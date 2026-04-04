स्पेस में कैसे 'नेचर कॉल' हैंडल करते हैं एस्ट्रोनॉट्स? जानें Artemis II के ₹278 करोड़ के टॉयलेट की खासियत

1 . आर्टेमिस II में इस्तेमाल किया जा रहा UWMS

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नासा का आर्टेमिस मिशन II चंद्रमा के लिए उड़ान भर चुका है. हालांकि ओरियन स्पेसक्राफ्ट के टॉयलेट सिस्टम में शुरुआत में ही दिक्कत आ गई जिसे बाद में इंजीनियरों ने ठीक कर दिया. मिशन कंट्रोल ने अंतरिक्ष यात्रियों को सलाह दी कि सिस्टम को पूरी तरह ठीक होने के बाद ही इस्तेमाल करें, ताकि कोई समस्या न हो. इस मिशन में इस्तेमाल किया जा रहा यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम (UWMS) अंतरिक्ष में स्वच्छता तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है.

(Image Credit: NASA)