दुनिया के पहले परमाणु धमाके से बना था ये रहस्यमयी खनिज, 80 साल बाद आज भी वैज्ञानिकों को डरा रहा इसका असर!

1 . परमाणु बम टेस्ट की भयावह याद

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इंसानियत पर साल 1945 में हुए पहले एटम बम टेस्ट की भयावह याद आज भी एक दुर्लभ खनिज के रूप में धरती पर मौजूद है. इस खनिज का नाम साइंटिस्ट ने ट्रिनिटाइट रखा. 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण ट्रिनिटी टेस्ट किया गया था जिसके बाद यह खनिज बना था. इस टेस्ट के बाद ही दुनिया की परमाणु युग में एंट्री हुई. यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रेगिस्तान की रेत कुछ ही क्षणों में भयंकर तापमान के कारण पिघल गई और फिर ठंडी होकर हरे रंग के कांच जैसे पदार्थ में बदल गई. यही पदार्थ बाद में ट्रिनिटाइट कहलाया.

(Image Credit: Wikimedia Commons)