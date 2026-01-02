बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह

1 . कैसी है चंद्रमा की सतह?

1

चंद्रमा को लंबे समय तक एक बंजर, निष्क्रिय और लगभग अपरिवर्तनीय खगोलीय पिंड माना जाता रहा है. लेकिन हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों ने इस धारणा को चुनौती दी है. अब शोधकर्ताओं को ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पर जंग जैसी प्रक्रिया हो रही है. यह खोज वैज्ञानिकों के लिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि चंद्रमा पर न तो घना वायुमंडल है और न ही पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है.