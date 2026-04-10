कैसे पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे? कभी एक-दूसरे की कार्बन कॉपी तो कभी क्यों नहीं मिलतीं शक्लें, समझें ट्विन्स का पूरा साइंस

2 . भ्रूण निर्माण और फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया

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सबसे पहले भ्रूण के निर्माण को सरल भाषा में समझते हैं. महिलाओं के शरीर में हर महीने ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें अंडाशय से एक या कभी-कभी एक से अधिक अंडे निकलते हैं. जब कोई अंडा पुरुष के स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होता है, तो उसे जाइगोट कहा जाता है. यह जाइगोट तेजी से कोशिकाओं में विभाजित होकर एक छोटे भ्रूण में बदलता है और फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में जाकर इम्प्लांट हो जाता है. इसके बाद यह विकसित होता है और इसे पोषण और ऑक्सीजन देने के लिए प्लेसेंटा बनता है.

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