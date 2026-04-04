स्पेस में कैसे 'नेचर कॉल' हैंडल करते हैं एस्ट्रोनॉट्स? जानें Artemis II के ₹278 करोड़ के टॉयलेट की खासियत

साइंस
Jaya Pandey | Apr 04, 2026, 09:28 PM IST
1.आर्टेमिस II में इस्तेमाल किया जा रहा UWMS
नासा का आर्टेमिस मिशन II चंद्रमा के लिए उड़ान भर चुका है. हालांकि ओरियन स्पेसक्राफ्ट के टॉयलेट सिस्टम में शुरुआत में ही दिक्कत आ गई जिसे बाद में इंजीनियरों ने ठीक कर दिया. मिशन कंट्रोल ने अंतरिक्ष यात्रियों को सलाह दी कि सिस्टम को पूरी तरह ठीक होने के बाद ही इस्तेमाल करें, ताकि कोई समस्या न हो. इस मिशन में इस्तेमाल किया जा रहा यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम (UWMS) अंतरिक्ष में स्वच्छता तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है.
(Image Credit: NASA)
2. यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्यों है खास?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 मिलियन डॉलर (22.6 मिलियन पाउंड) यानी भारतीय रुपयों में ₹2,78,21,98,500 की लागत से विकसित इस सिस्टम को खासतौर पर अंतरिक्ष यात्रियों की पुरानी शिकायतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसका उद्देश्य कम जगह में बेहतर, सुरक्षित और अधिक आरामदायक सुविधा देना है.
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3.पहले के स्पेस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को क्या आती थीं दिक्कतें?
अपोलो मिशन के दौरान स्थिति काफी अलग थी. एस्ट्रोनॉट्स को पेशाब के लिए स्पेससूट के अंदर कंडोम जैसे विशेष उपकरण (मिशन के सारे एस्ट्रोनॉट्स पुरुष थे) का इस्तेमाल करना पड़ता था, जबकि ठोस अपशिष्ट को एक विशेष बैग में इकट्ठा किया जाता था जिसे शरीर से चिपकाया जाता था. इस प्रक्रिया में कई बार रिसाव जैसी समस्याएं भी सामने आईं और यह अनुभव अंतरिक्ष यात्रियों के लिए काफी असुविधाजनक था.
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4.नई तकनीक एस्ट्रोनॉट्स के लिए कैसे लाई राहत?
नई तकनीक में ओरियन स्पेसक्राफ्ट में पहली बार एक छोटा लेकिन प्राइवेट टॉयलेट कंपार्टमेंट दिया गया है. इसमें हैंडरेल और फुट सपोर्ट दिए गए हैं ताकि माइक्रोग्रैविटी में तैरते हुए भी एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकें. कनाडा के अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हानसेन ने इस सुविधा को एक बड़ी राहत बताया है क्योंकि छोटे अंतरिक्ष यान में प्राइवेसी मिलना अपने आप में खास बात है.
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5.समझें नए टॉयलेट सिस्टम का पूरा साइंस
इस टॉयलेट सिस्टम में तरल अपशिष्ट के लिए एक फनल और पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ठोस अपशिष्ट को वैक्यूम सिस्टम के जरिए एक बैग में खींचकर सुरक्षित कंटेनर में जमा किया जाता है. यह प्रक्रिया काफी तेज और प्रभावी होती है, लेकिन इसमें आवाज भी होती है इसलिए अंदर इन्सुलेशन लगाया जाता है और कभी-कभी अंतरिक्ष यात्रियों को कानों की सुरक्षा के लिए उपकरण पहनने पड़ते हैं.
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6.कैसे किया जाता है वेस्ट का मैनेजमेंट?
लंबे मिशनों जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तरल अपशिष्ट को रीसायकल करके पीने योग्य पानी में बदल दिया जाता है, जो अंतरिक्ष में संसाधनों के बेहतर उपयोग का उदाहरण है. हालांकि छोटे मिशनों में जैसे आर्टेमिस के प्रारंभिक चरण में अपशिष्ट को संग्रहित कर पृथ्वी पर वापस लाया जाता है.
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7.हेल्थ और स्पेस मिशन की सफलता के लिए बेहद जरूरी है बेस्ट टॉयलेट सिस्टम
अंतरिक्ष में टॉयलेट सिस्टम सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और स्पेस मिशन की सफलता से जुड़ा एक बेहद अहम हिस्सा है. अंतरिक्ष में लंबे समय तक मानव उपस्थिति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अपशिष्ट प्रबंधन सुरक्षित, स्वच्छ और टिकाऊ हो, ताकि न केवल अंतरिक्ष यात्रियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे बल्कि अंतरिक्ष वातावरण भी प्रदूषित न हो.
(Image Credit: NASA)
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