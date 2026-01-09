FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SSC Exam Calendar 2026: SSC ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें कब होंगे स्टेनोग्राफर से लेकर CGL तक के एग्जाम्स

SSC ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें कब होंगे स्टेनोग्राफर से लेकर CGL तक के एग्जाम्स

वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का ब्रेकअप? एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट बना वजह!

वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का ब्रेकअप? एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट बना वजह!

तुर्कमान गेट हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात

तुर्कमान गेट हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम

स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम

Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?

Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?

दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत

HomePhotos

साइंस

स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम

अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने एक दुर्लभ फैसला लेते हुए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर चल रहे एक मिशन को जल्दी खत्म करने का ऐलान किया है. आइए जातने है कि नासा से ऐसा क्यों किया. 

सुमित तिवारी | Jan 09, 2026, 11:32 AM IST

1.बहुत कम होता है ऐसा 

बहुत कम होता है ऐसा 
1

ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है जब कि नासा अपने मिशन के बीच इस तरह का निर्णय लेता है. नासा ने बताया है कि आखिर मिशन को जल्दी खत्म करने का ऐलान क्यों किया गया.

Advertisement

2.स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण लिया फैसला

स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण लिया फैसला
2

NASA ने कहा कि एक अंतरिक्ष यात्री की स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण यह फैसला लेना पड़ा है. स्पेस एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका-जापान-रूस के 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम अब तय किए गए प्लान से पहले ही अगले कुछ दिनों में पृथ्वी पर लौट आएगी.

3.पहली स्पेसवॉक भी की गई रद्द

पहली स्पेसवॉक भी की गई रद्द
3

इस स्वास्थ्य समस्या की वजह से NASA ने नए साल की पहली स्पेसवॉक को भी रद्द कर दिया. वहीं नासा ने मरीज की निजता का हवाला देते हुए प्रभावित अंतरिक्ष यात्री का नाम या बीमारी का विवरण नहीं बताया.

4.कोई आपात स्थिति नहीं है

कोई आपात स्थिति नहीं है
4

NASA ने साफ किया कि अंतरिक्ष यात्री अब स्थिर स्थिति में है. एजेंसी के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉ. जेम्स पोल्क ने कहा कि यह कोई आपात स्थिति नहीं है, लेकिन हम अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षा के लिए सतर्कता बरत रहे हैं.

TRENDING NOW

5.पहला मडिकल एग्जिट

पहला मडिकल एग्जिट
5

नासा ने बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन से यह NASA का यह पहला मेडिकल एग्जिट होगा, हालांकि पहले दांत दर्द या कान के दर्द जैसी छोटी समस्याओं का इलाज स्टेशन पर ही किया गया है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम
स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम
Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?
Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?
दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत
जेब्रा और घोड़े का हाइब्रिड है यह जानवर, जानें जीवनभर क्यों पैदा नहीं कर सकता बच्चा
जेब्रा और घोड़े का हाइब्रिड है यह जानवर, जानें जीवनभर क्यों पैदा नहीं कर सकता बच्चा
'द राजासाब' से पहले कैसा रहा बाहुबली प्रभास की 5 फिल्मों का हाल, इस फिल्म ने की थी सबसे ज्यादा कमाई
'द राजासाब' से पहले कैसा रहा बाहुबली प्रभास की 5 फिल्मों का हाल, इस फिल्म ने की थी सबसे ज्यादा कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 8 January 2026: तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
MORE
Advertisement