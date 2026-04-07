पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे कितने 'मृत' भारतीय सैटेलाइट? हैरान कर रहा ISRO का खुलासा

2 . भारत ने अंतरिक्ष में फैलाया कितना कचरा?

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हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में जानकारी दी कि भारत के स्पेस मिशनों से जुड़े कुल 129 ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी की कक्षा में मौजूद हैं, जिन्हें स्पेस डेब्रिस की कैटेगरी में रखा जाता है. इनमें निष्क्रिय यानी काम बंद कर चुके सैटेलाइट, रॉकेट के इस्तेमाल के बाद बची संरचनाएं और टूटे हुए टुकड़े शामिल हैं. इन 129 वस्तुओं में 49 निष्क्रिय उपग्रह हैं, जिनमें से 23 लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) और 26 जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (GEO) में मौजूद हैं. इसके अलावा पीएसएलवी, जीएसएलवी और एलवीएम3 जैसे रॉकेट के छोड़े गए हिस्से और पुराने मिशनों के मलबे भी इसमें शामिल हैं.

(Image: AI Generated)