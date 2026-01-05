प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा

1 . प्रकृति का खूबसूरत लेकिन कातिल पक्षी

न्यू गिनी के घने वर्षावनों में एक ऐसा पक्षी पाया जाता है, जो देखने में किसी खूबसूरत पेंटिंग से निकला हुआ लगता है. लेकिन प्रकृति में अक्सर रंगीन और आकर्षक जीव खतरे का संकेत भी होते हैं. हुडेड पिटोहुई (Pitohui dichrous) धरती पर पाए जाने वाले गिने-चुने पक्षियों में से एक है, जिसके पंखों और त्वचा में जहर पाया जाता है. इसका काला और नारंगी रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है बल्कि यह शिकारियों को चेतावनी देने का काम करता है कि इससे दूर रहना ही बेहतर है.