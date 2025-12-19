FacebookTwitterYoutubeInstagram
साइंस

ब्रह्मांड में दो 'मरे हुए' तारों की टक्कर से हुआ सबसे बड़ा धमाका, सोना और यूरेनियम का खुला भंडार!

अक्सर ब्रह्मांड में एक ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो कई बार विज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं. हाल ही में एक ऐसी ही घटना धरती से कई लाख किलोमीटर दूर हुई जिसने खगोलविज्ञान के सिध्दांतो को ही पलट के रख दिया है.

सुमित तिवारी | Dec 19, 2025, 02:53 PM IST

1.1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर

1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर
1

दरअसल पृथ्वी से करीब 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा धमाका हुआ है जिसे ‘सुपरकिलोनोवा’ (Superkilonova) कहा जा रहा है.

2.धमाका

धमाका
2

ये धमाका इतना जोरदार था कि इसने विज्ञान के सिध्दांतों को ही चुनौती दे दी है. क्योंकि आमतौर पर जब बड़े तारे मरते हैं तो सुपरनोवा (Supernova) होता है. लेकिन इस बार मामला अलग है.

3.न्यूट्रॉन स्टार्स

न्यूट्रॉन स्टार्स
3

वैज्ञानिकों का मानना है कि दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराए हैं. इस टक्कर से इतना सोना और यूरेनियम पैदा हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते.

4.द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स

द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स
4

‘द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स’ में छपी एक स्टडी में दावा किया गया है कि यह इतिहास का पहला देखा गया ‘सुपरकिलोनोवा’ हो सकता है.

5.द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स

द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स
5

कैल्टेक (Caltech) की प्रोफेसर मानसी कासलीवाल और उनकी टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की है.

