FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार

Rashifal 23 September 2025: कन्या और धनु वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IND vs PAK: पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान ने लिए पाकिस्तान टीम के मजे, अपने देश को ही कर दिया ट्रोल

दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी

Bad Habits For Arthritis: गठिया के मरीज दें ध्यान, आपकी ये छोटी-छोटी गलतियां बढ़ाती हैं जोड़ों का दर्द

Viral Video: दीवार के उस पार झांक रहे थे चाचा, तभी अचानक हुआ कुछ ऐसा, वीडियो देखकर थम जाएंगी सांसे

Test में नंबर-5 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

Nano Banana ट्रेंड से फोटो बनाते समय न करें ये गलतियां, चुटकियों में साफ हो सकता है अकाउंट

शरीर में बढ़ा हुआ शुगर चुंबक की तरह खींच लेगा ये अनाज, Diabetes से जूझ रहे मरीज ऐसे करें डाइट में शामिल

iPhone से लेकर Google Pixel और Samsung तक, Flipkart BBD Sale में  55,000 रुपए तक सस्ते हुए ये स्मार्टफोन 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 23 September 2025: कन्या और धनु वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कन्या और धनु वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IND vs PAK: पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान ने लिए पाकिस्तान टीम के मजे, अपने देश को ही कर दिया ट्रोल

IND vs PAK: पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान ने लिए पाकिस्तान टीम के मजे, अपने देश को ही कर दिया ट्रोल

Bad Habits For Arthritis: गठिया के मरीज दें ध्यान, आपकी ये छोटी-छोटी गलतियां बढ़ाती हैं जोड़ों का दर्द

Bad Habits For Arthritis: गठिया के मरीज दें ध्यान, आपकी ये छोटी-छोटी गलतियां बढ़ाती हैं जोड़ों का दर्द

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार

अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार

दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी

दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी

Test में नंबर-5 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

Test में नंबर-5 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

HomePhotos

साइंस

अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार

जमीन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के बाद अब भारत आसमान को अभेद्य बनाने की तैयारी में हैं. दरअसल इसरो अब अपने सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कवच तैयार करने जा रहा है. जो अंतरिक्ष में हमारे उपग्रहों की रक्षा करेगा. 

सुमित तिवारी | Sep 22, 2025, 11:33 PM IST

1.क्यों है जरूरी

क्यों है जरूरी
1

दरअसल हाल ही में एक पड़ोसी देश की सैटेलाइट एकदम भारती की सैटेलाइट के करीब आ गई थी. जिससे अगर दोनों सैटेलाइट टकराते तो नुकसान पहुंच सकता था. भविष्य में दोबारा ऐसी घटना न हो इसलिए सुरक्षा जरूरी हैं. 

Advertisement

2.2024 में भी टला था हादसा

2024 में भी टला था हादसा
2

2024 में जून महीने के आसपास भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की सैटेलाइट धरती से 500-600 किलोमीटर (311-373 मील) की दूरी पर धूम रही थीइसी बीच भारत के पड़ोसी देश की एक सैलेटाइल इसरो की सैटेलाइट के बेहद नजदीक आ गई थी, या ये कहे कि बिल्कुल टकराते-टकराते बची थी. 

3.कितने रुपये होंगे खर्च

कितने रुपये होंगे खर्च
3

 बॉडीगार्ड सैटेलाइट प्रोजक्ट के लिए मोदी सरकार द्वारा करीब 270 अरब रुपये का बजट तय किया गया हैं. 
 

4.कितनी बनेगी सैटेलाइट

कितनी बनेगी सैटेलाइट
4

इस प्रोजेक्ट के तहत 50 सर्विलांस सैटेलाइट बनाई जा रही हैं, जिनमें पहली सैटेलाइट अगले साल लॉन्च की जा सकती है. 
 

TRENDING NOW

5.ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम रोल

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम रोल
5

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान से युद्ध करने और उसे मात देने में सैटेलाइट ने अहम रोल निभाया था. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bhool Bhulaiyaa 3 Vs Singham Again Collection: दूसरे वीकेंड कार्तिक आर्यन ने दी अजय देवगन को मात, संडे को इतने करोड़ से निकली आगे
Bhool Bhulaiyaa 3 Vs Singham Again: दूसरे वीकेंड कार्तिक आर्यन ने दी अजय देवगन को मात, इतने करोड़ से हुई आगे
Russia-Ukraine War: राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने मिलाया पुतिन को फोन, यूक्रेन मसले पर हुई बात-चीत, जानिए क्या कहा?
Russia-Ukraine War: राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने मिलाया पुतिन को फोन, यूक्रेन मसले पर हुई बात-चीत, जानिए क्या कहा?
Maharashtra Assembly Elections: BJP के बाद अब कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, चुनाव से पहले 22 बागी नेताओं को किया पार्टी से बाहर
Maharashtra Assembly Elections: BJP के बाद अब कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, चुनाव से पहले 22 बागी नेताओं को किया पार्टी से बाहर
Ajay Devgn से नहीं डरता बेटा Yug Devgn, करता है गर्लफ्रेंड की बातें, सिंघम से सुने किस्सा
Ajay Devgn से नहीं डरता बेटा Yug Devgn, करता है गर्लफ्रेंड की बातें, सिंघम से सुने किस्सा
फ्री में JEE Mains 2025 की तैयारी करना चाहते हैं? IIT कानपुर ने लॉन्च किया 40 दिन का क्रैश कोर्स
फ्री में JEE Mains 2025 की तैयारी करना चाहते हैं? IIT ने लॉन्च किया कोर्स
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार
अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार
दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी
दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी
Test में नंबर-5 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय
Test में नंबर-5 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय
Nano Banana ट्रेंड से फोटो बनाते समय न करें ये गलतियां, चुटकियों में साफ हो सकता है अकाउंट
Nano Banana ट्रेंड से फोटो बनाते समय न करें ये गलतियां, चुटकियों में साफ हो सकता है अकाउंट
iPhone से लेकर Google Pixel और Samsung तक, Flipkart BBD Sale में  55,000 रुपए तक सस्ते हुए ये स्मार्टफोन 
iPhone से लेकर Google Pixel और Samsung तक, Flipkart BBD Sale में 55,000 रुपए तक सस्ते हुए ये स्मार्टफोन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE