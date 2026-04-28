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साइंस

हिरोशिमा का वो पेड़ जिस पर नहीं हुआ था परमाणु बम का असर, इस Living Fossil को फलते-फूलते देख साइंटिस्ट भी हैरान!

जापान की हिरोशिमा में ऐसे पेड़ खड़े हैं जो परमाणु धमाके में बुरी तरह से झुलस गए थे. इन्हें आज के समय में फलता-फूलता देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हैं, जानें इन पेड़ों ने खुद को कैसे रखा है जिंदा...

Jaya Pandey | Apr 28, 2026, 03:04 PM IST

1. हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम का इस पेड़ पर नहीं हुआ असर!

हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम का इस पेड़ पर नहीं हुआ असर!
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अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा दिया था. हालात इतने भयावह थे कि वैज्ञानिकों को लगा था कि इस इलाके में लंबे समय तक जीवन लौट पाना मुश्किल होगा. और हुआ भी कुछ ऐसा ही. आज भी वहां के लोगों और जानवरों पर इसके स्याह असर दिखाई देते हैं.  विस्फोट के बाद तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया था और रेडिएशन का स्तर बेहद खतरनाक था. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.हिबाकुजुमोकु की कहानी

हिबाकुजुमोकु की कहानी
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बड़ी संख्या में लोग, जानवर और पेड़-पौधे नष्ट हो गए. लेकिन वैज्ञानिकों की आशंकाओं से उलट प्रकृति ने उम्मीद से कहीं जल्दी वापसी की और कुछ ही महीनों में वहां फिर से हरियाली दिखने लगी. हिरोशिमा में जो पेड़ इस तबाही के बाद जिंदा बचे थे, उन्हें हिबाकुजुमोकु कहा जाता है. इनमें जिन्कगो बिलोबा जैसे पेड़ शामिल हैं, जिन्हें लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

3.एटम बम से झुलसने के बाद भी निकलने लगीं पत्तियां

एटम बम से झुलसने के बाद भी निकलने लगीं पत्तियां
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ये पेड़ विस्फोट की जगह से करीब 1–2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे और गंभीर रूप से झुलसने के बावजूद 1946 की वसंत तक इनमें नई पत्तियां निकलने लगी थीं. यह घटना वैज्ञानिकों के लिए चौंकाने वाली थी. साइंटिस्ट ने इन पेड़ों के जिंदा रहने के पीछे कई कारण बताए. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक, पौधों में डीएनए की मरम्मत करने की क्षमता काफी मजबूत होती है और उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी अधिक होती है, जो विकिरण से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करती है. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.कैसे आज भी जिंदा है यह पेड़?

कैसे आज भी जिंदा है यह पेड़?
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पेड़ों की संरचना भी उन्हें जिंदा रहने में मदद करती है. जहां जानवर हर काम के लिए किसी खास अंग पर निर्भर होते हैं, वहीं पेड़ों के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती. पेड़ों का कुछ हिस्सा नष्ट होने पर भी वे दोबारा बढ़ सकते हैं. उनकी जड़ें जमीन के अंदर सुरक्षित रह सकती हैं और वहीं से ग्रोथ शुरू हो जाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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5.किस काम आ सकती है इन पौधों पर हो रही स्टडी?

किस काम आ सकती है इन पौधों पर हो रही स्टडी?
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वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि हिरोशिमा में पौधों का फलना-फूलना उनकी पहले से मौजूद जैविक क्षमता का ही उदाहरण था. आज भी साइंटिस्ट इन पौधों की स्टडी कर रहे हैं जिससे यह समझा जा सके कि कठिन परिस्थितियों में भी जीवन कैसे टिक सकता है. ये रिसर्च खराब मिट्टी में खेती करने और अंतरिक्ष में पौधे उगाने जैसी सोच से परे लगने वाली बातों में मदद कर सकते हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.ग्रीन लेगेसी हिरोशिमा

ग्रीन लेगेसी हिरोशिमा
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हिरोशिमा के इन पेड़ों को आज दुनिया उम्मीद के प्रतीक के तौर पर देखती है.  संयुक्त राष्ट्र इन्हें शांति और पुनर्निर्माण का प्रतीक मानती हैं. ग्रीन लेगेसी हिरोशिमा जैसे प्रोग्राम के जरिए इन पेड़ों के बीज को दुनियाभर में भेजकर शांति और जीवन का संदेश फैलाया जा रहा है. परमाणु बम जैसी विनाशकारी घटना के बाद भी इन पेड़ों के जरिए जीवन का लौट आना इस बात का सबूत है कि पृथ्वी पर जीवन की क्षमता हमारी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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