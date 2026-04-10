कैसे पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे? कभी एक-दूसरे की कार्बन कॉपी तो कभी क्यों नहीं मिलतीं शक्लें, समझें ट्विन्स का पूरा साइंस

साइंस
Jaya Pandey | Apr 10, 2026, 11:34 AM IST
1.जुड़वां बच्चों का साइंस क्या है?
प्रकृति बेहद अद्भुत है. मां के गर्भ से लेकर जीवन के अंत तक हम कई तरह के अनुभवों और जिज्ञासाओं से गुजरते हैं. गर्भावस्था के दौरान जुड़वां बच्चों का जन्म भी एक ऐसा ही दिलचस्प विषय है. कुछ जुड़वां बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जबकि कुछ एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं. यह अंतर उनके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है जिसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं.
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2.भ्रूण निर्माण और फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया
सबसे पहले भ्रूण के निर्माण को सरल भाषा में समझते हैं. महिलाओं के शरीर में हर महीने ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें अंडाशय से एक या कभी-कभी एक से अधिक अंडे निकलते हैं. जब कोई अंडा पुरुष के स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होता है, तो उसे जाइगोट कहा जाता है. यह जाइगोट तेजी से कोशिकाओं में विभाजित होकर एक छोटे भ्रूण में बदलता है और फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में जाकर इम्प्लांट हो जाता है. इसके बाद यह विकसित होता है और इसे पोषण और ऑक्सीजन देने के लिए प्लेसेंटा बनता है.
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3.फ्रैटर्नल ट्विन्स
अब जुड़वां बच्चों की बात करें तो फ्रैटर्नल ट्विन्स तब बनते हैं जब एक ही ओव्यूलेशन साइकल में दो अलग-अलग अंडे निकलते हैं और दोनों अलग-अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाते हैं. ये दो अलग-अलग जाइगोट से बनते हैं, इसलिए इनके जीन अलग होते हैं. यही कारण है कि ये जुड़वां भाई-बहन एक-दूसरे से अलग दिख सकते हैं और उनका लिंग भी अलग हो सकता है. ऐसे ट्विन्स को डाइजाइगोटिक ट्विन्स भी कहा जाता है.
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4.आइडेंटिकल ट्विन्स
आइडेंटिकल ट्विन्स एक ही फर्टिलाइज्ड एग यानी एक ही जाइगोट से बनते हैं. शुरुआती विकास के दौरान यह जाइगोट दो बराबर हिस्सों में बंट जाता है और दोनों हिस्से अलग-अलग भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं. चूंकि इनका जेनेटिक मैटेरियल एक जैसा होता है, इसलिए ये दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं और हमेशा एक ही लिंग के होते हैं. इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी कहा जाता है.
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5.सुपरओव्यूलेशन क्या होता है?
हर महिला में हर बार केवल एक ही अंडा निकले ऐसा जरूरी नहीं होता. कुछ मामलों में एक ही समय पर दो या अधिक अंडे निकल सकते हैं, जिसे सुपरओव्यूलेशन कहा जाता है. इसी कारण फ्रैटर्नल ट्विन्स की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा उम्र, हार्मोन, परिवार में पहले से जुड़वां बच्चों का इतिहास और कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी जुड़वां बच्चों की संभावना को बढ़ा सकते हैं.
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6.कंजॉइंड ट्विन्स
इन दोनों के अलावा कुछ दुर्लभ प्रकार के जुड़वां भी होते हैं, जो मेडिकल साइंस में काफी रेयर माने जाते हैं. कंजॉइंड ट्विन्स तब बनते हैं जब एक ही जाइगोट पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता और दोनों भ्रूण शरीर के किसी हिस्से से जुड़े रह जाते हैं. यह एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है और इसमें कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है, हालांकि हर मामले में अलग-अलग चुनौतियां होती हैं.
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7.पैरासिटिक ट्विन्स
वहीं पैरासिटिक ट्विन्स एक और बेहद दुर्लभ स्थिति है, जिसमें एक जुड़वां भ्रूण सामान्य रूप से विकसित होता है, जबकि दूसरा भ्रूण पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता और उसी के शरीर पर निर्भर रहता है. यह अधूरा भ्रूण खुद को जीवित नहीं रख सकता और कई बार विकसित बच्चे के शरीर पर सामान्य से ज्यादा अंग या संरचना के रूप में दिखाई देता है.
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