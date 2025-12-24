FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली के प्रदूषण पर नितिन गडकरी का बयान- 2 दिन दिल्ली में रहता हूं, इंफेक्शन हो जाता है, मैं परिवहन मंत्री हूं, 40% हमारे कारण ही प्रदूषण होता है | दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर HC में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से कहा कि एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी में राहत देने पर विचार करे

साइंस

ISRO ने अंतरिक्ष में यूं दिखाई भारत की ताकत, देखिए BlueBird Block-2 मिशन की शानदार तस्वीरें

इसरो ने एएसटी स्पेसमोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक 'लो अर्थ ऑर्बिट' में स्थापित करके देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, देखिए इस मिशन की खूबसूरत तस्वीरें...

जया पाण्डेय | Dec 24, 2025, 02:00 PM IST

1.इसरो ने हासिल किया शानदार मुकाम

इसरो ने हासिल किया शानदार मुकाम
1

इसरो ने भारत को एक और गर्व का पल दिया है. बुधवार को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो के एलवीएम3-एम6 रॉकेट ने अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक 'लो अर्थ ऑर्बिट' (एलईओ) में स्थापित कर दिया.

2.एलवीएम3 रॉकेट के इतिहास में सबसे भारी पेलोड

एलवीएम3 रॉकेट के इतिहास में सबसे भारी पेलोड
2

यह एलवीएम3 रॉकेट के इतिहास में अब तक का सबसे भारी पेलोड (6,100 किलोग्राम) है. यह लॉन्च सुबह 8:54 बजे आईएसटी सेकंड लॉन्च पैड से हुआ. 43.5 मीटर ऊंचे और 640 टन वजन वाले इस रॉकेट ने लगभग 15 मिनट की उड़ान के बाद सैटेलाइट को 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर 53 डिग्री इंक्लिनेशन वाली सर्कुलर ऑर्बिट में छोड़ा.

3.कमर्शियल डील का हिस्सा है यह मिशन

कमर्शियल डील का हिस्सा है यह मिशन
3

यह इसरो की 100 प्रतिशत सफलता वाली एलवीएम3 सीरीज की छठी उड़ान है, जो पहले चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और वनवैब के 72 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है. यह मिशन न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के माध्यम से एक समर्पित कमर्शियल डील का हिस्सा है.

4.एएसटी स्पेसमोबाइल कंपनी क्यों है खास?

एएसटी स्पेसमोबाइल कंपनी क्यों है खास?
4

एएसटी स्पेसमोबाइल दुनिया का पहला स्पेस-बेस्ड सेल्युलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क बना रही है, जो सामान्य स्मार्टफोन पर सीधे 4जी/5जी वॉइस, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और इंटरनेट डेटा प्रदान करेगा. यह सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 सीरीज का पहला सैटेलाइट है जिसमें 223 वर्ग मीटर का बड़ा फेज्ड एरे है जो एलईओ में अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन एरे है.

5.ब्लू बर्ड 1-5 सैटेलाइट इन देशों में दे रही कवरेज

ब्लू बर्ड 1-5 सैटेलाइट इन देशों में दे रही कवरेज
5

यह कंपनी पहले सितंबर 2024 में ब्लू बर्ड 1-5 लॉन्च कर चुकी है, जो अमेरिका और चुनिंदा देशों में कवरेज दे रहे हैं. ब्लॉक-2 सैटेलाइट्स 10 गुना ज्यादा बैंडविड्थ देंगे और ये दुनिया भर में कनेक्टिविटी गैप (लगभग 6 अरब मोबाइल यूजर्स) की दिशा में काम कर रहे हैं. इससे पहाड़ों, महासागरों और रेगिस्तानों में भी यह गैप खत्म किया जा सकेगा.

6. भारत की कमर्शियल स्पेस लॉन्च क्षमता को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करता है यह मिशन

भारत की कमर्शियल स्पेस लॉन्च क्षमता को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करता है यह मिशन
6

इसरो चेयरमैन वी. नारायणन ने लॉन्च से पहले तिरुमाला मंदिर में पूजा-अर्चना भी की थी. यह मिशन भारत की कमर्शियल स्पेस लॉन्च क्षमता को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करता है. एएसटी स्पेसमोबाइल ने 50 से ज्यादा मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप की है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

