PHOTOS: आसमान में टूटते तारों की बारिश, जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक किस समय देख पाएंगे ये जादुई नजारा

4 . कब से कब तक होगी उल्काओं की बारिश?

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साल 2026 में उल्काओं की यह बारिश 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एक्टिव रहेगी और 22-23 अप्रैल की रात यह पीक पर होगी. अगर आप 22 अप्रैल को इसका नजारा नहीं ले पाए, तो आप आज आसमान में फिर से यह खूबसूरत नजारा देख सकते हैं. भारत में इसे देखने का सबसे अच्छा समय आधी रात के बाद से लेकर सुबह होने से पहले तक है. इस समय आसमान सबसे साफ और अंधेरा होता है.

(Image Credit: Social Media)