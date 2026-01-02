FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, प्रदूषण की स्थिति में सुधार, आज AQI 236 दर्ज किया गया. दिल्ली में GRAP-1 और 2 अभी लागू हैं.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP School News: यूपी में स्कूल कब खुलेंगे? कड़ाके की ठंड को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

यूपी में स्कूल कब खुलेंगे? कड़ाके की ठंड को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

Indore Water Contamination: 15 मौतों के बाद जागी सरकार, दूषित पानी मामले में अफसरों पर लिया एक्शन, HC की फटकार

Indore: 15 मौतों के बाद जागी सरकार, दूषित पानी मामले में अफसरों पर लिया एक्शन, HC की फटकार

HP TET Result Nov 2025: हिमाचल प्रदेश टीईटी का रिजल्ट जारी, hpbose.org पर ऐसे करें डाउनलोड

हिमाचल प्रदेश टीईटी का रिजल्ट जारी, hpbose.org पर ऐसे करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह

बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह

HomePhotos

साइंस

बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह

चंद्रमा की सतह पर जंग जैसी प्रक्रिया हो हो रही है जो साइंटिस्ट के लिए काफी चौंकाने वाली बात है क्योंकि यहां ऑक्सीजन न के बराबर है. साइंटिस्ट इस जंग के लिए पृथ्वी को जिम्मेदार मान रहे हैं, जानिए आखिर क्या है वजह...

जया पाण्डेय | Jan 02, 2026, 03:43 PM IST

1.कैसी है चंद्रमा की सतह?

कैसी है चंद्रमा की सतह?
1

चंद्रमा को लंबे समय तक एक बंजर, निष्क्रिय और लगभग अपरिवर्तनीय खगोलीय पिंड माना जाता रहा है. लेकिन हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों ने इस धारणा को चुनौती दी है. अब शोधकर्ताओं को ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पर जंग जैसी प्रक्रिया हो रही है. यह खोज वैज्ञानिकों के लिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि चंद्रमा पर न तो घना वायुमंडल है और न ही पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है.

Advertisement

2.पृथ्वी से आई ऑक्सीजन बना रही है जंग

पृथ्वी से आई ऑक्सीजन बना रही है जंग
2

वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाले ऑक्सीजन आयन अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं और चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं. ये कण चंद्रमा की सतह पर मौजूद लौह युक्त खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं. इस रासायनिक प्रक्रिया की वजह से धीरे-धीरे हेमेटाइट नाम का खनिज बनता है जिसे आम भाषा में जंग कहा जाता है.

3.कैसे चंद्रमा पर पड़ रहा है पृथ्वी का असर?

कैसे चंद्रमा पर पड़ रहा है पृथ्वी का असर?
3

यह रिसर्च पृथ्वी और चंद्रमा के बीच पहले से अज्ञात एक सूक्ष्म लेकिन प्रत्यक्ष रासायनिक संबंध को उजागर करती है. इससे यह साफ होता है कि पृथ्वी का अपने प्राकृतिक उपग्रह पर केवल गुरुत्वाकर्षण ही नहीं बल्कि रासायनिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है.

4.चंद्रमा की बदलती सतह का संकेत

चंद्रमा की बदलती सतह का संकेत
4

इस स्टडी से वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह में हो रहे धीमे लेकिन लगातार बदलावों की अहम जानकारी मिलती है. ये बदलाव चंद्रमा को पृथ्वी-चंद्रमा अंतःक्रिया, सौर हवाओं और सौर मंडल में होने वाली व्यापक ग्रहीय गतिविधियों का प्राकृतिक रिकॉर्ड बना देते हैं. समय के साथ चंद्रमा की सतह पर जमा ये खनिज इस बात के प्रमाण हैं कि चंद्रमा उतना स्थिर नहीं है जितना पहले माना जाता था.

TRENDING NOW

5.चंद्रमा पर हेमेटाइट की खोज

चंद्रमा पर हेमेटाइट की खोज
5

हेमेटाइट का निर्माण आमतौर पर तब होता है जब लोहा ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में पानी के संपर्क में आता है. पृथ्वी पर यह प्रक्रिया सामान्य है. लेकिन चंद्रमा का वातावरण अत्यंत शुष्क है. वहां ऑक्सीजन लगभग न के बराबर है और सतह सीधे सौर विकिरण के संपर्क में रहती है. ऐसे में चंद्रमा पर हेमेटाइट की मौजूदगी वैज्ञानिक रूप से असामान्य मानी जाती है.

6.भारत के चंद्रयान-1 मिशन के डेटा से क्या पता चला?

भारत के चंद्रयान-1 मिशन के डेटा से क्या पता चला?
6

साल 2020 में भारत के चंद्रयान-1 मिशन के डेटा के एनालिसिस से पहली बार चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के पास हेमेटाइट के संकेत मिले. इस खोज ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि ऑक्सीजन किसी बाहरी स्रोत से आई होगी. इसके बाद पृथ्वी को एक संभावित स्रोत खासकर सौर पवन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी प्रक्रियाओं के संदर्भ में के रूप में देखा जाने लगा.

7.कैसी है चंद्रमा की रासायनिक संरचना?

कैसी है चंद्रमा की रासायनिक संरचना?
7

इस खोज ने इस धारणा को भी चुनौती दी कि चंद्रमा की रासायनिक संरचना पूरी तरह अलग-थलग और स्थिर है. इसके बजाय यह उसे अंतरग्रहीय अंतःक्रियाओं का एक गतिशील पिंड साबित करती है.

8.पृथ्वी के कण कैसे बदल रहे हैं चंद्रमा की सतह?

पृथ्वी के कण कैसे बदल रहे हैं चंद्रमा की सतह?
8

लगभग हर महीने कुछ दिनों के लिए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है. इस दौरान चंद्रमा सूर्य से आने वाली तीव्र सौर हवाओं से काफी हद तक सुरक्षित रहता है और पृथ्वी के मैग्नेटोटेल के प्रभाव में आ जाता है. इस समय पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से निकले चार्ज्ड कण जिनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन शामिल होते हैं, अंतरिक्ष में फैलकर चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं.

9.साइंटिस्ट के लिए इसे क्यों मानी जा रही है सफलता?

साइंटिस्ट के लिए इसे क्यों मानी जा रही है सफलता?
9

जब ये आयन चंद्रमा की सतह से टकराते हैं तो वे वहां की मिट्टी और चट्टानों की ऊपरी परतों में समा जाते हैं. खास तौर पर ऑक्सीजन आयन, लौह युक्त खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करके हेमेटाइट का निर्माण करते हैं. यह प्रक्रिया पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक निरंतर लेकिन सूक्ष्म रासायनिक आदान-प्रदान को दर्शाती है जिसे पहले ग्रह वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट
भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट
बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह
बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
MORE
Advertisement
धर्म
New Year Rituals: नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या
नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या
Rashifal 1 January 2026: आज नये साल पर सिंह और वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज नये साल पर सिंह और वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Astro Tips: बुधवार को गलती से भी न करें इन चीजों का दान, कुंडली में खराब हो जाएगी बुध की स्थिति
बुधवार को गलती से भी न करें इन चीजों का दान, कुंडली में खराब हो जाएगी बुध की स्थिति
Festival List 2026: 2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट
2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट
Rashifal 31 December 2025: आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement