही थीं. 
(Image Credit: Ingrid Honkala PhD Facebook)

TRENDING NOW

5.जब मौत का डर हो गया खत्म

जब मौत का डर हो गया खत्म
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उन्होंने बताया कि इस अनुभव के बाद उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया और उन्हें मौत का डर खत्म हो गया. बाद में उन्हें दो और बार ऐसे ही अनुभव हुए. एक बार 25 साल की उम्र में एक मोटर बाइक दुर्घटना के दौरान और दूसरी बार 52 साल की उम्र में सर्जरी के समय बीपी डाउन होने पर उन्होंने ऐसे ही नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस किए. हर बार उन्हें वही शांति और शरीर से अलग होने का एहसास हुआ.
(Image Credit: Ingrid Honkala PhD Facebook)
 

6.Near Death Experience पर क्या कहते हैं साइंटिस्ट?

Near Death Experience पर क्या कहते हैं साइंटिस्ट?
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वैज्ञानिकों का अब मानना है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस इसकी एक झलक पेश करते हैं कि आखिर इंसानी जीवन के बाद क्या होता है? यह इस विचार को चुनौती देता है कि मरने के बाद चेतना खत्म हो जाती है. कई साइंटिस्ट यह मानते हैं कि ऐसे अनुभव दिमाग में होने वाली प्रक्रियाओं की वजह से खासतौर पर बहुत तनाव या खतरे की स्थिति में हो सकते हैं. लेकिन इंग्रीड होनकाला मानती हैं कि इन अनुभवों का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है. उनके मुताबिक, इन घटनाओं ने उन्हें यह समझने में मदद की कि जीवन और चेतना शायद केवल शरीर तक सीमित नहीं हैं.
(Image Credit: Ingrid Honkala PhD Facebook)

7.'डाइंग टू सी द लाइट: ए साइंटिस्ट्स गाइड टू रीअवेकनिंग'

'डाइंग टू सी द लाइट: ए साइंटिस्ट्स गाइड टू रीअवेकनिंग'
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अब उनका मानना है कि मौत अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव हो सकता है. उनके मुताबिक, यह ऐसा है जैसे चेतना एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है, न कि पूरी तरह खत्म हो जाती है. इंग्रीड होनकाला ने मरीन साइंस में पीएचडी की है और वह एन्वॉयरमेंटल रिजर्च करती हैं. उन्होंने अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA और यूएस नेवी के साथ काम किया है. जल्द ही उनकी किताब 'डाइंग टू सी द लाइट: ए साइंटिस्ट्स गाइड टू रीअवेकनिंग' आने वाली है जो इन्हीं सब मुद्दों पर प्रकाश डालती है.
(Image Credit: Ingrid Honkala PhD Facebook)

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