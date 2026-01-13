कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी

साइंस
जया पाण्डेय | Jan 13, 2026, 01:30 PM IST
1.काफी सरल है इसरो के शुरुआत की कहानी
जब हम आज के स्पेस मिशनों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी-बड़ी लैबोरेटरी, अत्याधुनिक तकनीक और चमचमाती इमारतें आती हैं. लेकिन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ISRO की शुरुआत बिल्कुल अलग और बेहद साधारण थी. इसकी नींव किसी हाईटेक लैब में नहीं बल्कि केरल के एक छोटे से चर्च में रखी गई थी.
2.सेंट मैरी मैग्डलीन चर्च और इसरो का क्या है कनेक्शन?
1960 के दशक की शुरुआत में भारत के स्पेस प्रोग्राम ने पहला कदम केरल के थुम्बा नाम के एक छोटे से समुद्री गांव से रखा. यहां स्थित सेंट मैरी मैग्डलीन चर्च में वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम काम किया करती थी. यही जगह भारत के पहले रॉकेट अनुसंधान केंद्र TERLS यानी Thumba Equatorial Rocket Launching Station का आधार बनी. उस समय चर्च के अंदर ही रॉकेटों और उनके उपकरणों को रखा जाता था.
3.चर्च से जुड़े बिशप हाउस का इस तरह होता था इस्तेमाल
चर्च से जुड़े बिशप हाउस का इस्तेमाल TERLS के निदेशक के ऑफिस के रूप में किया जाता था. वैज्ञानिक वहीं बैठकर प्रयोगों की योजना बनाते थे. सीमित संसाधनों के बावजूद उनका लक्ष्य बड़ा था. वे भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे.
4. VSSC स्पेस म्यूजियम
साल 1985 में इस ऐतिहासिक चर्च की मरम्मत की गई और इसे VSSC स्पेस म्यूजियम में बदल दिया गया. आज जब हम ISRO की बड़ी-बड़ी उपलब्धियों को देखते हैं तो यह भरोसा करना मुश्किल लगता है कि इसकी शुरुआत इतनी छोटी और सादगी भरी जगह से हुई थी. यह उन वैज्ञानिकों के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता को दिखाता है जिन्होंने कठिन हालात में भी हार नहीं मानी.
5.साइकलों पर लादकर ले जाते थे रॉकेट
उन शुरुआती दिनों में न तो आधुनिक मशीनें थीं और न ही बड़ा बजट. लेकिन उनके पास विचार थे, जिज्ञासा थी और कुछ कर दिखाने का जुनून था. कई बार रॉकेट और उनके पुर्जे ट्रकों या भारी वाहनों से नहीं, बल्कि साइकिलों पर लादकर लाए जाते थे. चर्च, साइकिलें और छोटी वैज्ञानिक टीमें ISRO की उस सोच का प्रतीक बन गईं जिसमें कम संसाधनों से अधिक काम किया जाता था.
6.आज भारत की अंतरिक्ष सफलता की मुरीद है दुनिया
आज वही ISRO चंद्रमा और मंगल ग्रह तक सफलतापूर्वक पहुंच चुका है. चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर जल के अणुओं की खोज कर भारत को वैश्विक वैज्ञानिक मंच पर मजबूत पहचान दिलाई. मंगलयान ने बेहद कम लागत में मंगल की कक्षा तक पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया. इसके अलावा भारत की अपनी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली NavIC है जो भारतीय क्षेत्र में सटीक और भरोसेमंद सेवाएं मुहैया करती है.
7.कौन सी बात बनाती है इसरो को खास?
ये सभी उपलब्धियां किसी एक दिन में नहीं मिलीं. इनके पीछे दशकों की मेहनत, छोटे-छोटे प्रयोग, लगातार सीखने की प्रक्रिया और कई असफलताएं शामिल हैं. ISRO अपनी असफलताओं को छुपाता नहीं है. वह उनसे सीखता है और उसकी जानकारी भी दुनिया को देता है और उसी ज्ञान के आधार पर खुद को बेहतर बनाता है. यही ईमानदारी और सीखने की सोच ISRO को खास बनाती है.
(नोट- पहली तस्वीर को छोड़कर बाकी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.