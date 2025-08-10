वो शौक जो बना जुनून और रच दिया इतिहास, जानें फैक्ट्री वर्कर से स्पेस वॉरियर बनीं दुनिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट की कहानी

Baby Boy Names: हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद
साइंस
जया पाण्डेय | Aug 10, 2025, 11:11 AM IST
1.कौन थीं अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला?
स्पेस रिसर्च का इतिहास महान हस्तियों से भरा पड़ा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थीं और उनका बैकग्राउंड क्या था? आज हम आपको इस महिला के बारे में बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे इस घटना ने अंतरिक्ष में महिलाओं के मौकों को प्रभावित किया?
2.26 साल की उम्र में वैलेंटिना तेरेश्कोवा की थी अंतरिक्ष यात्रा
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला का नाम वैलेंटिना तेरेश्कोवा है. 16 जून 1963 को उनकी ऐतिहासिक उड़ान सोवियत स्पेस प्रोग्राम के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि और अंतरिक्ष दौड़ में एक महत्वपूर्ण क्षण थी. मात्र 26 साल की उम्र में एक एस्ट्रोनॉट के रूप में वैलेंटिना तेरेश्कोवा सोवियत तकनीकी कौशल और महिला उपलब्धि की वैश्विक प्रतीक बन गई थीं.
3.मजदूर परिवार से आती हैं वैलेंटिना
मध्य रूस के एक छोटे से गांव में जन्मी वैलेंटिना तेरेश्कोवा एक साधारण, मज़दूर वर्ग की पृष्ठभूमि से थीं. उनके पिता एक ट्रैक्टर चालक थे जिनकी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मौत हो गई थी. परिवार के पालन-पोषण के लिए वह कपड़े के एक कारखाने में काम करती थीं.
4.गरीबी के बावजूद पढ़ाई-लिखाई से कभी नहीं किया समझौता
परिवार की आर्थिक स्थित खराब होने और कपड़े के कारखाने में काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई के साथ समझौता नहीं किया. वैलेंटिना तेरेश्कोवा ने डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रखी और 1960 में लाइट इंडस्ट्री टेक्निकल स्कूल से ग्रेजुएट हुईं.
5.वो शौक जो अंतरिक्ष तक ले गया
पायलट लाइसेंस न होने के बावजूद वैलेंटिना तेरेश्कोवा एक शौकिया पैराशूटिस्ट थीं, जो एक ऐसा कौशल था जो बेहद अहम साबित हुआ. उस समय शुरुआती अंतरिक्ष यात्रियों को लैंडिंग से पहले अपने कैप्सूल से पैराशूट से उतरना पड़ता था. उनके इस अनुभव ने उन्हें सोवियत स्पेस प्रोग्राम के ऐतिहासिक मिशन के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बना दिया.
6.ऐसी उपलब्धियां रखती हैं वैलेंटिना तेरेश्कोवा
वैलेंटिना तेरेश्कोवा ने वोस्तोक 6 मिशन के तहत पृथ्वी की परिक्रमा की. उन्होंने अपने एकल मिशन के दौरान अंतरिक्ष में लगभग तीन दिन बिताए. वह अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला, अकेले अंतरिक्ष यात्रा करने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली नागरिक हैं.
7.स्काईडाइविंग के प्रति था जुनून
वैलेंटिना तेरेश्कोवा की ज़िंदगी तब बदल गई जब वह 22 साल की थीं और उन्होंने स्थानीय एविएशन क्लब यारोस्लाव एयर स्पोर्ट्स क्लब के साथ अपनी पहली पैराशूट जंप लगाई. स्मिथसोनियन एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम के अनुसार उन्होंने 150 से ज़्यादा जंप लगाईं. स्काईडाइविंग के प्रति उनके जुनून ने सोवियत स्पेस प्रोग्राम का ध्यान खींचा.
8.राजनीति में भी सक्रिय रही हैं तेरेश्कोवा
वह राजनीति की दुनिया में भी सक्रिय हैं. तेरेश्कोवा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की एक प्रमुख सदस्य थीं और 1974 से 1989 तक सुप्रीम सोवियत के प्रेसिडियम की सदस्य सहित विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहीं. साल 2008 में तेरेश्कोवा अपनी क्षेत्रीय संसद यारोस्लाव ओब्लास्ट ड्यूमा के लिए चुनी गईं. 2011 में वह सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी की सदस्य के रूप में राष्ट्रीय स्टेट ड्यूमा के लिए चुनी गईं और 2016 और 2021 में फिर से चुनी गईं. उनकी कहानी दिखाती है कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं और समय आने पर वह अपनी काबिलियत दिखा देती हैं.
(सभी तस्वीरें- विकिमीडिया कॉमन्स से साभार)
