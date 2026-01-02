बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह

साइंस
जया पाण्डेय | Jan 02, 2026, 03:43 PM IST
1.कैसी है चंद्रमा की सतह?
चंद्रमा को लंबे समय तक एक बंजर, निष्क्रिय और लगभग अपरिवर्तनीय खगोलीय पिंड माना जाता रहा है. लेकिन हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों ने इस धारणा को चुनौती दी है. अब शोधकर्ताओं को ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पर जंग जैसी प्रक्रिया हो रही है. यह खोज वैज्ञानिकों के लिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि चंद्रमा पर न तो घना वायुमंडल है और न ही पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है.
2.पृथ्वी से आई ऑक्सीजन बना रही है जंग
वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाले ऑक्सीजन आयन अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं और चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं. ये कण चंद्रमा की सतह पर मौजूद लौह युक्त खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं. इस रासायनिक प्रक्रिया की वजह से धीरे-धीरे हेमेटाइट नाम का खनिज बनता है जिसे आम भाषा में जंग कहा जाता है.
3.कैसे चंद्रमा पर पड़ रहा है पृथ्वी का असर?
यह रिसर्च पृथ्वी और चंद्रमा के बीच पहले से अज्ञात एक सूक्ष्म लेकिन प्रत्यक्ष रासायनिक संबंध को उजागर करती है. इससे यह साफ होता है कि पृथ्वी का अपने प्राकृतिक उपग्रह पर केवल गुरुत्वाकर्षण ही नहीं बल्कि रासायनिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है.
4.चंद्रमा की बदलती सतह का संकेत
इस स्टडी से वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह में हो रहे धीमे लेकिन लगातार बदलावों की अहम जानकारी मिलती है. ये बदलाव चंद्रमा को पृथ्वी-चंद्रमा अंतःक्रिया, सौर हवाओं और सौर मंडल में होने वाली व्यापक ग्रहीय गतिविधियों का प्राकृतिक रिकॉर्ड बना देते हैं. समय के साथ चंद्रमा की सतह पर जमा ये खनिज इस बात के प्रमाण हैं कि चंद्रमा उतना स्थिर नहीं है जितना पहले माना जाता था.
5.चंद्रमा पर हेमेटाइट की खोज
हेमेटाइट का निर्माण आमतौर पर तब होता है जब लोहा ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में पानी के संपर्क में आता है. पृथ्वी पर यह प्रक्रिया सामान्य है. लेकिन चंद्रमा का वातावरण अत्यंत शुष्क है. वहां ऑक्सीजन लगभग न के बराबर है और सतह सीधे सौर विकिरण के संपर्क में रहती है. ऐसे में चंद्रमा पर हेमेटाइट की मौजूदगी वैज्ञानिक रूप से असामान्य मानी जाती है.
6.भारत के चंद्रयान-1 मिशन के डेटा से क्या पता चला?
साल 2020 में भारत के चंद्रयान-1 मिशन के डेटा के एनालिसिस से पहली बार चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के पास हेमेटाइट के संकेत मिले. इस खोज ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि ऑक्सीजन किसी बाहरी स्रोत से आई होगी. इसके बाद पृथ्वी को एक संभावित स्रोत खासकर सौर पवन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी प्रक्रियाओं के संदर्भ में के रूप में देखा जाने लगा.
7.कैसी है चंद्रमा की रासायनिक संरचना?
इस खोज ने इस धारणा को भी चुनौती दी कि चंद्रमा की रासायनिक संरचना पूरी तरह अलग-थलग और स्थिर है. इसके बजाय यह उसे अंतरग्रहीय अंतःक्रियाओं का एक गतिशील पिंड साबित करती है.
8.पृथ्वी के कण कैसे बदल रहे हैं चंद्रमा की सतह?
लगभग हर महीने कुछ दिनों के लिए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है. इस दौरान चंद्रमा सूर्य से आने वाली तीव्र सौर हवाओं से काफी हद तक सुरक्षित रहता है और पृथ्वी के मैग्नेटोटेल के प्रभाव में आ जाता है. इस समय पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से निकले चार्ज्ड कण जिनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन शामिल होते हैं, अंतरिक्ष में फैलकर चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं.
9.साइंटिस्ट के लिए इसे क्यों मानी जा रही है सफलता?
जब ये आयन चंद्रमा की सतह से टकराते हैं तो वे वहां की मिट्टी और चट्टानों की ऊपरी परतों में समा जाते हैं. खास तौर पर ऑक्सीजन आयन, लौह युक्त खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करके हेमेटाइट का निर्माण करते हैं. यह प्रक्रिया पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक निरंतर लेकिन सूक्ष्म रासायनिक आदान-प्रदान को दर्शाती है जिसे पहले ग्रह वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए थे.
