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PHOTOS: आसमान में टूटते तारों की बारिश, जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक किस समय देख पाएंगे ये जादुई नजारा

अगर आपकी साइंस में दिलचस्पी है और आपको आसमान में चांद-तारे देखना पसंद है तो अप्रैल के इस महीने में आप सितारों की खूबसूरत बारिश के साक्षी बन सकते हैं, तस्वीरों में समझिए पूरी बात...

Jaya Pandey | Apr 23, 2026, 01:53 PM IST

1.आसमान में जादुई नजारा

आसमान में जादुई नजारा
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अप्रैल के महीने में आसमान में एक खास खगोलीय घटना देखने को मिल रही है. साइंस की भाषा में इसे Lyrid Meteor Shower कहते हैं, वहीं आसान भाषा में इसे उल्काओं की बारिश कहा जाता है. इसका इतिहास करीब 2,500 साल पुराना बताया जाता है. इस दौरान रात के आकाश में तेज रफ्तार से गुजरती चमकीली लकीरें दिखाई देती हैं, जिन्हें लोग आम बोलचाल में टूटते तारे कहते हैं.
(Image Credit: Social Media)

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2.क्या है यह अद्भुत नजारा?

क्या है यह अद्भुत नजारा?
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लाइरिड उल्का बारिश का संबंध धूमकेतु C/1861 G1 थैचर से है. यह धूमकेतु लगभग 415 साल में एक बार सूर्य का चक्कर लगाता है और आखिरी बार 1861 में पृथ्वी के पास से गुजरा था. जब पृथ्वी इस धूमकेतु के छोड़े गए धूल और मलबे के रास्ते से गुजरती है, तो ये कण वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं और चमकदार उल्काओं के रूप में दिखाई देते हैं.
(Image Credit: Social Media)

3.तेज और चमकीले उल्काओं की बारिश

तेज और चमकीले उल्काओं की बारिश
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उल्काओं की इस बारिश का नाम लाइरिड रखा गया है क्योंकि यह लाइरा तारामंडल से आती हुई दिखाई देती हैं. नासा के अनुसार, यह उल्काओं की बारिश अपने तेज और चमकीले उल्काओं के लिए जानी जाती है. इसके पीक समय में प्रति घंटे 10 से 20 उल्काएं देखी जा सकती हैं, जबकि आउटबर्स्ट के समय उल्काओं की संख्याएं अचानक बढ़कर 80-100 प्रति घंटे तक भी पहुंच जाती है.
(Image Credit: Social Media)

4.कब से कब तक होगी उल्काओं की बारिश?

कब से कब तक होगी उल्काओं की बारिश?
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साल 2026 में उल्काओं की यह बारिश 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एक्टिव रहेगी और 22-23 अप्रैल की रात यह पीक पर होगी. अगर आप 22 अप्रैल को इसका नजारा नहीं ले पाए, तो आप आज आसमान में फिर से यह खूबसूरत नजारा देख सकते हैं. भारत में इसे देखने का सबसे अच्छा समय आधी रात के बाद से लेकर सुबह होने से पहले तक है. इस समय आसमान सबसे साफ और अंधेरा होता है.
(Image Credit: Social Media)

TRENDING NOW

5.मुंबई से लेकर दिल्ली में क्या होगी टाइमिंग?

मुंबई से लेकर दिल्ली में क्या होगी टाइमिंग?
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भारत के मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों में आप इस उल्काओं की इस बारिश को सुबह 2 बजे से सुबह 5 बजे देख  सकते हैं. बेहतर अनुभव के लिए किसी अंधेरी और खुली जगह पर जाना जरूरी है. जमीन पर आराम से लेटकर, पैरों को उत्तर-पूर्व दिशा की ओर रखकर आसमान को देखें. कुछ देर आसमान में देखने पर आपको उल्काएं साफ नजर आएंगी. 
(Image Credit: Social Media)

6.यादगार नजारे के यूं बने गवाह

यादगार नजारे के यूं बने गवाह
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उल्काओं की इस बारिश में कभी-कभी बहुत तेज और चमकीले उल्का दिखाई देते हैं, जिन्हें फायरबॉल कहा जाता है. ये कुछ सेकंड के लिए आसमान को रोशन कर देते हैं और जो भी इसे देखता है, उसके लिए यह एक यादगार अनुभव बन जाता है.
(Image Credit: Social Media)

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