स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम

2 . स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण लिया फैसला

2

NASA ने कहा कि एक अंतरिक्ष यात्री की स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण यह फैसला लेना पड़ा है. स्पेस एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका-जापान-रूस के 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम अब तय किए गए प्लान से पहले ही अगले कुछ दिनों में पृथ्वी पर लौट आएगी.