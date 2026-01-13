FacebookTwitterYoutubeInstagram
SOF NSO Result 2025-26: नेशनल साइंस ओलंपियाड का रिजल्ट जारी, result@sofworld.org पर ऐसे करें चेक

पश्चिम बंगाल में दो नर्सों में मिले निपाह वायरस के लक्षण, केंद्र सरकार ने लिया एक्शन, भेजी एक्सपर्ट्स की टीम

'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?

कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी

Photos
साइंस

साइंस

कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी

भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ISRO की शुरुआत बिल्कुल अलग और बेहद साधारण थी. इसकी नींव किसी हाईटेक लैब में नहीं बल्कि केरल के एक छोटे से चर्च में रखी गई थी. जानें इसकी कहानी...

जया पाण्डेय | Jan 13, 2026, 01:30 PM IST

1.काफी सरल है इसरो के शुरुआत की कहानी

काफी सरल है इसरो के शुरुआत की कहानी
1

जब हम आज के स्पेस मिशनों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी-बड़ी लैबोरेटरी, अत्याधुनिक तकनीक और चमचमाती इमारतें आती हैं. लेकिन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ISRO की शुरुआत बिल्कुल अलग और बेहद साधारण थी. इसकी नींव किसी हाईटेक लैब में नहीं बल्कि केरल के एक छोटे से चर्च में रखी गई थी.

2.सेंट मैरी मैग्डलीन चर्च और इसरो का क्या है कनेक्शन?

सेंट मैरी मैग्डलीन चर्च और इसरो का क्या है कनेक्शन?
2

1960 के दशक की शुरुआत में भारत के स्पेस प्रोग्राम ने पहला कदम केरल के थुम्बा नाम के एक छोटे से समुद्री गांव से रखा. यहां स्थित सेंट मैरी मैग्डलीन चर्च में वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम काम किया करती थी. यही जगह भारत के पहले रॉकेट अनुसंधान केंद्र TERLS यानी Thumba Equatorial Rocket Launching Station का आधार बनी. उस समय चर्च के अंदर ही रॉकेटों और उनके उपकरणों को रखा जाता था.

3.चर्च से जुड़े बिशप हाउस का इस तरह होता था इस्तेमाल

चर्च से जुड़े बिशप हाउस का इस तरह होता था इस्तेमाल
3

चर्च से जुड़े बिशप हाउस का इस्तेमाल TERLS के निदेशक के ऑफिस के रूप में किया जाता था. वैज्ञानिक वहीं बैठकर प्रयोगों की योजना बनाते थे. सीमित संसाधनों के बावजूद उनका लक्ष्य बड़ा था. वे भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे.

4. VSSC स्पेस म्यूजियम

VSSC स्पेस म्यूजियम
4

साल 1985 में इस ऐतिहासिक चर्च की मरम्मत की गई और इसे VSSC स्पेस म्यूजियम में बदल दिया गया. आज जब हम ISRO की बड़ी-बड़ी उपलब्धियों को देखते हैं तो यह भरोसा करना मुश्किल लगता है कि इसकी शुरुआत इतनी छोटी और सादगी भरी जगह से हुई थी. यह उन वैज्ञानिकों के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता को दिखाता है जिन्होंने कठिन हालात में भी हार नहीं मानी.

5.साइकलों पर लादकर ले जाते थे रॉकेट

साइकलों पर लादकर ले जाते थे रॉकेट
5

उन शुरुआती दिनों में न तो आधुनिक मशीनें थीं और न ही बड़ा बजट. लेकिन उनके पास विचार थे, जिज्ञासा थी और कुछ कर दिखाने का जुनून था. कई बार रॉकेट और उनके पुर्जे ट्रकों या भारी वाहनों से नहीं, बल्कि साइकिलों पर लादकर लाए जाते थे. चर्च, साइकिलें और छोटी वैज्ञानिक टीमें ISRO की उस सोच का प्रतीक बन गईं जिसमें कम संसाधनों से अधिक काम किया जाता था.

6.आज भारत की अंतरिक्ष सफलता की मुरीद है दुनिया

आज भारत की अंतरिक्ष सफलता की मुरीद है दुनिया
6

आज वही ISRO चंद्रमा और मंगल ग्रह तक सफलतापूर्वक पहुंच चुका है. चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर जल के अणुओं की खोज कर भारत को वैश्विक वैज्ञानिक मंच पर मजबूत पहचान दिलाई. मंगलयान ने बेहद कम लागत में मंगल की कक्षा तक पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया. इसके अलावा भारत की अपनी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली NavIC है जो भारतीय क्षेत्र में सटीक और भरोसेमंद सेवाएं मुहैया करती है.

7.कौन सी बात बनाती है इसरो को खास?

कौन सी बात बनाती है इसरो को खास?
7

ये सभी उपलब्धियां किसी एक दिन में नहीं मिलीं. इनके पीछे दशकों की मेहनत, छोटे-छोटे प्रयोग, लगातार सीखने की प्रक्रिया और कई असफलताएं शामिल हैं. ISRO अपनी असफलताओं को छुपाता नहीं है. वह उनसे सीखता है और उसकी जानकारी भी दुनिया को देता है और उसी ज्ञान के आधार पर खुद को बेहतर बनाता है. यही ईमानदारी और सीखने की सोच ISRO को खास बनाती है.

(नोट- पहली तस्वीर को छोड़कर बाकी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई
Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?
कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी
घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट
Lohri In Bollywood Film: 'वीर-जारा' से 'गुड न्यूज' तक, इन फिल्मों ने दिखाया लोहड़ी और भांगड़ा का असली रंग
हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
इन तारीखों में जन्मे लोग किसी से नहीं होते अटैच, लंबे समय तक निभाते हैं संंबंध, पार्टनर के हर इमोशन की करते हैं कदर
इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
