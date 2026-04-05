60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

साइंस
Abhay Sharma | Apr 05, 2026, 09:00 PM IST
1.60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल!
मेडिकल साइंस के मुताबिक, इंसान के शरीर में 60,000 मील से भी ज्यादा लंबी रक्त वाहिकाओं या ब्लड वेसल्स का एक बड़ा नेटवर्क है. यह दूरी पृथ्वी का लगभग ढाई बार चक्कर लगाने के बराबर है. यह विशाल नेटवर्क हमारे शरीर में खून, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है. बॉडी की इस अद्भुत संचार प्रणाली में 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं शामिल हैं, धमनियां (Arteries), शिराएं (Veins) और केशिकाएं (Capillaries). (AI Image)
2.धमनियां (Arteries)
Cleveland Clinic मुताबिक, धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो दिल से ऑक्सीजन से भरपूर खून को शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाती हैं. इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं. ब्लड प्रेशर यहां सबसे ज्यादा होता है, मुख्य धमनी को Aorta कहा जाता है. आसान भाषा में कहें तो धमनियां “सप्लाई लाइन” की तरह काम करती हैं. (AI Image)
3.शिराएं (Veins)
शिराएं खून को वापस दिल तक लाने वाली नसें होती हैं, जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों से खून को वापस दिल तक लाती हैं. इनमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है. इनमें वाल्व (valves) होते हैं, जो खून को उल्टा बहने से रोकते हैं. इनमें प्रमुख शिराएं हैं Superior और Inferior Vena Cava, जिन्हें 'रिटर्न लाइन' भी कहते हैं. (AI Image)
4.केशिकाएं (Capillaries)
केशिकाएं बहुत ही पतली और सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो धमनियों और शिराओं को जोड़ती हैं. यहीं पर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का आदान-प्रदान होता है, इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं और ये शरीर के हर छोटे हिस्से तक पहुंचती हैं. आसान भाषा में कहें तो केशिकाएं एक्सचेंज पॉइंट होती हैं, जहां असली काम होता है. (AI Image)
5.ऐसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
मेडिकल साइंस के मुताबिक, दिल खून को पंप करता है और खून धमनियों के जरिए शरीर तक जाता है, फिर केशिकाओं में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं और फिर शिराओं के जरिए खून वापस दिल तक लौटता है. आपको बता दें कि यह प्रक्रिया दिन-रात बिना रुके चलती रहती है, जिससे हमारा शरीर जीवित और सक्रिय रहता है. (AI Image)
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