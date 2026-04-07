पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे कितने 'मृत' भारतीय सैटेलाइट? हैरान कर रहा ISRO का खुलासा

साइंस
Jaya Pandey | Apr 07, 2026, 05:45 PM IST
1.पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे कितने डेड सेटेलाइट?
भारत अंतरिक्ष की दुनिया में तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और ISRO लगातार नए मिशनों के जरिए बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है. लेकिन इस प्रगति के साथ एक चुनौती भी है. अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान बनाने के साथ हम अंतरिक्ष में कचरा भी फैला रहे हैं. यह समस्या सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि NASA और यूरोपियन स्पेस एजेंसियों जैसे बड़े स्पेस एजेंसियों वाले देशों के सामने भी है.
(Image: AI Generated)
2.भारत ने अंतरिक्ष में फैलाया कितना कचरा?
हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में जानकारी दी कि भारत के स्पेस मिशनों से जुड़े कुल 129 ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी की कक्षा में मौजूद हैं, जिन्हें स्पेस डेब्रिस की कैटेगरी में रखा जाता है. इनमें निष्क्रिय यानी काम बंद कर चुके सैटेलाइट, रॉकेट के इस्तेमाल के बाद बची संरचनाएं और टूटे हुए टुकड़े शामिल हैं. इन 129 वस्तुओं में 49 निष्क्रिय उपग्रह हैं, जिनमें से 23 लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) और 26 जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (GEO) में मौजूद हैं. इसके अलावा पीएसएलवी, जीएसएलवी और एलवीएम3 जैसे रॉकेट के छोड़े गए हिस्से और पुराने मिशनों के मलबे भी इसमें शामिल हैं.
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3.क्या होता है अंतरिक्ष मलबा?
अंतरिक्ष मलबा वह हर मानव निर्मित वस्तु होती है, जिसका अब कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है लेकिन वह पृथ्वी की कक्षा में घूम रही होती है. इसमें छोटे-छोटे पेंट के कण से लेकर बड़े निष्क्रिय सैटेलाइट तक शामिल हो सकते हैं. यह मलबा करीब 7 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है, इसलिए इसका छोटा सा टुकड़ा भी किसी सक्रिय सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट से टकराकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है. यही वजह है कि यह भविष्य के स्पेस मिशनों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है.
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4.अंतरिक्ष मलबे से निजात पाने के लिए भारत की स्ट्रैटजी क्या है?
इस समस्या को देखते हुए भारत ने 2024 में डिब्री-फ्री स्पेस मिशन (DFSM) की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक अंतरिक्ष में नए मलबे को लगभग शून्य तक लाना है. इस पहल के तहत इसरो अब अपने सैटेलाइट और रॉकेट डिजाइन में ऐसे बदलाव कर रहा है, जिससे मिशन खत्म होने के बाद वे सुरक्षित तरीके से कक्षा से बाहर निकल जाएं या नियंत्रित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाएं. इसके लिए अतिरिक्त ईंधन रिजर्व रखने जैसी रणनीतियों को अपनाया जा रहा है.
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5.रोबोटिक आर्म और रेंडेजवस तकनीक पर चल रही रिसर्च
मौजूदा मलबे को हटाना तकनीकी रूप से काफी चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन भारत इस दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है. 2025 में इसरो के SPADEX मिशन ने अंतरिक्ष में ऑटोमैटिक डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का सफल प्रदर्शन किया, जो भविष्य में स्पेस डेब्रिस हटाने के मिशनों के लिए बेहद अहम मानी जाती है. इसके अलावा रोबोटिक आर्म और रेंडेजवस तकनीक पर भी रिसर्च जारी है.
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6.प्रोजेक्ट NETRA
इसके अलावा भारत का स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम प्रोजेक्ट NETRA लगातार अंतरिक्ष में मौजूद मलबे की निगरानी करता है और संभावित टकराव के बारे में पहले से चेतावनी देता है, ताकि सक्रिय सैटेलाइट्स को सुरक्षित रखा जा सके. भारत की 2030 तक डिब्री-फ्री स्पेस का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है और अगर यह सफल होता है तो यह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण साबित हो सकता है.
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