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हाथी के मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं? भारी इतने कि वजन जानकर पकड़ लेंगे माथा!

हाथी के मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं? भारी इतने कि वजन जानकर पकड़ लेंगे माथा!

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हाथी के मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं? भारी इतने कि वजन जानकर पकड़ लेंगे माथा!

आपने हाथियों के बाहर के दो दांतों को जरूर देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जानवर के मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं? जानिए कैसे जिंदा रहने में मदद करते हैं ये दांत...

Jaya Pandey | May 05, 2026, 10:19 AM IST

1.हाथी के मुंह के अंदर कितने दांत?

हाथी के मुंह के अंदर कितने दांत?
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हाथियों के बाहर के दो दांतों को देखकर आपके मन में जरूर ख्याल आया होगा कि आखिर इनके मुंह में कितने दांत होते हैं. आज हम आपको हाथियों के दांतों के बारे में बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि बिना दांत के हाथी का जिंदा रहना कैसे मुश्किल हो जाता है.
(Image Credit: Canva) 
 

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2.बेहद अनोखी होती है हाथियों के दांतों की संरचना

बेहद अनोखी होती है हाथियों के दांतों की संरचना
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हाथियों के दांतों की संरचना बेहद अनोखी होती है. हाथियों के मुंह में 26 दांत होते हैं जिसमें से 24 दाढ़ (मोलर) और 2 आगे के दांत यानी हाथीदांत (टस्क) होते हैं. उनकी दाढ़ें बहुत बड़ी और मजबूत होती हैं, जो पेड़ की छाल, जड़ें और कठोर घास जैसे रेशेदार भोजन को पीसने के लिए बनी होती हैं.
(Image Credit: Canva) 

3.कन्वेयर बेल्ट जैसा दांत बदलने का सिस्टम

कन्वेयर बेल्ट जैसा दांत बदलने का सिस्टम
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हाथियों की सबसे खास बात उनका कन्वेयर बेल्ट जैसा दांत बदलने की सिस्टम है. इंसानों की तरह उनके दांत ऊपर-नीचे नहीं उगते, बल्कि पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं. जब पुराने दांत घिस जाते हैं, तो नए दांत पीछे से आकर उन्हें आगे की तरफ धकेल देते हैं. एक हाथी अपने पूरे जीवन में दाढ़ों के कुल छह सेट इस्तेमाल करता है. हर समय उसके मुंह में केवल चार ही दाढ़ काम कर रही होती हैं. ये ऊपर और नीचे, दोनों तरफ एक-एक होते हैं. 
(Image Credit: Canva)

4.हाथी के एक दांत का वजन

हाथी के एक दांत का वजन
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हाथी की एक दाढ़ का वजन 2 से 4 किलो या उससे ज्यादा हो सकता है, जो लगभग एक ईंट जितना भारी होता है. यह जरूरी भी है क्योंकि एक वयस्क हाथी रोजाना 100 से 150 किलो तक वनस्पति खा सकता है. इतने कठोर भोजन को चबाने के लिए मजबूत और बड़ी दाढ़ों की जरूरत होती है.
(Image Credit: Canva) 

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5.दिखावे के लिए नहीं होते हाथी के टस्क

दिखावे के लिए नहीं होते हाथी के टस्क
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हाथीदांत यानी टस्क भी बहुत खास होते हैं. ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, बल्कि हाथी इन्हें खुदाई करने, पेड़ों की छाल निकालने, पानी खोजने, रास्ता साफ करने और अपनी रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करता है. ये दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और कुछ मामलों में कई मीटर तक लंबे हो सकते हैं. हाथी अक्सर एक टस्क का ज्यादा उपयोग करता है, जिसे डॉमिनेंट टस्क कहा जाता है. बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह वह ज्यादा घिसा हुआ दिखता है.
(Image Credit: Canva) 

6.दांतों से लग सकता है हाथी की उम्र का पता

दांतों से लग सकता है हाथी की उम्र का पता
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हाथी के बच्चे जन्म के समय बिना दिखाई देने वाले दांतों के होते हैं. वे शुरुआत में केवल मां का दूध पीते हैं. कुछ महीनों बाद उनके छोटे दाढ़ निकलने लगते हैं और धीरे-धीरे वे पौधों को खाना शुरू करते हैं. हाथियों की उम्र और जीवन काफी हद तक उनके आखिरी दाढ़ सेट पर निर्भर करती है. 
(Image Credit: Canva) 
 

7.इस उम्र में आता है दांतों का आखिरी सेट

इस उम्र में आता है दांतों का आखिरी सेट
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लगभग 50–60 साल की उम्र में उनका दाढ़ का आखिरी सेट आता है. जब यह भी पूरी तरह घिस जाता है, तो हाथी भोजन को ठीक से चबा नहीं पाता. जंगली परिस्थितियों में यही कारण बनता है कि कई हाथी आखिरी में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं इसलिए दांतों की स्थिति से उनकी उम्र और स्वास्थ्य का अंदाजा लगाया जा सकता है.
(Image Credit: Canva) 

8.अफ्रीकी और एशियाई हाथियों की दांतों का फर्क

अफ्रीकी और एशियाई हाथियों की दांतों का फर्क
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अफ्रीकी और एशियाई हाथियों की दाढ़ों में भी फर्क होता है. अफ्रीकी हाथियों की दाढ़ों पर हीरे जैसे पैटर्न होते हैं, जबकि एशियाई हाथियों में लहरदार रेखाएं होती हैं. यह अंतर उनके अलग-अलग वातावरण और भोजन के अनुसार विकसित हुआ है. हाथियों की दांतों की संरचना उनके विशाल शरीर और भारी आहार की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुई है. उनके दांत सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवित रहने, काम करने और पर्यावरण के साथ तालमेल बनाने का एक जरूरी हिस्सा हैं.
(Image Credit: Canva) 

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