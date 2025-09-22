अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार
साइंस
सुमित तिवारी | Sep 22, 2025, 11:33 PM IST
1.क्यों है जरूरी
दरअसल हाल ही में एक पड़ोसी देश की सैटेलाइट एकदम भारती की सैटेलाइट के करीब आ गई थी. जिससे अगर दोनों सैटेलाइट टकराते तो नुकसान पहुंच सकता था. भविष्य में दोबारा ऐसी घटना न हो इसलिए सुरक्षा जरूरी हैं.
2.2024 में भी टला था हादसा
2024 में जून महीने के आसपास भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की सैटेलाइट धरती से 500-600 किलोमीटर (311-373 मील) की दूरी पर धूम रही थीइसी बीच भारत के पड़ोसी देश की एक सैलेटाइल इसरो की सैटेलाइट के बेहद नजदीक आ गई थी, या ये कहे कि बिल्कुल टकराते-टकराते बची थी.
3.कितने रुपये होंगे खर्च
बॉडीगार्ड सैटेलाइट प्रोजक्ट के लिए मोदी सरकार द्वारा करीब 270 अरब रुपये का बजट तय किया गया हैं.
4.कितनी बनेगी सैटेलाइट
इस प्रोजेक्ट के तहत 50 सर्विलांस सैटेलाइट बनाई जा रही हैं, जिनमें पहली सैटेलाइट अगले साल लॉन्च की जा सकती है.
5.ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम रोल
बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान से युद्ध करने और उसे मात देने में सैटेलाइट ने अहम रोल निभाया था.