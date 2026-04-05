60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

1 . 60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल!

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मेडिकल साइंस के मुताबिक, इंसान के शरीर में 60,000 मील से भी ज्यादा लंबी रक्त वाहिकाओं या ब्लड वेसल्स का एक बड़ा नेटवर्क है. यह दूरी पृथ्वी का लगभग ढाई बार चक्कर लगाने के बराबर है. यह विशाल नेटवर्क हमारे शरीर में खून, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है. बॉडी की इस अद्भुत संचार प्रणाली में 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं शामिल हैं, धमनियां (Arteries), शिराएं (Veins) और केशिकाएं (Capillaries). (AI Image)