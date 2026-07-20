प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!

6 . ये वजहें भी हो सकती हैं जिम्मेदार

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इन भूस्खलनों के पीछे प्लूटो की सतह पर मौजूद बर्फ में पैदा होने वाला थर्मल स्ट्रेस भी जिम्मेदार हो सकता है. प्लूटो की सतह पर जमी नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी भाप बन सकने वाली बर्फ तापमान में छोटे-छोटे बदलाव के कारण समय-समय पर ठोस अवस्था से गैस में बदलती है और फिर दोबारा जम जाती है. यह लगातार होने वाला फैलाव और सिकुड़न सतह की बर्फ को कमजोर कर सकता है, जो लैंडस्लाइड का रूप से सकता है. प्लूटो की बेहद अंडाकार कक्षा के कारण सूर्य से उसकी दूरी भी समय-समय पर बदलती रहती है. इससे लंबे समय में तापमान में भी परिवर्तन होता है.