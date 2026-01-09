स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम

साइंस
सुमित तिवारी | Jan 09, 2026, 11:32 AM IST
1.बहुत कम होता है ऐसा
ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है जब कि नासा अपने मिशन के बीच इस तरह का निर्णय लेता है. नासा ने बताया है कि आखिर मिशन को जल्दी खत्म करने का ऐलान क्यों किया गया.
2.स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण लिया फैसला
NASA ने कहा कि एक अंतरिक्ष यात्री की स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण यह फैसला लेना पड़ा है. स्पेस एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका-जापान-रूस के 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम अब तय किए गए प्लान से पहले ही अगले कुछ दिनों में पृथ्वी पर लौट आएगी.
3.पहली स्पेसवॉक भी की गई रद्द
इस स्वास्थ्य समस्या की वजह से NASA ने नए साल की पहली स्पेसवॉक को भी रद्द कर दिया. वहीं नासा ने मरीज की निजता का हवाला देते हुए प्रभावित अंतरिक्ष यात्री का नाम या बीमारी का विवरण नहीं बताया.
4.कोई आपात स्थिति नहीं है
NASA ने साफ किया कि अंतरिक्ष यात्री अब स्थिर स्थिति में है. एजेंसी के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉ. जेम्स पोल्क ने कहा कि यह कोई आपात स्थिति नहीं है, लेकिन हम अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षा के लिए सतर्कता बरत रहे हैं.
5.पहला मडिकल एग्जिट
नासा ने बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन से यह NASA का यह पहला मेडिकल एग्जिट होगा, हालांकि पहले दांत दर्द या कान के दर्द जैसी छोटी समस्याओं का इलाज स्टेशन पर ही किया गया है.