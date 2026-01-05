प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे CM योगी, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे PM मोदी, PM मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर जाएंगे, सोमनाथ में 8-11 जनवरी तक कई कार्यक्रम | ज्वेलरी चोरी पर सर्राफा व्यापारियों का फैसला, झांसी में बुर्का, नकाब पहनने पर बड़ा फैसला, दुकानदारों ने बुर्का, नकाब हटाने के पोस्टर लगाए, दुकानदारों की अपील- बुर्का हटाकर खरीदारी करें, ज्वेलरी देखने या खरीदने पर नकाब हटाना होगा
साइंस
जया पाण्डेय | Jan 05, 2026, 11:17 AM IST
1.प्रकृति का खूबसूरत लेकिन कातिल पक्षी
न्यू गिनी के घने वर्षावनों में एक ऐसा पक्षी पाया जाता है, जो देखने में किसी खूबसूरत पेंटिंग से निकला हुआ लगता है. लेकिन प्रकृति में अक्सर रंगीन और आकर्षक जीव खतरे का संकेत भी होते हैं. हुडेड पिटोहुई (Pitohui dichrous) धरती पर पाए जाने वाले गिने-चुने पक्षियों में से एक है, जिसके पंखों और त्वचा में जहर पाया जाता है. इसका काला और नारंगी रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है बल्कि यह शिकारियों को चेतावनी देने का काम करता है कि इससे दूर रहना ही बेहतर है.
2.हुडेड पिटोहुई के बारे में जरूरी जानकारी
इस पक्षी की सबसे खास बात यह है कि इसके शरीर में बैट्राकोटॉक्सिन नाम का शक्तिशाली विष पाया जाता है. ज्यादा मात्रा में यह जहर त्वचा में झुनझुनी, सुन्नता और गंभीर मामलों में लकवा जैसी स्थिति पैदा कर सकता है. हालांकि यह पक्षी खुद यह जहर नहीं बनाता.
3.इस पक्षी के पास कहां से आता है विष?
वैज्ञानिकों के अनुसार हुडेड पिटोहुई यह विष अपने भोजन से प्राप्त करता है. यह खासतौर पर चोरेसिन (Choresine) नाम के भृंग जैसे कीड़ों को खाता है जिनमें यह जहरीला तत्व मौजूद होता है. यही वजह है कि इसका जहर दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले विषैले डार्ट मेंढकों के ज़हर से मिलता-जुलता माना जाता है, जो भी अपने भोजन से विषैले बनते हैं.
4.इस पक्षी को छूने से होती है ऐसी हालत
इस पक्षी को छूने पर त्वचा में हल्की जलन, झुनझुनी या सुन्नपन महसूस हो सकता है. न्यू गिनी के स्थानीय लोग इस बात को सदियों से जानते हैं. वे इसे आमतौर पर बेकार पक्षी कहते हैं क्योंकि इसे पकड़ना या खाना सुरक्षित नहीं माना जाता.
5.कहां पाया जाता है यह पक्षी?
हुडेड पिटोहुई समुद्र तल से लेकर पहाड़ी इलाकों तक फैले जंगलों में पाया जाता है. ये सामाजिक स्वभाव के पक्षी होते हैं और अक्सर छोटे समूहों में रहते हैं. भोजन की तलाश में ये फल, बीज और कीड़े-मकोड़े खाते हैं और कई बार दूसरे पक्षी प्रजातियों के साथ भी घूमते नजर आते हैं. ये पक्षी अपने बच्चों की देखभाल में भी एक-दूसरे की मदद करते हैं. इस व्यवहार को वैज्ञानिक भाषा में सहयोगात्मक प्रजनन यानी Cooperative Breeding कहा जाता है.
6.रंगों के पीछे छिपा विज्ञान
हुडेड पिटोहुई के चमकीले रंग एक खास तरह की चेतावनी प्रणाली का हिस्सा हैं जिसे वैज्ञानिक अपोसेमेटिज्म (Aposematism) कहते हैं. इसका मतलब है कि तेज रंग देखकर शिकारी समझ जाते हैं कि यह जीव जहरीला है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ पूरी तरह हानिरहित पक्षियों ने भी समय के साथ पिटोहुई जैसे रंग और रूप विकसित कर लिए हैं ताकि शिकारी उन्हें भी जहरीला समझकर छोड़ दें. यह प्रकृति की एक अनोखी रणनीति और छल का उदाहरण है.
