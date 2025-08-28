Jelly Ice: वो जादुई बर्फ जो कभी नहीं पिघलती, वैज्ञानिकों का यह करिश्मा जान रह जाएंगे हैरान!

5 . बिना प्लास्टिक का इस्तेमाल कर बनाई जाती है जेली आइस

5

जेली आइस एक तरल पदार्थ है जो जिस कंटेनर में भेजा जाता है, उसी का आकार ले लेता है. ऐसे में इसके आकार की कल्पना आपपर निर्भर करती है. यह आइस किसी प्लास्टिक से नहीं बनती इसलिए इसे आसानी से बिना फिक्र के कंपोस्ट किया जा सकता है. इसे गमले में खाद की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है.