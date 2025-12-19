ब्रह्मांड में दो 'मरे हुए' तारों की टक्कर से हुआ सबसे बड़ा धमाका, सोना और यूरेनियम का खुला भंडार!

लश्कर के 3 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं, पंजाब के पठानकोट या जम्मू के कठुआ में कर सकते हैं हमला, सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की आशंका | J&K: नए वर्ष से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़े आतंकी हमले का अलर्ट, रावी दरिया के रास्ते नाव के ज़रिए घुसपैठ की फिराक में आतंकी | पटना हिजाब विवाद से जुड़ी बड़ी खबर, नुसरत परवीन जल्द ज्वाइन करेंगी नौकरी, पटना सदर के CHC में मिली है पोस्टिंग
साइंस
सुमित तिवारी | Dec 19, 2025, 02:53 PM IST
1.1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर
दरअसल पृथ्वी से करीब 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा धमाका हुआ है जिसे ‘सुपरकिलोनोवा’ (Superkilonova) कहा जा रहा है.
2.धमाका
ये धमाका इतना जोरदार था कि इसने विज्ञान के सिध्दांतों को ही चुनौती दे दी है. क्योंकि आमतौर पर जब बड़े तारे मरते हैं तो सुपरनोवा (Supernova) होता है. लेकिन इस बार मामला अलग है.
3.न्यूट्रॉन स्टार्स
वैज्ञानिकों का मानना है कि दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराए हैं. इस टक्कर से इतना सोना और यूरेनियम पैदा हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते.
4.द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स
‘द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स’ में छपी एक स्टडी में दावा किया गया है कि यह इतिहास का पहला देखा गया ‘सुपरकिलोनोवा’ हो सकता है.
5.द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स
कैल्टेक (Caltech) की प्रोफेसर मानसी कासलीवाल और उनकी टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की है.