कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी

2 . सेंट मैरी मैग्डलीन चर्च और इसरो का क्या है कनेक्शन?

2

1960 के दशक की शुरुआत में भारत के स्पेस प्रोग्राम ने पहला कदम केरल के थुम्बा नाम के एक छोटे से समुद्री गांव से रखा. यहां स्थित सेंट मैरी मैग्डलीन चर्च में वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम काम किया करती थी. यही जगह भारत के पहले रॉकेट अनुसंधान केंद्र TERLS यानी Thumba Equatorial Rocket Launching Station का आधार बनी. उस समय चर्च के अंदर ही रॉकेटों और उनके उपकरणों को रखा जाता था.