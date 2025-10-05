नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर

6 . अमर्त्य सेन (1998, अर्थशास्त्र)

अमर्त्य कुमार सेन एक भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है. 1933 में जन्मे सेन ने कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज पढ़ाई की है. इसके बाद कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की. 1998 में उन्हें सामाजिक चयन सिद्धांत, आर्थिक न्याय, विकास अर्थशास्त्र और लोक कल्याण पर उनके अग्रणी कार्य के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

