वो शौक जो बना जुनून और रच दिया इतिहास, जानें फैक्ट्री वर्कर से स्पेस वॉरियर बनीं दुनिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट की कहानी

8 . राजनीति में भी सक्रिय रही हैं तेरेश्कोवा

8

वह राजनीति की दुनिया में भी सक्रिय हैं. तेरेश्कोवा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की एक प्रमुख सदस्य थीं और 1974 से 1989 तक सुप्रीम सोवियत के प्रेसिडियम की सदस्य सहित विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहीं. साल 2008 में तेरेश्कोवा अपनी क्षेत्रीय संसद यारोस्लाव ओब्लास्ट ड्यूमा के लिए चुनी गईं. 2011 में वह सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी की सदस्य के रूप में राष्ट्रीय स्टेट ड्यूमा के लिए चुनी गईं और 2016 और 2021 में फिर से चुनी गईं. उनकी कहानी दिखाती है कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं और समय आने पर वह अपनी काबिलियत दिखा देती हैं.

(सभी तस्वीरें- विकिमीडिया कॉमन्स से साभार)

