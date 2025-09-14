FacebookTwitterYoutubeInstagram
साइंस

मिलिए दुनिया के 5 अनोखे जीवों से, जिनमें दिल नहीं फिर भी धड़कती है जिंदगी

आज हम आपको उन जीवों से मिलवाने जा रहे हैं जो बिना दिल की धड़कन के जिंदा रहते हैं. जानें कैसे होता है ऐसा मुमकिन...

जया पाण्डेय | Sep 14, 2025, 03:30 PM IST

1.दिल के बिना जिंदा रहते हैं ये जानवर

दिल के बिना जिंदा रहते हैं ये जानवर
1

दिल को आमतौर पर सभी प्राणियों के लिए जरूरी माना जाता है जो खून को पंप करने, ऑक्सीजन पहुंचाने और शरीर को जीवित रखने में मदद करता है. लेकिन प्रकृति अक्सर नियमों को तोड़ देती है. आज हम आपको उन जीवों से मिलवाने जा रहे हैं जो बिना दिल की धड़कन के जिंदा रहते हैं. 

(सभी तस्वीरें- विकिमीडिया कॉमन्स से साभार)

2.फ्लैटवर्म

फ्लैटवर्म
2

फ्लैटवर्म बहुत ही सरल जीव होते हैं. इनमें दिल या ब्लड वेसल्स नहीं होते और भोजन सीधे उनकी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है. यह उनके लिए कारगर है इसलिए इन्हें अपने शरीर के अंदर चीज़ों को इधर-उधर ले जाने के लिए किसी खास सिस्टम की जरूरत नहीं होती.

3.जेलीफ़िश

जेलीफ़िश
3

जेलीफ़िश का शरीर मुलायम और पारदर्शी होता है और ये समुद्र में तैरती हैं. इनमें दिल नहीं होता क्योंकि इन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती. पानी इनके शरीर से होकर गुजरता है और ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है. ये पानी के साथ धीरे-धीरे चलती हैं इसलिए ये दिल या ब्लड वेसल्स के बिना भी जीवित रह सकती हैं.

4.स्पंज

स्पंज
4

स्पंज पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीवों में से एक हैं और उनके पास न तो दिल होता है और न ही ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम. उनके शरीर में मौजूद छोटे-छोटे छिद्रों से पानी बहता है. यह पानी ऑक्सीजन और भोजन लाता है और अपशिष्ट चीजों. को बाहर निकालता है.

5.हाइड्रा

हाइड्रा
5

हाइड्रा मीठे पानी में रहने वाले छोटे जीव हैं और उनके पास भी दिल नहीं होता. उनके साधारण शरीर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को सीधे उनकी त्वचा के माध्यम से उनकी कोशिकाओं में पहुंचाते हैं. यह उन्हें उस पानी में जीवित रखने के लिए पर्याप्त है जिसमें वे रहते हैं.

6.स्टारफिश

स्टारफिश
6

स्टारफिश में दिल नहीं होता बल्कि वे एक वाटर वेसकुलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. यह उन्हें हिलने-डुलने, सांस लेने और खाने में मदद करता है. 

