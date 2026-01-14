FacebookTwitterYoutubeInstagram
ईरान संकट के बीच जानिए भारत के प्रमुख रेस्क्यू ऑपरेशन, किन-किन देशों से कराई गई थी भारतीयों की वतन वापसी

Iran के किन शहरों में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय, पढ़ाई या नौकरी क्या करने जाते हैं युवा?

यूपीएससी ने अबतक जारी नहीं किया सिविल सेवा एग्जाम का नोटिफिकेशन, जानें एस्पिरेंट्स के मतलब की बात

शरीर के वो 7 अंग जिनके बिना जिंदा रह सकता है इंसान, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!

Skibidi और Cringe जैसे शब्द हुए पुराने, अब Gen Z का नया स्लैंग है 'Choppelganger', जानिए इसका मतलब

दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल

Photos

साइंस

शरीर के वो 7 अंग जिनके बिना जिंदा रह सकता है इंसान, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!

आज हम आपको इंसान के शरीर के उन 7 अंगों के बारे में बता रहे हैं जिनके बिना भी जीवन संभव है, बशर्ते सही इलाज और देखभाल मिलती रहे....

जया पाण्डेय | Jan 14, 2026, 06:16 PM IST

1.इन 7 अंगों के बिना भी जिंदा रह सकता है इंसान

इन 7 अंगों के बिना भी जिंदा रह सकता है इंसान
1

इंसान का शरीर अपने आप में बेहद अद्भुत और लचीला है. उदाहरण के लिए जब आप एक पिंट रक्त दान करते हैं तो आप लगभग 3.5 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स खो देते हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर कुछ ही हफ्तों में इनकी भरपाई कर लेता है. इसी तरह शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जिनका पूरा या आंशिक हिस्सा हट जाने के बाद भी इंसान सामान्य जीवन जी सकता है. आज हम आपको ऐसे ही 7 अंगों के बारे में बता रहे हैं जिनके बिना भी जीवन संभव है, बशर्ते सही इलाज और देखभाल मिलती रहे.

2.तिल्ली या स्प्लीन

तिल्ली या स्प्लीन
2

तिल्ली पेट के बाईं ओर पसलियों के नीचे स्थित होती है. यह अंग रक्त को छानने और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है. पसलियों के पास होने के कारण यह पेट की चोटों के प्रति संवेदनशील होती है और दुर्घटना में फट भी सकती है. ऐसी स्थिति में गंभीर आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है और कई बार इसे निकालना ही एकमात्र विकल्प होता है. अच्छी बात यह है कि तिल्ली के बिना भी इंसान जीवित रह सकता है. हालांकि इसके बाद संक्रमण का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए डॉक्टर कुछ विशेष टीके लगाने की सलाह देते हैं.

3.पेट या स्टमक

पेट या स्टमक
3

पेट भोजन को जमा करने, उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ने और अम्ल की मदद से पाचन शुरू करने का काम करता है. कैंसर या गंभीर चोट की स्थिति में कभी-कभी पूरे पेट को सर्जरी से निकालना पड़ता है जिसे गैस्ट्रेक्टॉमी कहा जाता है. इस प्रक्रिया में ग्रासनली को सीधे छोटी आंत से जोड़ दिया जाता है. पेट के बिना जीवन संभव है, लेकिन व्यक्ति को कम मात्रा में और बार-बार भोजन करना पड़ता है और पोषण पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है.
 

4.बड़ी आंत या कोलन

बड़ी आंत या कोलन
4

बड़ी आंत लगभग छह फीट लंबी होती है और इसका मुख्य काम पानी को अवशोषित करना और मल को ठोस बनाना है. कोलन कैंसर या सूजन संबंधी रोगों में इसका कुछ हिस्सा या पूरी आंत निकालनी पड़ सकती है. सर्जरी के बाद मल त्याग की आदतों में बदलाव हो सकता है लेकिन समय के साथ शरीर अनुकूलन कर लेता है और व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है.

5.पित्ताशय की थैली

पित्ताशय की थैली
5

पित्ताशय यकृत के नीचे स्थित होता है और पित्त को संग्रहित करता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है. पित्त की पथरी या सूजन होने पर इसे सर्जरी करके निकाल दिया जाता है जिसे कोलेसिस्टेक्टॉमी कहा जाता है. पित्ताशय के बिना भी यकृत पित्त बनाता रहता है और सीधे आंत में भेजता है, जिससे पाचन सामान्य रूप से चलता रहता है.

6.अपेंडिक्स

अपेंडिक्स
6

अपेंडिक्स बड़ी और छोटी आंत के जोड़ पर स्थित एक छोटी नलीनुमा संरचना है. पहले इसे बेकार अंग माना जाता था लेकिन अब माना जाता है कि यह आंत के अच्छे बैक्टीरिया के लिए सुरक्षित स्थान का काम करता है. अपेंडिसाइटिस की स्थिति में इसे निकालना जरूरी हो जाता है. अपेंडिक्स निकलने के बाद अधिकांश लोगों को अपने जीवन में कोई खास बदलाव महसूस नहीं होता.

7.गुर्दे

गुर्दे
7

अधिकांश लोगों के दो गुर्दे होते हैं लेकिन एक गुर्दे के साथ भी इंसान पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है. गुर्दे का काम खून को साफ करना, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना और अम्ल-क्षार संतुलन नियंत्रित करना है. अगर दोनों गुर्दे काम करना बंद कर दें तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की मदद से जीवन संभव है.

8.प्रजनन अंग

प्रजनन अंग
8

पुरुषों में अंडकोष और महिलाओं में अंडाशय प्रजनन के मुख्य अंग होते हैं. ये युग्मित होते हैं यानी एक अंग के काम करने पर भी संतान उत्पन्न करना संभव हो सकता है. कैंसर या दूसरी बीमारियों में इन्हें निकालना पड़ सकता है. महिलाओं में गर्भाशय को निकालने की प्रक्रिया को हिस्टेरेक्टॉमी कहा जाता है. इसके बाद महिला गर्भधारण नहीं कर पाती लेकिन सामान्य जीवन जी सकती है. शोध बताते हैं कि अंडाशय या गर्भाशय निकलने से जीवन प्रत्याशा पर सीधा नकारात्मक असर नहीं पड़ता.

(नोट- सभी तस्वीरें AI Generated हैं.)

शरीर के वो 7 अंग जिनके बिना जिंदा रह सकता है इंसान, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!
Skibidi और Cringe जैसे शब्द हुए पुराने, अब Gen Z का नया स्लैंग है 'Choppelganger', जानिए इसका मतलब
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
