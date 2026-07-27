अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में पेंगुइन पिता बनता है 'हीरो', अंडे के लिए करता है ऐसी कुर्बानी जिसे जान आंखें हो जाएंगी नम

5 . शिकार करने समुद्र में चली जाती है मादा, तब नर संभालता है मोर्चा

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अंडे को बेहद सावधानी से नर को सौंपा जाता है क्योंकि अगर अंडा बर्फ पर गिर जाए और लंबे समय तक बर्फीली सतह पर पड़ा रहे, तो भ्रूण के जिंदा रहने की संभावना बहुत कम हो सकती है. अंडा नर को सौंपने के बाद मादा समुद्र की ओर लौट जाती है. उसे लंबे समय तक भोजन की जरूरत होती है, क्योंकि अंडा बनाने और उसे देने के दौरान उसके शरीर के एनर्जी का भंडार बेहद कम हो चुका होता है. वह समुद्र में जाकर मछली, क्रिल और दूसरे समुद्री जीवों का शिकार करती है और अपने शरीर में एनर्जी जमा करती है. इस दौरान अंडे की पूरी जिम्मेदारी नर पेंगुइन पर होती है.