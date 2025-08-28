Jelly Ice: वो जादुई बर्फ जो कभी नहीं पिघलती, वैज्ञानिकों का यह करिश्मा जान रह जाएंगे हैरान!

Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे
साइंस
जया पाण्डेय | Aug 28, 2025, 04:06 PM IST
1.कोल्ड स्टोरेज की दुनिया में क्रांति ला सकती है जेली आइस
क्या आप ऐसे बर्फ की कल्पना कर सकते हैं जो कभी पिघलती न हो. दरअसल वैज्ञानिकों ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है. यूसी डेविस के रिसर्चर्स ने मुलायम, फिर से इस्तेमाल होने लायक और कम्पोस्ट योग्य हाइड्रोजेल का ईजाद किया है जो कोल्ड स्टोरेज की दुनिया में क्रांति ला सकता है.
2.जेली आइस कैसे है अलग?
अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की 2025 की मीटिंग में जेली आइस से दुनिया को रूबरू करवाया है जो 90 प्रतिशत पानी से बनी होती है और जिलेटिन की तरह व्यवहार करती है. यह जमती तो है लेकिन पानी की तरह पिघलकर गंदगी नहीं फैलाती.
3.दोबारा कर सकते हैं जेली आइस का इस्तेमाल
जहां सामान्य बर्फ पिघलकर अपने आस-पास के वातावरण के साथ मिलकर बैक्टीरिया और रोगों का माध्यम बनती है, वहीं जेली आइस को साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.
4.कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने खोज निकाला अनोखा बर्फ
इस रिसर्च का नेतृत्व करने वाले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के पोस्टडॉक्टरल जियाहान ज़ू ने बताया कि जेली आइस को अभी भी प्रोडक्ट डिज़ाइन और बड़े पैमाने पर उत्पादन के कॉरपोरेट लिटमस टेस्ट से गुज़रना है. जेली आइस को बर्फ के सामान्य टुकड़ों के अलावा छत्ते या सजावटी फूलों का आकार भी किया जा सकता है.
5.बिना प्लास्टिक का इस्तेमाल कर बनाई जाती है जेली आइस
जेली आइस एक तरल पदार्थ है जो जिस कंटेनर में भेजा जाता है, उसी का आकार ले लेता है. ऐसे में इसके आकार की कल्पना आपपर निर्भर करती है. यह आइस किसी प्लास्टिक से नहीं बनती इसलिए इसे आसानी से बिना फिक्र के कंपोस्ट किया जा सकता है. इसे गमले में खाद की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
6.सामान्य बर्फ से 80 फीसदी ज्यादा प्रभावी है जेली आइस
यह जेली आइस सामान्य बर्फ की तरह ठंडी होती है लेकिन कभी भी सामान्य बर्फ की तरह पिघलकर पानी में नहीं बदलती. इस बर्फ को जेल आधारित सामग्री से बनाया गया है और इसे धोया भी जा सकता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सामान्य बर्फ के मुकाबले 80 फीसदी ज्यादा प्रभावी है.
