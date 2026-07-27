अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में पेंगुइन पिता बनता है 'हीरो', अंडे के लिए करता है ऐसी कुर्बानी जिसे जान आंखें हो जाएंगी नम

साइंस
Jaya Pandey | Jul 27, 2026, 09:47 AM IST
1.अंटार्कटिका के पेंगुइन की अनोखी कहानी
अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंसान ही अपने बच्चों की रक्षा और उनकी भलाई के लिए बड़े त्याग करते हैं, तो जानवरों की दुनिया में माता-पिता के समर्पण की कहानियां आपको हैरान कर देंगी. अंटार्कटिका के पेंगुइन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में रहने वाला यह पक्षी अपने बच्चे को जन्म देने और उसे सुरक्षित रखने के लिए ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, जिनमें इंसान का जिंदा रह पाना एकदम नामुमकिन है.
(All Images: Canva/Wikimedia Commons)
2.नर पेंगुइन का अनोखा त्याग
खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में नर सम्राट पेंगुइन की भूमिका बेहद खास होती है. वह अंटार्कटिका की कड़ाके की सर्दी में कई हफ्तों तक बिना भोजन किए अंडे की रक्षा करता है. अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ पर सम्राट पेंगुइन का प्रजनन चक्र शुरू होता है. यह समय ऐसा होता है जब तापमान तेजी से गिर रहा होता है और सर्दियों के दौरान अंटार्कटिका के कई हिस्सों में लंबे समय तक अंधेरा छाया रहता है.
3.सर्दी के मौसम में शुरू होता है किंग पेंगुइन का प्रजनन
जहां ज्यादातर पेंगुइन प्रजातियां गर्म मौसम में प्रजनन करती हैं, वहीं सम्राट पेंगुइन की खासियत है कि वह अंटार्कटिक सर्दी के दौरान प्रजनन करता है. इसका कारण यह है कि उनका प्रजनन चक्र इतना लंबा होता है कि अगर वे सर्दियों में शुरुआत न करें, तो चूजे के पास गर्मियों के दौरान तेजी से बढ़ने और समुद्र में उपलब्ध भरपूर भोजन का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा.
4.अंडे को पैरों पर रखकर नर को सौंप देती है मादा
प्रजनन के मौसम में नर और मादा सम्राट पेंगुइन समुद्री बर्फ पर बनी अपनी कॉलोनी में पहुंचते हैं. जोड़ी बनने के बाद मादा एक ही अंडा देती है. इसके बाद इस प्रजाति के जीवन का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो जाता है. मादा अंडे को सीधे जमीन पर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फीली सतह पर अंडा कुछ ही मिनटों में कड़ाके की ठंड की वजह से खराब हो सकता है इसलिए मादा अंडे को अपने पैरों पर रखकर उसे नर को सौंप देती है.
5.शिकार करने समुद्र में चली जाती है मादा, तब नर संभालता है मोर्चा
अंडे को बेहद सावधानी से नर को सौंपा जाता है क्योंकि अगर अंडा बर्फ पर गिर जाए और लंबे समय तक बर्फीली सतह पर पड़ा रहे, तो भ्रूण के जिंदा रहने की संभावना बहुत कम हो सकती है. अंडा नर को सौंपने के बाद मादा समुद्र की ओर लौट जाती है. उसे लंबे समय तक भोजन की जरूरत होती है, क्योंकि अंडा बनाने और उसे देने के दौरान उसके शरीर के एनर्जी का भंडार बेहद कम हो चुका होता है. वह समुद्र में जाकर मछली, क्रिल और दूसरे समुद्री जीवों का शिकार करती है और अपने शरीर में एनर्जी जमा करती है. इस दौरान अंडे की पूरी जिम्मेदारी नर पेंगुइन पर होती है.
6.ब्रूड पाउच में अंडे को संभालकर रखता है नर
नर सम्राट पेंगुइन अंडे को अपने पैरों के ऊपर रखता है और उसके ऊपर पेट के निचले हिस्से की त्वचा की एक गर्म तह को खींच लेता है. इस तह को ब्रूड पाउच कहा जाता है. इस तरह अंडा सीधे बर्फ के संपर्क में नहीं आता और नर के शरीर की गर्मी से सुरक्षित रहता है. नर इस दौरान लगभग दो महीने तक अंडे को इसी तरह संभालकर रखता है. इस पूरे समय वह शिकार के लिए समुद्र में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वह अंडे को छोड़कर चला गया तो वह ठंड से खराब हो सकता है.
7.अंडे की रक्षा में कई दिनों तक रहता है भूखा
अंडे की रक्षा करना नर पेंगुइन के लिए बेहद कठिन परीक्षा होती है. प्रजनन के मौसम में समुद्र से दूर आने से पहले नर अपने शरीर में पर्याप्त वसा जमा कर लेता है. यही वसा उसके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनती है. अंडे की रक्षा करते हुए वह कई हफ्तों तक उपवास करता है और इस दौरान उसके शरीर का वजन काफी कम हो जाता है.
8.क्रॉप मिल्क से चूजे को जिंदा रखता है नर
कई बार मादा के लौटने से पहले ही अंडे से चूजा निकल आता है. इस स्थिति में नर के शरीर में जमा एनर्जी 'क्रॉप मिल्क' के रूप में चूजे को जिंदा रखने में मददगार होता है. जब मादा वापस लौटती है, तो माता-पिता की भूमिकाओं में फिर से बदलाव होता है. मादा चूजे की जिम्मेदारी संभालती है और उसे भोजन खिलाती है, जबकि नर लंबे उपवास के बाद समुद्र की ओर लौटता है. यहां वह शिकार करके दोबारा भोजन करना शुरू करता है और धीरे-धीरे अपनी एनर्जी दोबारा वापस हासिल करता है.