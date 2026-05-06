NASA की साइंटिस्ट ने बताया मरने के बाद कैसा महसूस होता है? 'स्वर्ग का दरवाजा' नहीं, हर बार दिखती है ऐसी चीज

6 . Near Death Experience पर क्या कहते हैं साइंटिस्ट?

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वैज्ञानिकों का अब मानना है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस इसकी एक झलक पेश करते हैं कि आखिर इंसानी जीवन के बाद क्या होता है? यह इस विचार को चुनौती देता है कि मरने के बाद चेतना खत्म हो जाती है. कई साइंटिस्ट यह मानते हैं कि ऐसे अनुभव दिमाग में होने वाली प्रक्रियाओं की वजह से खासतौर पर बहुत तनाव या खतरे की स्थिति में हो सकते हैं. लेकिन इंग्रीड होनकाला मानती हैं कि इन अनुभवों का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है. उनके मुताबिक, इन घटनाओं ने उन्हें यह समझने में मदद की कि जीवन और चेतना शायद केवल शरीर तक सीमित नहीं हैं.

(Image Credit: Ingrid Honkala PhD Facebook)