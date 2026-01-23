समुद्र में कैसे एक बूंद खून का भी पता लगा लेती है शार्क? जानें इस साइलेंट हंटर के सुपरपावर का राज

1 . समुद्र में गिरी हुई खून की एक बूंद को भी सूंघ सकती है शार्क

यह धरती सचमुच अद्भुत है और यहां मौजूद हर जीव में कोई न कोई खास क्षमता पाई जाती है. समुद्र में रहने वाले जीवों में शार्क को सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है. आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि शार्क समुद्र में गिरी हुई खून की एक बूंद को भी बहुत दूर से महसूस कर सकती है. आज हम आपको बताएंगे कि शार्क के लिए ऐसा कैसे संभव होता है.