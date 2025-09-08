FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar Election: नीतीश सरकार ने बढ़ाई आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की सैलरी, बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान

फरीदाबाद की 1 बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से पति-पत्नी व बेटी की मौत! जानिए आखिर क्यों फट जाते हैं AC, कैसे करें बचाव?

Facebook-Youtube बैन पर बवाल, विरोध में नेपाल की संसद में घुसे 'Gen-Z प्रदर्शनकारी', क्यों इतना बढ़ गया मामला?  

मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान

Breast Cancer: गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज

Pitru Paksha 2025: पिंडदान के लिए जा रहे हैं गया जी? जान लें तीर्थयात्रियों के ठहरने से लेकर खाने-पीने तक मेले में क्या-क्या है व्यवस्था

Nerve weakness: हाथ-पैर में ताकत की है कमी? ये आयुर्वेदिक ड्रिंक बेजान नसों में डाल देगा जान

Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम

Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
फरीदाबाद की 1 बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से पति-पत्नी व बेटी की मौत! जानिए आखिर क्यों फट जाते हैं AC, कैसे करें बचाव?

फरीदाबाद की 1 बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से पति-पत्नी व बेटी की मौत! जानिए आखिर क्यों फट जाते हैं AC, कैसे करें बचाव?

Facebook-Youtube बैन पर बवाल, विरोध में नेपाल की संसद में घुसे 'Gen-Z प्रदर्शनकारी', क्यों इतना बढ़ गया मामला?  

Facebook-Youtube बैन पर बवाल, विरोध में नेपाल की संसद में घुसे 'Gen-Z प्रदर्शनकारी', क्यों इतना बढ़ गया मामला?

Pitru Paksha 2025: पिंडदान के लिए जा रहे हैं गया जी? जान लें तीर्थयात्रियों के ठहरने से लेकर खाने-पीने तक मेले में क्या-क्या है व्यवस्था

पिंडदान के लिए आप भी जा रहे हैं गया जी? जान लें तीर्थयात्रियों के ठहरने से लेकर खाने-पीने तक मेले में क्या-क्या है व्यवस्था

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान

मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान

Breast Cancer: गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज

गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज

Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम

Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम

HomePhotos

साइंस

मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान

आज हम आपको ऐसे पक्षी से मिलवाने जा रहे हैं जो जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरता है, इसके बारे में जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं...

जया पाण्डेय | Sep 08, 2025, 02:06 PM IST

1.बर्ड ऑफ पैराडाइज प्रकृति की है दिलचस्प रचना

बर्ड ऑफ पैराडाइज प्रकृति की है दिलचस्प रचना
1

पक्षी प्रकृति की सबसे सुंदर और दिलचस्प रचनाओं में से हैं. उनमें से बर्ड ऑफ पैराडाइज अपने जीवंत रंगों और अद्वितीय पंखों के कारण साइंटिस्ट और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं. ये पक्षी ज़्यादातर न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के इलाकों (ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और पड़ोसी द्वीपों) में पाए जाते हैं और अपने अनोखे मेटिंग आदतों के लिए जाने जाते हैं. 
 

Advertisement

2.अंधेरे में चमकता है यह पक्षी

अंधेरे में चमकता है यह पक्षी
2

अब साइंटिस्ट को इस पक्षी के बारे में ऐसी जानकारी मिली है जिसके बारे में जानकर वह भी हैरान रह गए हैं.  रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार बर्ड ऑफ पैराडाइज की 45 ज्ञात प्रजातियों में से 37 में बायोफ्लोरेसेंस के लक्षण दिखाई देते हैं यानी वे अंधेरे में चमकते हैं.

3.वैज्ञानिकों ने किया खास रिसर्च

वैज्ञानिकों ने किया खास रिसर्च
3

दरअसल इस पक्षी के शरीर के कुछ अंग पराबैंगनी या नीली रोशनी को अवशोषित करते हैं और उसे कम तरंगदैर्ध्य पर उत्सर्जित करते हैं, जिससे वे चमकते हुए दिखाई देते हैं. इस छिपी हुई चमक को खोजने के लिए न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के रिसर्चर्स ने संग्रहालय के पक्षीविज्ञान संग्रह से संरक्षित नर और मादा नमूनों की जांच की.

4.बायोफ्लोरेसेंस युक्त होती हैं ये प्रजातियां

बायोफ्लोरेसेंस युक्त होती हैं ये प्रजातियां
4

इसकी 21 प्रजातियों के नर पक्षियों के सिर, गर्दन, पेट, पूंछ के पंखों और चेहरे के निचले हिस्से पर चमकदार आकृतियां दिखाई दीं. वहीं 37 प्रजातियों के मुंह और गले के अंदर या तो बायोफ्लोरेसेंस दिखाई दी या दिखाई देने की संभावना थी. मादा पक्षियों में भी ये विशेषताएं दिखाई दीं, खासकर उनकी छाती, पेट और आंखों के आसपास की पंखों की धारियों पर इसे देखा गया.

TRENDING NOW

5.अधिक चमकदार दिखाई देता है यह पक्षी

अधिक चमकदार दिखाई देता है यह पक्षी
5

इस रिसर्च के हेड डॉ. रेने मार्टिन ने बताया कि हालांकि बायोफ्लोरोसेंस से रंग में कोई खास बदलाव नहीं आता लेकिन इससे दृश्यता में वृद्धि होती है. उन्होंने कहा कि इससे कोई चीज अलग नहीं दिखती बल्कि वह अधिक चमकदार और अधिक आकर्षक हो जाती है.
 

6.बर्ड ऑफ पैराडाइज की इन प्रजातियों में नहीं पाई जाती यह विशेषता

बर्ड ऑफ पैराडाइज की इन प्रजातियों में नहीं पाई जाती यह विशेषता
6

दिलचस्प बात यह है कि लाइकोकोरैक्स, मनुकोडिया और फोनीगैमस वंशों की प्रजातियों में यह विशेषता नहीं दिखाई दी. शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि इससे पता चलता है कि चमकने की क्षमता एक ही पूर्वज में मौजूद थी, लेकिन इन विशिष्ट वंशों में यह लुप्त हो गई. 
 

7.मेटिंग के लिए करते हैं इस विशेषता का इस्तेमाल

मेटिंग के लिए करते हैं इस विशेषता का इस्तेमाल
7

यह खोज प्रेमालाप व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है. उदाहरण के लिए नर लोफोरिना पक्षी मादाओं को आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन के दौरान अपना चमकीला मुंह खोलते हैं.

8.मादाओं के लिए अलग होता है मतलब

मादाओं के लिए अलग होता है मतलब
8

इसी तरह मादाओं के लिए बायोफ्लोरोसेंस का मतलब अलग हो सकता है. मार्टिन ने आगे कहा, 'कई प्रजातियों में उनके बायोफ्लोरोसेंट पंखों का स्थान और पैटर्न, छलावरण के रूप में इसके संभावित उपयोग के ज़्यादा अनुरूप होते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान
Breast Cancer: गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज
गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज
Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम
Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम
कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया
कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया
Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल
दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE