हिरोशिमा का वो पेड़ जिस पर नहीं हुआ था परमाणु बम का असर, इस Living Fossil को फलते-फूलते देख साइंटिस्ट भी हैरान!

3 . एटम बम से झुलसने के बाद भी निकलने लगीं पत्तियां

3

ये पेड़ विस्फोट की जगह से करीब 1–2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे और गंभीर रूप से झुलसने के बावजूद 1946 की वसंत तक इनमें नई पत्तियां निकलने लगी थीं. यह घटना वैज्ञानिकों के लिए चौंकाने वाली थी. साइंटिस्ट ने इन पेड़ों के जिंदा रहने के पीछे कई कारण बताए. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक, पौधों में डीएनए की मरम्मत करने की क्षमता काफी मजबूत होती है और उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी अधिक होती है, जो विकिरण से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करती है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)