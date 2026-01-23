समुद्र में कैसे एक बूंद खून का भी पता लगा लेती है शार्क? जानें इस साइलेंट हंटर के सुपरपावर का राज

साइंस
जया पाण्डेय | Jan 23, 2026, 09:48 AM IST
1.समुद्र में गिरी हुई खून की एक बूंद को भी सूंघ सकती है शार्क
यह धरती सचमुच अद्भुत है और यहां मौजूद हर जीव में कोई न कोई खास क्षमता पाई जाती है. समुद्र में रहने वाले जीवों में शार्क को सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है. आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि शार्क समुद्र में गिरी हुई खून की एक बूंद को भी बहुत दूर से महसूस कर सकती है. आज हम आपको बताएंगे कि शार्क के लिए ऐसा कैसे संभव होता है.
2.शार्क की सूंघने की असाधारण क्षमता
वैज्ञानिकों के अनुसार शार्क के पास प्राकृतिक जगत के सबसे उन्नत संवेदी तंत्रों में से एक होता है. इसकी सूंघने की क्षमता लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है. शार्क का घ्राण तंत्र इतना संवेदनशील होता है कि वह समुद्री जल में खून की बेहद सूक्ष्म मात्रा को भी पहचान सकती है. आमतौर पर माना जाता है कि शार्क दस लाख भाग पानी में खून के एक भाग तक की गंध पकड़ सकती है.
3.घ्राण अंगों की खास बनावट
शार्क की सूंघने की शक्ति उसके घ्राण अंगों(Olfactory Organs) के कारण होती है. इनके olfactory bulbs मनुष्यों की तुलना में अनुपातिक रूप से कई गुना बड़े होते हैं. शार्क के दो अलग-अलग नथुने होते हैं, लेकिन ये सांस लेने के लिए नहीं होते. इनका काम केवल गंध को पहचानना होता है. पानी दोनों नथुनों में अलग-अलग समय पर प्रवेश करता है, जिससे शार्क का दिमाग यह समझ पाता है कि गंध किस दिशा से आ रही है.
4.शिकार की दिशा पहचानने की क्षमता
जब खून की गंध शार्क के दोनों नथुनों तक अलग-अलग समय पर पहुंचती है तो उसका मस्तिष्क इस समय के अंतर का विश्लेषण करता है. इसी प्रक्रिया से शार्क न सिर्फ यह जान लेती है कि शिकार पास में है, बल्कि यह भी समझ जाती है कि वह किस दिशा में है. यह प्रक्रिया कुछ हद तक इंसानों के दोनों कानों से आवाज की दिशा पहचानने जैसी होती है.
5.सिर्फ सूंघना ही नहीं, विद्युत संवेदन भी
शार्क केवल सूंघने पर ही निर्भर नहीं रहती. उसमें एक और अद्भुत क्षमता होती है जिसे विद्युत संवेदन कहा जाता है. हर जीव की मांसपेशियों की हलचल से बहुत कमजोर विद्युत संकेत पैदा होते हैं. शार्क के शरीर में Ampullae of Lorenzini नाम के छोटे-छोटे अंग होते हैं जो इन विद्युत संकेतों को पकड़ने में मदद करते हैं.
6.अंधेरे और गंदे पानी में भी शिकार
शार्क इतनी संवेदनशील होती है कि वह 0.0000001 वोल्ट जैसे बेहद कमजोर विद्युत संकेतों को भी महसूस कर सकती है. यही कारण है कि जब पानी गंदा हो, दृश्यता लगभग शून्य हो या शिकार रेत के नीचे छिपा हो, तब भी शार्क उसे खोज निकालती है. जब शार्क शिकार के काफी करीब पहुंच जाती है, तब वह गंध पर कम और विद्युत संकेतों पर ज्यादा निर्भर करती है.
7.क्यों है शार्क इतनी खतरनाक शिकारी?
सूंघने की तेज क्षमता, दिशा पहचानने की समझ और विद्युत संकेतों को महसूस करने की शक्ति मिलकर शार्क को समुद्र का सबसे प्रभावशाली शिकारी बनाती है. यही वजह है कि शार्क समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक बेस्ट शिकारी की भूमिका निभाती है और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है.