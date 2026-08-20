नेचर के सबसे फेमिनिस्ट जानवर से मिलिए, उम्रदराज मादा के हाथ में होती है पूरे झुंड की कमान

2 . किशोरावस्था में ही परिवार के समूह से अलग हो जाता है नर

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हाथियों के परिवार में मादाएं अपने झुंड से लंबे समय तक जुड़ी रहती हैं. नर हाथी किशोरावस्था में परिवार के समूह से अलग होकर अक्सर अकेले या दूसरे नर हाथियों के साथ रहने लगते हैं. ऐसे में हाथियों का पारिवारिक समूह वयस्क मादाओं और उनके बच्चों का मातृवंशीय समूह होता है. मैट्रिआर्क की सबसे बड़ी ताकत उसकी याददाश्त और अनुभव होते हैं. वह लंबे समय से इलाके में मौजूद पानी के स्रोत, भोजन की उपलब्धता, सुरक्षित रास्तों और संभावित खतरों के बारे में जानकारी रखती है. जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो यही अनुभव झुंड को सही समय पर सही जगह पहुंचने में मदद करता है.

