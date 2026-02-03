NASA ने दिखाई आसमान में चमकती 'ईश्वर की आंख', ब्रह्मांड के रहस्यमयी चेहरे में छिपा है सूर्य का अंजाम

1 . नासा ने दिखाई ईश्वर की आंख

नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) अंतरिक्ष और खगोलीय वस्तुओं की अद्भुत तस्वीरें नियमित रूप से शेयर करते रहते हैं. हाल ही में नासा और ESA के James Webb Space Telescope (JWST) ने हेलिक्स नेबुला की एक नई, बेहद विस्तृत तस्वीर जारी की है, जो अंतरिक्ष के सबसे दिलचस्प और पास के प्लेनेटरी नेबुला में से एक है. यह नई तस्वीर नेबुला के अंदर की संरचनाओं को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाती है, खासकर गैस और धूल के उन हिस्सों को जो एक मृत होते तारे से निकले हैं और अब विस्तारित हो रहे हैं.

(नोट- पहली तस्वीर AI जनरेटेड है और बाकी तस्वीरें NASA की हैं.)